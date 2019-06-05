2019-06-05T11:05:15+03:00
Общество

Юным сызранцам выдали «пропуск» в лето

Сызранские нефтепереработчики в честь Дня защиты детей устроили праздник для своих маленьких земляков
Анна ФЕДОРОВА
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Юным сызранцам выдали «пропуск» в лето.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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В день защиты детей от души повеселились не только юные сызранцы, но и их родители. Фото: Дмитрий Шувалов

В день защиты детей от души повеселились не только юные сызранцы, но и их родители. Фото: Дмитрий Шувалов

Цвет настроения – зеленый!

В первый день лета с самого утра улица с романтичным названием «Космонавтов» наводнилась детьми. С родителями и без, ребята спешили в физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда», где заводчане приготовили для них чудесный праздник «Здравствуй, лето!» Представьте себе единовременно в одном месте 600 человек, львиная доля которых – мальчишки и девчонки, вырвавшиеся на свободу из школ, получившие «вольную» от домашних заданий и контрольных, тетрадок и учебников! Цвет настроения от этого у всех, конечно, был зеленым – как трава и деревья, щедро плеснувшие ароматную зелень на город. А чтобы добавить еще больше ярких красок в жизнь детворы, профком Сызранского НПЗ организовал праздник, на котором среди маленьких горожан не делали различий. Работают ли их мама и папы на заводе, в другом ли месте приносят пользу обществу - все дети перемешались в летнем хороводе, сверкая голыми коленками и счастливо смеясь. «Меню» развлечений подготовили разнообразное, на любой вкус, возраст и характер.

Фото: Дмитрий Шувалов

Фото: Дмитрий Шувалов

Зарплата - мороженым

Кто такие нефтяники, в Сызрани, пожалуй, знает каждый малыш. А вот попробовать оказаться на месте человека этой благородной профессии в детстве удавалось не каждому – до 1 июня. В этот день нефтепереработчики предложили будущей смене пройти необычный квест "Юный нефтяник". А провели его для ребят те, кто сами не так давно были детьми и еще не забыли, при каких обстоятельствах восторг у малышни бывает особенно взрывным. Экспертами по детским радостям и проводниками по квесту выступили молодые специалисты завода, совсем недавно «нырнувшие» во взрослую жизнь со студенческой скамьи. Например, Маша Корпен трудится на предприятии всего четвертый год. И с радостью подхватила идею поучаствовать в детском празднике, которая возникла в ходе заседания заводской молодежной комиссии. Чтобы осуществить задуманное, молодежному активу СНПЗ пришлось потрудиться – не только все как следует продумать, но и смастерить муляжи рабочих инструментов, оформить «паспорта» будущим юным «коллегам». Более 150 документов – шутка ли? Именно столько ребятишек прошли квест, примерив на себя самые настоящие рабочие специальности – лаборанта, оператора, водителя, слесаря, электрика - чтобы нефтеперерабатывающий завод работал как часы, здесь важны люди разных профессий.

Фото: Дмитрий Шувалов

Фото: Дмитрий Шувалов

- Сначала мы рассказывали детям об этих специальностях – я, например, представляла профессию лаборанта химического анализа, потому что именно с нее начинала на заводе, - улыбается специалист отдела разработки планов развития АО «СНПЗ» Мария Корпен. – Ребята узнали о том, что на нашем заводе трудятся более 100 лаборантов и как важна их работа для контроля качества продукции, которую мы выпускаем. Может быть, они из наших рассказов поняли не все, но глаза горели по-настоящему!

Фото: Дмитрий Шувалов

Фото: Дмитрий Шувалов

Выбрав специальность, ребята отправлялись фотографироваться на пропуск. А как иначе «пройдешь» через заводскую проходную? Для фото каждый получил соответствующую спецодежду и инструменты. К примеру, коль ты слесарь – получай каску, спецовку и гаечный ключ (изготовленный молодыми специалистами из картона). Но фото в пропуске еще не все – нужно получить допуски к работам. Собираешься «трудиться» на высоте – добро пожаловать на батут и станцию скалолазания. Нужен допуск к газоопасным работам - пройди станцию мыльных пузырей, к земляным – повозись с глиной в гончарной студии. И только получив все нужные печати в паспорт «Юного нефтяника», можешь отправляться за первой зарплатой, которую в этот день в буфете выдавали мороженым.

Фото: Дмитрий Шувалов

Фото: Дмитрий Шувалов

- Моя пятилетняя дочь Катя от праздника осталась в восторге, - рассказала начальник лаборатории серной кислоты АО «СНПЗ» Татьяна Аматуни. – Все секции прошла с карточкой лаборанта – и на батуте попрыгала, и пряники раскрасила, и из глины лепить научилась. Давно уже говорила – «буду как мама на работе ходить в белом халате», а тут такая блестящая возможность представилась! Взрослым тоже скучать не пришлось – вместе с детьми поиграли в гигантский боулинг, посмотрели концерт. Да и вообще провести выходной день в лесочке, в тенечке очень приятно.

Да, на площадках физкультурного комплекса было много чего интересного для всех: мастер-класс по футболу, скручивание фигур из надувных шаров и прочие активности. А вдруг как встретишь первый день лета, так его и проведешь? Тогда у сызранских ребятишек каникулы обещают быть очень увлекательными!

Фото: Дмитрий Шувалов

Фото: Дмитрий Шувалов

ИСТОЧНИК KP.RU

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