«Он хотел помочь всем детям»: пьяный участковый сбил насмерть жителя Тольятти, оставив его жену одну с сыном-инвалидом и дочкой

33-летний Айрат Шадыев из Тольятти был человеком с большими планами и целями. Последние месяцы он провел в родной Ульяновской области, зарабатывал деньги на семью — жена и дети, девочка8 лет и 4-летний Данияр, у которого ДЦП. Вечером 22 мая жизнь Айрата трагически оборвалась. Он разбился в аварии.

Он несколько раз перевернулся в воздухе

Пьяный полицейский насмерть сбил мотоциклиста из Тольятти .

ДТП произошло на 114 км +250 м трассы «Бестужевка-Николаевка-Павловка». Айрат на своем мотоцикле возвращался домой от гостей, но не доехал — в него на полной скорости влетела «Лада Веста», за рулем которой находился теперь уже экс-участковый уполномоченный Отдела МВД по Николаевскому району.

Судя по кадрам с камеры наружного наблюдения, у Шадыева практически не оставалось шансов — он после столкновения взлетел вверх, несколько раз перевернулся в воздухе и замертво упал на асфальт. Как показало медосвидетельствование, полицейский сел за руль своего личного автомобиля пьяным.

Силовика уволили по дискредитирующим обстоятельствам и отправили под домашний арест. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, вскоре должен состояться суд. Пока же продолжается расследование.

— Я узнала от свекрови. Она сразу позвонила и сообщила о случившемся, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» супруга погибшего — Венера.

Реабилитация для сына - образ жизни

Айрат и Венера поженились в 2010 году. В 2014 они поссорились, женщина подала на развод. Но вскоре пара снова сошлась.

Венера и Айрат поженились в 2010 годуФото: из личного архива

— Мы не стали заморачиваться с документами. Получается, что второй, особенный, ребенок родился, когда мы уже были в разводе, — объясняет наша собеседница. — Реабилитация для Данияра — образ жизни. Постоянные занятия, многое оплачиваем самостоятельно.

Венера работает, но одной обеспечить всем необходимым двоих детей, у одного из которых инвалидность — тяжело. Именно поэтому Айрат поехал на заработки в родной поселок:

— Он временно проживал там. Делал суши, роллы, хотел открыть центр развлечения для детей, это все было в процессе. Не успел...

Полицейский пришел на похороны и извинился

Шадыева похоронили в селе Татарский Сайман, рядом с родными. На прощание с мужчиной приходил тот самый участковый.

— Он принес извинения, принес 30 тысяч рублей на похороны. Свой поступок никак не объяснил, не пытался. Стоял, опустив голову, — вспоминает Венера.

Гибель мужчины стала шоком для его близкихФото: соцсети

По словам вдовы, следствие продолжается. Все материалы у правоохранителей. Родственники Айрата опасаются, что бывший полицейский может воспользоваться своими связями с прошлой работы и дело замнут. Поэтому они ищут свидетелей той страшной аварии:

— Надеемся, что виновник понесет законное наказание, а меру определит суд. Компенсаций никаких мы пока не заявляли, этим будет заниматься адвокат, — отметила супруга погибшего.

Всех, кто стал свидетелем происшествия, близкие Айрата Шадыева просят откликнуться. Сделать это можно по адресу kpsamara@phkp.ru. Помочь Венере Шадыевой в лечении и реабилитации 4-летнего Данияра можно в официальной группе, посвященной мальчику.