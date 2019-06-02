2019-06-02T18:58:30+03:00
Спорт

Спасибо VAR и судьям: "Крылья Советов" остаются в РПЛ, проиграв Нижнему Новгороду

Самарский клуб во второй раз выцарапывает победу у Нижнего Новгорода и получает шанс еще сезон побороться в высшем дивизионе Чемпионата России
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья Советов" дома выглядели даже не так хорошо, как в гостях"Крылья Советов" дома выглядели даже не так хорошо, как в гостяхФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В Самаре завершился матч Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019 года, в котором команды сражались за место в РПЛ. Нижегородцы в высшем дивизионе не играли ещё ни разу, а вот самарцы только вернулись из ФНЛ и не горели желанием снова туда отправляться. Так и вышло: Крылья продолжат борьбу за хорошие места в РПЛ в следующем сезоне, благодаря победе в гостях. Дома команда сыграла гораздо хуже.

В первом тайме "Крылья Советов" выглядели сильнее соперника с самого начала. Было заметно, что у команды есть план на игру, были у них и опасные моменты, но ни один из них ни Зиньковский, ни Шейдаев не смогли реализовать. 12 раз ударяли хозяева в створ, но на перерыв ушли проигравшими.

Нижний Новгород выглядел не слишком ярко, но именно они и забили в первом тайме. Уже на последних минутах судья назначил пенальти - нарушение было очень необязательным, по ногам ударили стоящему около ворот игроку гостей. И Дани ил Фомин реализует пенальти: с первого раза поторопился, заставил перебить Карасев и все равно ошибся Рыжиков. Счет 0:1 - именно с таким результатом отправились в раздевалку команды. Кстати, в первом тайме на трибуны отправили тренера гостей Дмитрия Чернышева. Он слишком эмоционально отреагировал на события на поле и даже схватил руками Шишкина. .

Второй тайм гости попытались начать жёстко, но игра получалась сумбурная. В итоге на 55 минуте Карасев остановил игру и побежал смотреть эпизод на видеоповторе. Резюме - рука была, пенальти. Который не сумел реализовать Антон. Мимо бьёт игрок, исчёт остаётся прежним. Через минуту желтую получил ещё один игрок гостей Хрипков. Затем предупреждение досталось Сапете - не хватает игрокам Нижнего класса, чтобы играть без нарушений против команды из РПЛ. В конец тайма Крылья пытались давить. Шейдаев заработал штрафной рядом с воротами, но не сумел пробить. Зиньковский, Рабиу - хозяева пытались создавать моменты, но безуспешно.

В итоге после домашнего поражения, благодаря счёту 1:3 в гостях Крылья все же остаются в РПЛ. А болельщики надеются, что в следующем сезоне команде уже не придётся бороться за выживание.

Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов:

счет: (0:1) 44" Даниил Фомин

Составы команд Крылья Советов - Нижний Новгород:

Крылья Советов:

1. Рыжиков, 5 Самарджич, 18 Рохель, 39 Денисов, 49 Шишкин, 13 Рабиу, 28 Антон, 31 Ткачук, 40 Тимофеев, 70 Зиньковский, 11 Шейдаев

Нижний Новгород:

1 Анисимов, 4 Абрамов, 10 Палиенко, 17 Голышев, 41 Сапета, 69 Носов, 74 Фомин, 77 Салугин, 90 Хрипков, 91 Гогличидзе, 92 Хайруллов

Нарушения: 4" Салугин, 30" Денисов, 56" Хрипков, 70" Сапета, 88" Гогличидзе

ИСТОЧНИК KP.RU

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