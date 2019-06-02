2019-06-01T22:06:44+03:00
Спорт

Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019: прмая онлайн-трансляция ответного стыкового матча за место в РПЛ

Футбол. Прямая онлайн-трансляция. Ответный стыковой матч за место в РПЛ между командами Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019 на Самара Арене. Составы команд, статистика личных встреч, прогнозы букмекеров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Команда готовится к матчу за место в РПЛ серьезноКоманда готовится к матчу за место в РПЛ серьезноФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Уже в воскресеньеизавершится борьба за право играть в РПЛ. Матч Крылья Советов - Нижний Новгород пройдёт 2 июня в 18.00 (Самарское время) на Самара Арене. В первом стыковом матче за место в РПЛ самарский клуб на выезде выиграл у хозяев со счётом 3:1. Теперь самарцам необходима либо победа, либо ничья. Впрочем, их устроит даже минимальное поражение, но это вряд ли понравится болельщикам, которые сейчас разочарованы действиями своей команды. Стыковые матчи сейчас и так воспринимают как что-то неприятное, и от команды ждут, что в РПЛ она останется на мажорной ноте, разгромил соперника, а не вползая туда после поражения. Напомним, последний раз до победы в стыке самарский клуб одерживал верх только 12 апреля.

Впрочем, сейчас футбольные эксперты скорее предвещает успех именно Крыльям. Команда как бы то ни было выше классом даже несмотря на то, что и Корниленко, и Самедов, и Джано играть не готовы. Не увидим на поле мы и Канунников с Чичериным

В любом случае, готовимся увидеть результативный футбол, а обо всех ярких моментах мы расскажем в прямой онлайн-трансляции матча Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019 с Самара Арены.

Крылья Советов - Нижний Новгород, 2 июня 2019, трансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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