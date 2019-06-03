2019-06-03T14:02:46+03:00
Происшествия

«Мечтал о наследстве жены»: муж нанял киллера для тестя и тещи и получил 14 лет «строгача»

Самарец Виктор Кальян планировал расправиться не только с родителями супруги, но и с «исполнителем» этого преступления
Михаил ГОРЮНОВ
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Во время ареста Виктор Кальян просил супругу не верить тому, что про него говорятВо время ареста Виктор Кальян просил супругу не верить тому, что про него говорятФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Хотел новенькую квартиру и богатства, а получил место в колонии строго режима на 14 лет. Именно так сложилась судьба 43-летнего Виктора Кальяна, которого в Самарском районном суде на днях признали виновным в организации убийства трех человек. К счастью, все остались живы.

Жертвы уехали в Анапу

Как считают следователи, в ноябре 2017 года Кальян решил избавиться от своих тестя и тещи — обеспеченных людей, которые в случае гибели сделали бы супругу Виктора богатой наследницей, с деньгами и жилплощадью. Еще одна предполагаемая жертва — киллер, который должен был совершить преступление.

— Для реализации своего плана, Кальян обратился к знакомому и предложил ему совершить убийство, пообещав вознаграждение — 1 миллион рублей, после того, как жена получит наследство, — рассказывали в СУ СК региона. — Мужчина согласился, но не решился убивать двоих человек, а привлек еще одного соисполнителя и передал оружие ему.

Последним сообщником оказался оперативник под прикрытием. Ему от заказчика передали револьвер с патронами, 25 тысяч рублей на бытовые и транспортные расходы, адрес родителей супруги Кальяна в Анапе, где они тогда отдыхали, а также их фотографии. По сценарию организатора, убийство должно было быть похожим на разбойное нападение.

Лопата для киллера

Исполнителя убийства планировали закопать в лесу Фото: другой источник.

Исполнителя убийства планировали закопать в лесуФото: другой источник.

Уже во время подготовки преступления злоумышленник столкнулся с финансовыми трудностями и несколько раз воровал автомобильные колеса для дальнейшей продажи. Ему на этом удалось получить более 40 тысяч рублей, часть которых он в итоге и отдал исполнителю.

Одну из краж Кальян провернул со своим знакомым Павлом Меньшиковым, который в итоге оказался на одной скамье подсудимых с Виктором. Петру, к слову, пришлось отвечать еще за одно вооруженное нападения на двоих человек, но оно не имеет отношения к делу Кальяна.

Расправа над тестем и тещей у Виктора была запланирована на февраль. Именно тогда он встретился с «псевдо-киллером» и был задержан. Как думают правоохранители, исполнителя убийства планировали после всего случившегося «убрать», для этого даже была приобретена лопата. Тело хотели спрятать в лесу.

Вердикт - виновен

Во время ареста Кальян вел себя вызывающие, сопротивлялся силовикам и даже хотел съесть вещдок - бумажку с телефоном. В суд он пришел с полотенцем, которое постоянно держал на левом глазу. Задержанный заявил, что полицейские его избивали в какой-то комнате. Вину мужчина категорически не хотел признавать.

Кальян во время следствия заявлял о насилии со стороны силовиков Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кальян во время следствия заявлял о насилии со стороны силовиковФото: Альберт ДЗЕНЬ

Дело рассматривали присяжные. Они признали Виктора Кальяна виновным по всем вменяемым ему статьям кроме переделки оружия. Как сообщили «КП-Самара» в суде, в прениях прокуратура просила назначить подсудимому 15 лет лишения свободы, служители Фемиды остановились на 14. Павлу Меньшикову дали 3 года и 8 месяцев.

Знала ли супруга Кальяна о его планах точно неизвестно, но никаких ведущих к ней улик сыщики так и не нашли. Анастасии (имя изменено) теперь придется непросто, ведь ближайшие годы она вынуждена воспитывать дочь Виктора в одиночку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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