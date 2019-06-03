Нарушил на воде? Сухим не выйти: на чем попадаются самарские судовладельцы в начале сезона?

"Виноват. Исправлюсь!"

Лето, солнце. Где еще проводить жаркие выходные как не за Волгой? С этим согласятся многие самарцы, которые уже вовсю рассекают между двумя берегами. Только те, кто делает это не по правилам, легко могут омрачить свой отдых.

Например, Алексею Мошину после переправы в пятницу, 31 мая, в неположенном месте да еще и на судне без технического освидетельствования теперь придется заплатить штраф. Небольшой, от 500 до 1000 рублей, но все-таки. Мужчина решил сократить путь через оперативный рейд на стрелке Волги и Самары, где стоят баржи и другие немаломерные суда и попал в руки ГИМС.

Нехватка времени не освобождает от ответственностиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Спешим на правый берег к семье, к женам, к детям везем еду, мороженое, воду. Лодку только купил, 8 апреля. Лодка новая, мотор новый. Еще не успел пройти ТО, - объясняет оба нарушения водитель, хотя ТО можно было пройти уже с 20 апреля. - Виноват. Исправлюсь!

Так говорят почти все, кого останавливают. Однако, признание вины не освобождает от ответственности. Если водитель судна признает вину, инспекторы ГИМС сразу на месте составляют постановление. Штраф советуют оплатить не позднее 60 дней с момента фиксации нарушения, и просят не затягивать с прохождением ТО. Сделать это можно со среды по субботу включительно на базе ГИМС по адресу река Татьянка, Обувная, 1.

государственный инспектор центрального участка ФКУ центр ГИМС МЧС России по Самарской области Александр СтаровФото: Альберт ДЗЕНЬ

Штраф или предупреждение

Акваторию Волги сотрудники ГИМС и транспортной полиции патрулируют с начала сезона навигации. Рейды каждый день почти круглосуточно. В день, даже в будни, выписывают порядка 5 штрафов, и статистика с каждым годом, к сожалению, растет, ведь новичков на воде становится все больше. Кстати, отсутствие технического освидетельствования судна - одно из самых частых нарушений.

- Люди либо забывают, либо не успевают найти время на ТО в своем плотном рабочем графике. Хотя сделать это просто, никаких пошлин не взимается, и действует ТО в течение пяти лет, - рассказал государственный инспектор центрального участка ФКУ центр ГИМС МЧС России по Самарской области Александр Старов. - Следующее по частоте нарушение - подход судна в запрещенные места. К примеру, движение вдоль левого берега Волги, что опасно для жизни и здоровья людей, ведь там везде пляжи. Также лодки заходят в рейды (прим. специально отведенные и ограниченные буями и "сигарами" зоны), нарушая запрет приближения к немаломерным судам. Может, стараются сократить время, экономят бензин, хотя это того не стоит, поездка в объезд займет всего-то на 5-10 минут больше.

В этих случаях инспекторы в праве ограничится предупреждением. Делают скидку в связи с началом сезона и неготовностью, в том числе, молодых судоводителей. Дальше - административная ответственность. Но есть и такие нарушения, после которых предупреждением и даже штрафом не отделаться, например, вождение судна в нетрезвом виде.

- В этом случае составляется протокол, изымается удостоверение на право управления лодкой, а транспортное средство помещается на специализированную стоянку. Все данные передаются в суд. А уж дальше либо штраф, либо лишение права управления судном, - объясняет Александр Старов. - Но главное не наказание, а то, что человек в нетрезвом состоянии, так же как за рулем автомобиля, не отдает себе отчет в действиях, у него замедлена реакция. Он является угрозой для других.

От проверяющих не сбежишьФото: Альберт ДЗЕНЬ

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА ШТРАФ

Сотрудники ГИМС и транспортной полиции, чтобы не испортить отдых, а уже тем более жизнь себе и другим, нужно соблюдать нехитрые правила:

- Переправляться через Волгу в разрешенных местах (в районе устья реки Самары, спусков улицы лейтенанта Шмидта, Советской Армии и поляны Фрунзе);

- не приближаться к немаломерным судам, обходить их только сзади;

- провести ТО судна;

- иметь при себе действующие права, судовой билет;

- быть трезвым!