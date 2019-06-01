Первый баян и "Белая дверь": известные самарцы рассказали, во что играли и чему удивлялись в детстве

Вместе с известными самарцами вспомнили их детские годы чудесные: какие игры были популярны 10-20 лет назад и какие воспоминания из детства остались с этими людьми на всю жизнь?

Сергей Войтенко: "До сих пор помню, как радовался своему первому баяну"

Сергей Войтенко, депутат губернской думы, чемпион мира по баяну, музыкант, композитор, автор исполнитель и создатель дуэта “Баян Микс”

- Когда я учился в школе, много времени на игры не оставалось: я посещал кружки, ходил в музыкальную школу, на шахматы, на самбо, в кружок юных техников. Так что успевал только уроки сделать. Плюс было еще много все возможно общественной работы в школе. Я был членом редколлегии, потом редактором школьной стенгазеты, главным пионером, пионервожатым, потом комсомольцем, потом комсоргом класса. На лето я всегда уезжал в деревню, а там было множество уличных развлечений: мы играли в догонялки, гоняли на великах, ходили на рыбалку, лазили в соседние сады за яблоками и вишней. Купались целыми днями. Особых игр не запомнил, но все, что было связано с улицей, все было любимое.

Самые приятные детские воспоминания - подарок на Новый год. В 10-лет я написал письмо Деду Морозу. Просил пистолет с пистонами. И он мне его подарил - это были самые яркий момент детства. Я был очень благодарен Деду Морозу. А второй яркий момент - мой первый баян. На нем я играл практически с утра до ночи. Помню, что даже из дома не выходил, все играл и играл. Мой первый баян мне купила бабушка, она скопила свою пенсию за полгода и сделала такое подарок.

Владимир Пичкуров с детства влюбился в баскетбол

Владимир Пичкуров, игрок баскетбольного клуба “Самара”Любимая игра:

- С самого детства моя любимая игра - баскетбол. Я начал заниматься этим видом спорта с первого класса и сразу влюбился в него, посвящал все свободное время тренировкам. Самые приятные воспоминания из детства - поездки с родителями к бабушкам и отдых летом за Волгой. Там мы с друзьями много рыбачили, купались и ловили раков руками.

Борис Грим: "Я сам придумывал себе игры"

Борис Бурдаев, экс участник группы“Братья Грим”, солист группы “Борис Грим и Братья Грим”.

- В детстве было много игр, которые я придумывал себе сам. Все это складывалось в один воображаемый мир, который потом рисовался и описывался. Видимо, у меня воображение с детства работало на все 150%. Времени и желания на какие-то другие игры не оставалось, потому что всегда было, чем заняться. Из обычных игр - любил бадминтон или просто погулять с кем-то на улице, пообщаться.

Поездки и знакомство с музыкой - это самые приятные воспоминания из детства. Музыка была главным волшебством, которое меня окружало. Помню, что у меня была пластинка с песней “Белая дверь” Аллы Пугачевой. Я как сейчас помню...старый проигрыватель, моя спальня наполнена солнцем... и играет эта песня. По этим впечатления я совсем недавно сделал кавер на песню “Белая дверь” и видео. Это было сделано именно под впечатлениями, которые я получил в детстве. Впечатления из детства мы выносим во взрослую жизнь и бережно храним. У тех, у кого получается их хранить и жить в этом немного детском мире, у тех получается и творить. Ведь по-настоящему что-то творить может только внутренний ребенок. И у меня с этим все в порядке, чего и вам желаю.

Борис Грим - Белая дверь.

Ольга Агапова: "Море было самым главным моим детским впечатлением"

Ольга Агапова, заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области, актриса театра "СамАрт"

- В детстве я любила играть во все, и мне было интересно с самой собой. Моя любимая игра в одиночестве - “Музыкальный киоск” и “Здоровье”. В это время по телевизору шли одноименные передачи. Я рассаживала игрушки и проводила для них эти телепередачи.На улице я участвовала во всех дворовых играх: казаки-разбойники, 12 палочек, в цепи закованы. Зимой - горки, санки, прятки и т.д. Весной и летом, как только появлялась первая трава, играли в “магазин”. Насобираю камушки, листочки, найду доску и ржавую консервную банку - получились весы. Подходят подруги, покупают у тебя что-то. Конечно, же еще мы любили секретики. Найти цветные стекла, за них спрятать фантик или цветок...

У меня есть любимая двоюродная сестра. Когда я приезжала к ней в гости в Пермь, нас невозможно было выманить из комнаты. Мы игра в школу, в больничку, в дочки-матери. Это заканчивалось тем, что нам нужно было уезжать. Мы с сестрой слезно упрашивали родителей остаться на ночь. А потом мы рассказывали страшные истории под одеялом. За это нам попадало.

- Меня с детства впечатляло, удивляло и интересовало все на свете. Но самое яркое воспоминание - море. Я выросла на Урале, видела только реку Кама. Когда мне было 6 лет, мы с братом и мамой поехали на юг, к тете в Энергодар, а оттуда на Азовское море. До этого я море никогда не видела. Мы приехали туда ночью. И я его не увидела, а услышала. Была темная южная ночь, палаточный лагерь. Нет ни одного фонаря. Я чувствовала под ногами ракушки, гальку. Дошла в темноте до моря, потрогала его. Мы поставили палатку и легли спать. Утром я вылезаю из платки и вот...море, солнце, запах моря. Вот это, наверное, самое яркое впечатление.

Вероника Землякова: "Моя главная роль - роль матери и жены"

Прима-балерина Самарского театра оперы и балета Вероника Землякова:

- В раннем детстве игра в воспитателя детского сада или учителя была для меня самой интересной, я с особым трепетом занималась куклами, пеленала, ухаживала, кормила. Каждый вечер просила маму доставать раскладушку и укладывала всех рядочком, укрывала, ждала, когда все закроют глазки, и только тогда засыпала сама. Позже я получила от жизни свою самую главную роль жены и мамы! Семья - это то, что помогает нам быть уверенным в завтрашнем дне, ведь любовь - это главная эмоция, помогающая каждому человеку ощущать счастье.

Самые яркие воспоминания связаны с отпуском, летними каникулами. Мне сразу вспоминаются и поездки к морю с родителями, и лето на Волге. Особенно интересно было гастролировать с родителями именно летом. Мой папа заслуженный артист театра САМАРТ, мама - балерина театра оперы и балета, они брали меня с собой на гастроли, и эти поездки были самыми увлекательными. Другие артисты тоже брали своих детей, и мы фантастически проводили время: дружили, играли, купались.

С 6 лет я училась в самарской хореографической школе, и каждое выступление в конце года было особым событием, к которому мы готовились, а потом в театр приглашали друзей и знакомых, они дарили нам цветы: охапки сирени, тюльпаны. Я и сейчас, выходя на сцену, но уже как прима-балерина, получаю охапки цветов, именно в эти моменты я возвращаюсь в детство и ощущение счастье окутывает меня, как и много лет назад