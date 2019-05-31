Каникулы – в трудовой стаж: где могут поработать этим летом школьники Самарской губернии

Пришло лето, и многие ребята предпочитают использовать свободное от учебы время, чтобы получить полезный опыт и пополнить семейный бюджет.

По словам врио заместителя министра – руководителя департамента занятости‚ миграционной политики и социальных выплат минтруда Самарской области Ольги Фурсовой, школьники могут претендовать на приличную зарплату, которая складывается из средств, выделяемых министерством образования, муниципалитетами, предприятиями и службами занятости населения.

- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу довести охват трудоустроенных в летнее время детей до 15%, - говорит Ольга Фурсова. – И объем средств, выделенных на их зарплату в этом году, позволит это сделать. Только министерство образования запланировало на эти цели более 37 миллионов рублей (в два раза больше, чем в прошлом году). Увеличат финансирование трудоустройства ребят и муниципалитеты, и работодатели, плюс каждый юный сотрудник получит 2250 рублей от службы занятости. В результате, если в прошлом году было трудоустроено 8784 детей, то в этом году смогут потрудиться 11 247 подростков.

«Куйбышевазот» летом «молодеет»

У ребят есть выбор. Этим летом на предприятия и в учреждения придут юные помощники воспитателя, педагога дополнительного образования, педагога-организатора, специалиста по работе с молодежью, тренеры, слесари-ремонтники, столяры и традиционно – рабочие по благоустройству и озеленению. В Тольятти 350 ребят временно вольются в коллектив «Куйбышевазота».

- Куйбышевазот занимается трудоустройством детей уже 16-й год, - сообщил директор по персоналу ПАО «КуАзот» Константин Рачин. – Начинали мы с приема на работу 50 подростков, в этом году их будет 350 – это и дети наших работников, и ученики подшефных школ, и студенты колледжей.

Директор по персоналу ПАО «КуАзот» Константин Рачин.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Поскольку химическое производство опасное, ребят принимают только во вспомогательные цеха – автотранспортный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный, электроцех, цех контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, и, конечно, цех зеленого хозяйства.

- Мы всегда сажаем много цветов - наша территория является одной из самых красивых в городе, даже новобрачные приезжают фотографироваться, - улыбается Константин Геннадьевич. – Доля этой красоты создается руками наших юных временных сотрудников.

Чтобы наверняка обезопасить трудолюбивых детей от неприятностей на производстве, а производство – от вездесущего любопытства будущей смены, химики на время летних каникул принимают на работу, в помощь инженерно-техническому составу, еще и школьных учителей – присматривать за подростками. Почему же работа на «КуАзоте» так популярна среди молодежи? А вот почему. Даже 14-15-летние дети, работая по 4 часа в день, получают на «КуАзоте» 8400 рублей. Для 16-17 летних подростков ставка составляет 11 550 рублей, от 18 лет – 12 600. За хорошую работу каждый получает ежемесячную премию 30% (прошлым летом ее лишились лишь 7 человек) плюс 2250 рублей материальной помощи от центра занятости (для 14-17-летних). Прием первых желающих поработать во время каникул состоялся 13 мая – уже тогда в фойе заводоуправления собралось более 200 желающих. Для трудоустройства на «Куйбышевазот» обязательно прохождение медкомиссии, трудовая книжка и СНИЛС – последние два документа, как и карту для перечисления зарплаты, могут завести на предприятии.

- Ребята не только получают полезные навыки, но и учатся ценить труд, - считает Константин Рачин. – На предприятии они получают деньги не за красивые глаза или заслуги родителей, а за работу. Более половины школьников работают у нас каждое лето. Многие из тех, кто когда-то работал у нас во время каникул, уже влились в коллектив.

На пресс-конференции в «Комсомолке» эксперты рассказали, как трудоустроиться подросткам.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Официально – значит, с гарантией

Ребята Самарской губернии этим летом могут прилично заработать, но «волынить» не получится: для 14-летних подростков рабочее время по закону составляет четыре часа в день, для 15-летних – пять часов, для 16-17-летних девушек и юношей – 7 часов в день.

- Хочу подчеркнуть важность официального трудоустройства, - дополняет руководитель управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Елена Князева. - Оно гарантирует соблюдение прав несовершеннолетних и нормы трудового законодательства.

Елена Владимировна напоминает: чтобы устроиться на работу, ребята должны обращаться в органы и учреждения по делам молодежи – там специалисты у ребенка примут документы, найдут ему рабочее место и проследят за соблюдением его прав.

НАША СПРАВКА

Чтобы трудоустроиться, подросток должен предоставить следующие документы:

- Медицинскую справку по форме 086у;

- Справку об отсутствии судимости (если предстоит работа с детьми);

- Заявление о согласии родителей (14-15-летние);

- Согласие органов опеки и попечительства (14-15 летние);

- Копии паспорта, СНИЛС и ИНН.