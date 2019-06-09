На тысячи лет назад: самарцы "совершили" "Путешествие в прошлое"

В минувшую субботу, 8 июня, в Самарской области состоялся уже традиционный фестиваль исторической реконструкции "Путешествие в прошлое". Тысячи желающий увидеть, как жили наши предки, начиная с бронзового века, съехались в центр исторического моделирования "Древний мир" неподалеку от села Каменный брод.

Жизнь там кипела. Историки проводили экскурсии по древним усыпальницам, реконструкторы в кольчуках с топорами или саблями устраивали турниры, казаки демонстрировали искусство конной езды и владение шашкой, мастера учили стрелять из лука, метать ножи и топоры.

Гончар объяснил как строились печкиФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Особое внимание привлекали ремесленники. Каждый желающий мог попробовать себя в роли гончара, стеклодува или выковать подкову на счастье.

- Людям это интересно, сделать что-то своими руками. И дети и взрослые подходят. Я им даю в руки молоток, подсказываю, и вместе можем гвоздь сковать, подкову, а может и что посложнее, - рассказывает самарский кузнец Максим Налейкин.

Кузнец Максим Налейкин делился секретами мастерстваФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Можно было на фестивале даже в бане на колесах попариться. На удивление это было самое лучшее средство от жары. Ну, и конечно, какой исторический фестиваль без конкурса костюмов.

Удивительные вещи можно было забрать домойФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Здесь были и воины, и красавицы-крестьянки и даже жена монгольского хана. Художница Вероника Погодаева (Nika Pogoda) сделала костюм сама за 10 дней, но сначала она его придумала. - Сначала я нарисовала картину, жену монгольского хана. Костюм родился у меня в голове. И потом так и просился с холста в реальный мир. Вот я его и сшила. Самым сложным было сделать головной убор, - рассказала художница.

Художница сшила костюм, который нарисовалаФото: Вера ЦЫГАНКОВА

То и дело к девушке подходили сфотографироваться, как, впрочем, и к другим ярким участникам фестиваля "Путешествие в прошлое". Кроме фото, на память каждый мог купить что-то на ярмарке народного творчества.