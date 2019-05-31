Крылья Советов – Нижний Новгород 2 июня 2019: прогноз на стыковой матч за место в РПЛ

В воскресенье, 2 июня, определятся все участники РПЛ сезона 2019/2020. В Самаре в ответном стыковом матче встретятся местные «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Первая игра завершилась победой самарцев 3:1, поэтому вторая встреча волжского дерби будет для нижегородцев очень тяжелой. Команде Дмитрия Черышева нужно выигрывать с отрывом в счете +3.

В матче в Нижнем Новгороде хозяева смотрелись довольно уверенно. Подопечным Дмитрия Черышева не хватило совсем чуть-чуть (чуть-чуть времени и сил) – оба мяча они пропустили после 90-ой минуты.

Помогла, конечно, и удача. Так считает и главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович.

- Сегодня могли выигрывать и мы, и они. Удача повернулась к нам сегодня. Игра была хорошая – достаточно голов и моментов, - отметил наставник самарцев.

Божович добавил, что настраиваться на ответный поединок команда будет серьезно:

- Футбол – непредсказуемая штука. «Барселона» и «Аякс» проиграли в Лиге чемпионов после хороших результатов, поэтому мы будет настроены серьезно.

Забить три мяча команде РПЛ на ее поле и при этом не пропустить – задача архисложная. «Крылья» точно упрутся. Однако, зная нижегородцев и их наставника, руки представители ФНЛ не опустят. Поэтому нас ждет результативная игра. «Нижний Новгород» пойдет вперед и забьет. Однако «Крылья» поймают гостей на контратаке. И, судя по всему, не раз.

У самарцев в матче не примут участие Сергей Корниленко, Александр Самедов, Джано Ананидзе, Никита Чичерин и Максим Канунников. У «горожан» под вопросом участие в матче Виталия Федорива.

Букмекеры тоже считают, что победят «Крылья». На ничью или победу «Нижнего Новгорода» коэффициенты меньше. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что гости забьют. И сделают это первыми.

Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18:00 по местному времени.