Молочные реки и берега из мороженого: «Комсомолка» и ТМ «Пестравка» подарили самарцам праздник

Развлечения на любой вкус

1 июня в парке им. Гагарина было весело и вкусно: праздник, посвященный Дню защиты детей и Всемирному дню молока, от «Комсомолки» и партнеров проходит уже в пятый раз. Постоянные гости уже ждут его с нетерпением и не строят других планов на День защиты детей.

- Каждый год приходим с внуками на День молока, каждый год уходим с подарками и хорошим настроением! – улыбается молодая бабушка Ирина Комарова.

Вот и в этот раз гостей встречали громкая музыка, хозяйка праздника корова Пестравка, артисты на ходулях, совушка и милые козлята Богдан и Лиза из контактного зоопарка. Привлеченные происходящим, люди стекались к главной сцене со всего парка. И не были разочарованы: каждую минуту на площадке происходило что-то интересное. В течение двух часов перед гостями выступали творческие коллективы Самары – любимый всеми горожанами народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки», юные певцы из школы вокала Юлии Денисовой и танцоры творческих коллективов Дома дружбы народов. В перерывах – конкурсы, викторины, разминки от фитнес-центра «Грация» и ярчайшее шоу мыльных пузырей Надежды Яковлевой. Спортивными умениями зрителей поразили юные воспитанники Федерации дзюдо Самарской области и каскадеры – а как еще назвать ребят, совершающих умопомрачительные трюки - из спортивно-Туристического клуба «ВелоСамара».

Ребят встречали милые козлята...Фото: Альберт ДЗЕНЬ

... и совушка.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На площадке – многочисленные мастер-классы и развлечения – от робототехники до виртуальной реальности, в которую можно погрузиться, надев специальные очки. Хочешь – осваивай технику рисунков на воде Эбру, хочешь – плети корзинки и тарелочки из лозы под руководством опытной мастерицы Галины Евдокимовой. Самые маленькие ребята с удовольствием делали и разукрашивали игрушки из гипса на площадке «Самарского гипсового комбината». Рядом со сценой все желающие могли попрактиковаться в игре на барабанах и зажигательных латиноамериканских танцах. Такую возможность им предоставили школа бразильской карнавальной музыки и коллектив СамбАра.

Зажигательные танцы: гости праздника тоже пустились в пляс.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Настоящая магия творилась на площадке Дом.ru. Надев очки виртуальной реальности можно было оказаться где угодно. Например, освободить от злостных захватчиков дружественную зеленую планету. Или, не вставая с удобного кресла, выиграть гонку «24 часа Ле-мана». Что может быть лучше и интереснее для мальчишек девчонок? Кроме того все желающие могли прокатиться на гироскутере и получить шарик с символикой одного из ведущих самарских провайдеров.

Ребята принимали участие в веселых конкурсах.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Необычным и веселым развлечением стал «Вязаный флешмоб». Взрослые и дети, бросая клубки цветных ниток, сплели гигантскую красочную паутину.

Праздник удался! Без подарков не ушел никто. В качестве призов можно было выиграть, например, игру в лазертаг от развлекательного центра «Аркада».

Это тот же пейнтбол, только вместо шаров с красками – маркер. Оружие стреляет лазерным излучением, абсолютно безопасным для человека и животных. И никакой боли! Игрока предлагает большой выбор разного по весу оружия. Поэтому в лазертаг могут играть как взрослые, так и дети от 6 лет. Прием заявок по тел. +7 846 229 59 26.

Вокалистка студии Юлии Денисовой Полина Калинина исполняет песню «Картина любви»Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А еще счастливчикам выпал уникальный шанс побывать в музее игры «Интерактив» - месте, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Это единственный и неповторимый музей детства в России. Здесь вы найдете огромное количество игр от древнейших до самых современных. В этом музее нет никаких запретов: все экспонаты можно и нужно трогать руками. Мальчишек и девчонок никто не будет ругать за рисунки на полу или стенах. Здесь даже можно до пуха драться подушками. В музее «Интерактив» понимают: в детстве, да и в любом возрасте, нет ничего важнее игры.

Как нас найти?

Музей игры "ИнтерАктив"

Тел.:+7(846)972-20-92, ТЦ "Русь на Волге", Московское шоссе 15Б, 3 этаж, секция 302.

Победительница конкурса на выносливость больше всех крутила обруч! Наверняка сильной и хорошо развитой физически девочке придется по вкусу занятие на скалодроме «На Пределе». Безопасное скалолазание в центре мегаполиса - это новый вид активного отдыха для взрослых и детей в Самаре. Трассы для людей с любым уровнем подготовки. Самарцев ждут опытные инструкторы, и комфортный зал в историческом центре города. Попробуйте, и вы обязательно захотите продолжить. Скалодром регулярно проводит фестивали для взрослых и детей, организует поездки на самые настоящие скалы в Самарской области.

Как нас найти?

vk.com/napredele163

https://www.instagram.com/napredele163/

Адрес: Молодогвардейская 66

телефон: 89608298121

Заходите в «Молочное кафе»!

Генеральным партнером праздника традиционно выступила ТМ «Пестравка» - любимый самарцами производитель натурального молока и продукции из него. На празднике все гости могли выпить в «Молочном кафе» стаканчик этого полезного продукта. В желающих недостатка не было: очередь к стоящим за стойкой девушкам в нарядных красных платьях в горошек не иссякала ни на минуту. За три часа гости праздника выпили почти 400 литров натурального напитка! Но в этом году «Пестравка» порадовала детей в возрасте от пяти до 75 лет не только молоком. В необычном кафе можно было попробовать и термостатный йогурт. Полезный и вкусный десерт сквашивается прямо в стакане - такой способ напоминает деревенское сквашивание молока в русской теплой печи. Этот йогурт с нежным вкусом натуральных волжских фруктов и ягод – груши, малины, клубники и смородины – будто бы сделан умелыми руками любимой бабушки. Малыши лакомство оценили и просили добавки.

Вкусное молоко нравится всем.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Не знала, что есть такой йогурт! Взяла на заметку – и полезный, и вкусный, и натуральный. Дочка ела с удовольствием, и это главное. Эту маленькую привереду накормить очень сложно, - делится мнением после дегустации Карина Иноземцева.

Настоящим сюрпризом для сладкоежек стала новинка – пестравское мороженое. Его можно было получить бесплатно, собирая жетоны за участие в мастер-классах. Малышня, их родители и бабушки с дедушками с удовольствием пробовали пломбир и шоколадные стаканчики, рожки со вкусом клубники, лимона и имбиря, сэндвич с печеньем, эскимо в шоколадной глазури. А если в жаркий день хочется по-настоящему охладиться, то идеальный вариант – пинта – ведерко мороженого. Они выпускаются с двумя вкусами: мята-малина и соленая карамель.

-Торговая марка «Пестравка» гарантирует качество своей продукции. Это касается как наших традиционных продуктов, таких как молоко, творог, масло, так и новинок, к которым относятся термостатный йогурт и мороженое. Мы очень хотим радовать детишек и традиционными, и необычными вкусами, - рассказывает бренд-менеджер ТМ «Пестравка» Светлана Иванова.

ТМ «Пестравка» подарила гостям праздника 550 порций мороженого.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Новинку сладкоежки приняли на «ура».

- Мы попробовали мороженое с лимоном и имбирем и с соленой карамелью, - говорят сестры Аня и Маша. – Первое очень освежает, а вкус второго вообще сложно описать, просто попробуйте, вам обязательно понравится.

Выпуск мороженого под маркой «Пестравка» начался зимой 2019 года. Сегодня лакомство из натурального молока можно купить во многих крупных торговых сетях. На празднике дети и взрослые съели 550 упаковок мороженого! Кроме того они могли принять участие в викторине от «Пестравки». Самарцы узнали, что катык – это кислое молоко родом из Башкирии и Татарстана, что шубат делают из молока верблюдицы, а самое жирное молоко – 50% - у тюленя. За правильные ответы самые эрудированные получали призы – блокноты и раскраски с символикой торговой марки «Пестравка». А на память об этом замечательном летнем дне у всех посетителей площадки остались замечательные фото с коровой Пестравкой - она дарила посетителям парка улыбки и хорошее настроение. Кстати, точно так же настроение поднимают натуральные, вкусные и полезные молочные продукты «Пестравка» - попробуйте. Это не только нормализованное молоко, но и линейка отборных молочных продуктов наивысшего качества, а также мороженое, творог, сыры и кисломолочная продукция, которые улучшают процессы пищеварения. Как для взрослых, так и для детей выпускаются питьевые йогурты со вкусами клубники, вишни, черники и персика.

Вкусные слойки и полтысячи пирожков

Вспомните, что вы больше всего любили в детстве? Конечно, сдобные бабушкины булочки! Какое же молоко без вкусной, пышной выпечки? Свою продукцию для дегустации на праздничной площадке представил и Самарский булочно-кондитерский комбинат. Предприятие постоянно радует самарцев новинками. Приятные сюрпризы ожидали гостей праздника и в этом году.

- Мы предлагаем всем желающим продегустировать новинки: слойку «Лакомка» с творогом и бананом, а также слоенку с маком, изюмом и лимоном, - показывает маркетолог Самарского БКК Юлия Кирсанова. – Их уже можно приобрести в фирменных отделах БКК и в сетевых магазинах города.

Фото с шоколадным тортом и капкейками от БКК на память о празднике.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

От желающих продегустировать новинки не было отбоя.

- Тесто нежное, очень тонкое, слоеное, а начинки много, прямо как в домашней выпечке. Мне очень понравилось сочетание творога и банана. Спасибо, порадовали, - высказывает мнение пенсионерка Зинаида Шеремет.

Самарский БКК продолжает расширять продуктовую линейку. Буквально несколько дней назад стартовали продажи бездрожжевого хлеба.

- Нашим специалистам удалось создать хлеб, который, при отсутствии в рецептуре дрожжей, сохраняет традиционный вкус, - объясняет Юлия Кирсанова. – Наш хлеб – мягкий, воздушный, «пушистый», и при этом имеет вкус обычного хлеба. Попробуйте и убедитесь сами.

Подарки от БКК получили многие гости праздника – они съели почти 500 замечательных пирожков с малиной, яблоком и изюмом. Это новинки прошлого года, которые сегодня пользуются огромной популярностью у горожан.

Также у всех желающих была замечательная возможность сделать оригинальное фото на фото-зоне с большим шоколадным тортом и красивыми яркими капкейками. А победители конкурса по попаданию мяча в баскетбольную корзину стали счастливыми обладателями мячей с автографами игроков партнера Самарского БКК футбольного клуба «Крылья Советов».

Будьте здоровы!

Одним из самых ярких конкурсов стала необычная викторина от Самарского диагностического центра. Дети с удовольствием отвечали на несложные вопросы и получали замечательные призы. Какое животное изображено на эмблеме медиков? Когда в России отмечается день медицинского работника? У какого врача самые молодые пациенты? Чтобы определить победителей, ведущему пришлось потрудиться – правильных ответов было много. А еще медики помогли определить самого выносливого гостя праздника. В подарок умникам и здоровякам достались сувениры от Самарского диагностического центра. Это медицинское учреждение работает в губернии около 30-ти лет. Сейчас он обслуживает население не только нашей области, но и ближайших регионов. Исследования здесь проводятся на самом современном оборудовании лучших мировых производителей. Специалисты центра непрерывно работают над повышением качества обслуживания, профессиональной квалификации, внедрением передовых технологий и новейшего оборудования. Более 70% персонала имеют высшую и первую квалификационную категорию, каждый шестой врач – кандидат наук. Ежедневно в центре обследуется около 1000 пациентов, в том числе и дети разного возраста. В детской поликлинике ведут прием педиатр, гастроэнтеролог, невролог, аллерголог, лор, окулист, дерматолог и пульмонолог. Малышам и подросткам предоставляется полный спектр медицинских услуг: УЗИ, функциональная и лучевая диагностика, услуги лаборатории, выезд педиатра на дом. Кстати, во время праздника особенно везучим гостям удалось выиграть дисконтные карты СДЦ, а также сертификат на выезд педиатра на дом.

Счастливчики смогли выиграть дисконтные карты СДЦ, а также сертификат на выезд педиатра на дом.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Вся наша семья – давние пациенты СДЦ, - говорит Наталья Меняшева. – Мы довольны качеством оказания услуг, все оперативно, по делу. И ребенок там наблюдается. Были рады увидеть площадку центра на этом празднике – как будто старого знакомого встретили.

Ребята с удовольствием разукрашивали рисунки на медицинскую тематику, получая за это небольшие подарки – брелки, ручки, а также жетоны, которые потом можно было обменять на призы.

Охладитесь лимонадом

Первый день лета выдался очень жарким. Стойко выдержать испытание зноем гостям праздника помог Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка», давний партнер «Комсомолки». Вкусные лимонады были призами в викторинах и конкурсах, их также можно было попробовать на площадке «Волжанки».

- Сегодня мы радуем самарцев нашими самыми актуальными новинками. Это лимонады «Оранж», «Лимон» со вкусом лимона и лайма, «Мохито», мятный вкус, который так любит молодежь, и «Горный лимонад». Это тренд года, мы первыми запустили эти вкусы, - рассказывает начальник отдела продаж Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» Павел Царапкин. И добавляет: лимонады от «Волжанки» - продукт уникальный. Они изготавливаются на основе ундоровской минеральной воды – живой, естественной, природной. Вода поступает из 13 минеральных источников, главный из которых находится в Малиновом овраге. Вода от «Волжанки» имеет лечебные свойства. Именно эта вода используется в производстве лимонадов – в нее добавляются только качественные ингредиенты.

Дети и взрослые с удовольствием пробовали вкусные напитки от «Волжанки».Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Наша продукция не только вкусная, но и безопасная! – уверяет Павел Царапкин. – Мы стремимся отслеживать современные тенденции, отбирать наиболее популярные вкусы и раз в три-шесть месяцев выпускать новые виды продукции. В числе новинок этого года можно также назвать воду со вкусом черешни и воду со вкусом лимона.

Дети и взрослые лимонады пробовали с удовольствием.

- Вкусно! – коротко оценивает маленький Ванечка.

- Мы занимаемся спортом, много путешествуем на велосипедах. Всегда берем с собой минеральную воду и лимонад. Сегодня я открыл для себя «Горный лимонад» и «Мохито» - в меру сладкие, вкус насыщенный, интересный. Дает силы и освежает одновременно, - говорит папа Ванечки Максим Анкудинов.

1 июня самарцы выпили почти сто литров воды от «Волжанки».