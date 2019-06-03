Фея с топором: 11-летняя чемпионка России научила Максима Галкина ловко управляться с летающими ножами

“Хочу быть главной!”

В минувшее воскресенье героиней передачи Максима Галкина "Лучше всех" стала самарская школьница. 11-летняя Диана Сухова удивила всю страну меткостью: девочка вышла на сцену, вооружившись ножами, гвоздями и топором, которые, повинуясь ее воле, точно летели в цель, не отклоняясь ни на миллиметр. Диана занимается мужественным видом спорта всего год, но уже смогла завоевать 18 наград. А ведь сначала мама видела свою дочь гимнасткой … или танцовщицей.

Гимнастикой Диана начала заниматься в три года, выиграла свои первые соревнования, но мы переживали, что это слишком серьезные нагрузки. Да и нагрузка на семейный бюджет была немаленькой. Потом были танцы, но я быстро поняла, что это не ее. Прихожу в зал к ней и понимаю, что моя дочь не танцует, а на турниках крутится. Да еще и всех вокруг «построила». «Мам, я хочу быть главнокомандующей» - заявила мне она мне. Так и ушли, - говорит мама девочки Надежда Сухова.

Секцию метания ножей посоветовал крестный Дианы. Тренер Денис Кошубин восхищается своей ученицей и уверен, что самые громкие победы у нее еще впереди. Девочка занимается метанием ножей всего год, а уже стала чемпионом России.

- Диана пришла, попробовала, а через две недели выиграла свое первое соревнование – первенство Самары. Через полгода выиграла московский турнир «Серебряный нож», а следом и Чемпионат России по метанию ножей. На чемпионат мира ее не пустили из-за возраста. Но если бы пустили, уверен, она бы его выиграла, даже соревнуясь с теми, кто старше ее, - уверен тренер.

Девочку всегда поддерживают родители и тренерФото: Предоставлено героем публикации

“Вскочили в последний вагон”

Родители Дианы и ее тренер, впечатленные успехом девочки, уже давно мечтали отправить ее на какое-нибудь шоу. Но как попасть на ТВ? И тут случилось чудо - в Самаре объявили кастинг шоу “Лучше всех”.

Метательница ножей и топоров Диана Сухова. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 02.06.2019.Диана Сухова, 11 лет, Самара. Занимается метанием ножей, чемпионка России. Через две недели после начала занятий стала чемпионкой области и больше ...

Тренер позвонил в 11 ночи, шоу уже завтра. Я была уверена, что мы опоздали, но все же набрала номер. И мне ответили: «Осталось всего одно место на кастинг. В 14 часов. Наверное, оно ваше», - рассказывает Надежда.

Удивлять решили по полной программе: тренер сразу открутил стенд из тренировочного зала и понес его в зал кастингов, поставили его напротив окна.Организаторы переживали, что ножи или гвозди полетят в окно, не говоря уже о топоре.

- Но я их уверил, такого не будет. И когда Диана у всех на глазах отправила гвозди с трех метров, потом ножи с пяти метров, а потом и между ними воткнула топор, все ахнули, - рассказывает тренер.

В итоге москвичи выбрали двух участников из Самары - из ста человек. Одним из них оказалась Диана.

Ножи у девочки были даже в волосахФото: Предоставлено героем публикации

Спасла всех мишек!

В Москве Диана с родителями и тренером провела неделю. Но саму передачу снимали в один день, с 15.00 до 21.00.

Для каждого ребенка они делали свои декорации, причем создавали их прямо за кулисами у всех на глазах. Костюмы для съемки шьют прямо на тебе. Детские эмоции и переживания Максима Галкина самые настоящие. Интересно, что он даже не знает, кто сейчас нему выйдет и что покажет. Ему об этом говорят за считанные минуты, - делится воспоминаниями Надежда Сухова.

В восторге от съемок осталась и сама Диана. Девочка призналась, что из съемок ей больше всего запомнилось, как Максим Галкин обыскивал ее с металлоискателем. Ножи у нее были спрятаны даже в волосах.

Диана попросила в подарок огромного мармеладного медведя, а ей подарили сразу 15 желейных мишек внушительного размера.

- Медведи были в клетке и мне нужно было их спасти. Для этого я должна была попасть гвоздями, ножами и топором в цель. А Максим Галкин в это время изображал злодея, - рассказывает Диана, - После каждого попадания, падал один из девяти замков, которые «держали» медведей. Я немного смутилась, когда после моего попадания в цель один замок не упал. Бросила второй раз, упало сразу две замка.

Почти половину спасенных медведей девочка подарила съемочной группе. Чем значительно облегчила багаж. Каждый медведь весил около килограмма, а то и больше.

Диана и Максима Галкина научила управляться с ножом

- А еще я показала Максиму Галкину, как правильно метать ножи и у него даже получилось, - улыбается Диана.

Сейчас девочка занимается в спортивно-патриотическом клубе «Дружина», он входит в состав центра детского творчества «Спектр». И мечтает установить какой-нибудь важный рекорд - правда, еще не придумала, какой именно.

- Я мечтаю стать чемпионкой мира по метанию ножей, но больше всего я хочу, чтобы этот вид спорта стал официальным. Я уже в мастера спорта гожусь, но у нас нет разрядов, только медали и грамоты. А еще мечтаю, чтобы мы могли с нашим спортивно-патриотическим клубом «Дружина» ездить на соревнования в другие страны. На это нужны деньги, а мы везде на свой счет, - признается девочка.

Только цифры:

Каждый день тренируется Диана

3 часа идет тренировка

2-3 тысячи бросков делает девочка ежедневно