“Он ходит в туалет, лежа на боку”: никто не верил, что кот c судорогами найдет дом, но его полюбили и забрали из приюта

Двухмесячного Майкла в стационар для животных "ФлагманВет" принесли волонтеры. Тельце малыша постоянно билось в судорогах – медики практически сразу выяснили, что у котенка – мозжечковая аннорексия. Возможно, у него была травма головы, может виновата инфекция. Кроха даже не мог самостоятельно есть, ходить в туалет. Зато имя у котика появилось практически сразу: пушистого назвали в честь Майкла Джексона, сотрудникам стационара показалось, что его непроизвольные движения напоминают танец.

Больной котик стал настоящим любимчиком в семье

Влюбились с первого взгляда

Никто даже не думал, что у больного кота может появиться новый дом и любящие хозяева. Но случилось настоящее новогоднее чудо: однажды в стационар "ФлагманВет" пришли Михаил и Любовь. Их домашней любимице Фросе нужна была операция. Семейная пара зашла в комнату для животных на карантине и потеряла покой.

- Он лежал на полу, тряс головой и сразу привлек к себе внимание. Майкл тут же запал нам в сердце. Но мы долго не решались забрать его, - рассказывает Любовь. Несколько раз семейная пара возвращалась в стационар. Узнавали, как дела у Майкла, как за ним ухаживать, но уходили одни.

- Кот необычный. Нас смущало многое. Первое - проблемы с походом в лоток. Сомнений было много. Справимся ли мы с ним? - делится воспоминаниями глава семьи Михаил. - Жена пересмотрела много информации об этой болезни в интернете, прочитала немало тематической литературы. Мы интересовались у Инны, как за ним ухаживать. Четыре раза точно приходили. Но в итоге решились.

Таким Майкла увидели в приюте

"Когда он снова нашелся, я заплакала"

Михаил и Любовь решили забрать Майкла перед новогодними праздниками, чтобы посвятить ему как можно больше времени. 30 декабря они пришли в стационар, но Майкл пропал. Никто не знал где он, что с ним случилось.

- Я даже не знала, что ответить. Кот просто пропал. Он жил в комнате для персонала, потому что ему нужен был постоянный уход. Она находится на втором этаже. Мы знали, что Майкл далеко уйти не мог. Он же плохо ходит, - рассказывает директор стационара "ФлагманВет" Инна. - Люди пришли за Майклом, а он просто исчез. Представляете, как я себя чувствовала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/713017" frameborder="0"></iframe> Кот Майкл готовится к поездке домой.

Михаил и Любовь были, мягко говоря, огорчены.

- Это была буря эмоций. И злость и разочарование. Мы провели в комнате 40 минут, но Майкла там не были. Мы ушли расстроенные. Новый год встречали без него. Переживали, плакали, надеялись, звонили Инне. В итоге мы приняли решение взять другого кота. 4 января мы снова пришли в стационар и вдруг нам сообщают: “Майкл нашелся”. Я заплакала, - рассказывает Любовь.

Оказалось, что Майкл все это время был рядом. Как позже выяснили сотрудники стационара, кот, к всеобщему удивлению, забрался на подоконник, лапой отодвинул сетку и выпал из окна второго этажа.

- Скорее всего, Майкл очень испугался, до этого он несколько месяцев не был на улице. Мы искали его и под окном, но не нашли даже следов лап. Наверное, он прятался в деревяшках, что лежали во дворе. 4 января, сотрудники стационара услышал мяуканье под окном. Они все бросили, и побежали во двор. Представляете, Михаил и Любовь поднимаются по лестнице, они уже решили взять другого кота, и в это время девочки несут с улицы Майкла. Тут такое началось. Как будто передача “Жди меня”, - улыбаясь, рассказывает Инна.

"Он сам ходит в туалет!"

Фрося (в верхней части фото) встретила нового "сожителя" с недовольством

Майкла тут же забрали домой. А дома его встретила недовольная Фрося. Домашняя кошка оказалась в шоке от нового друга, тем более такого.

- Фрося обиделась, ушла в комнату и забралась на подоконник. Кажется, она неделю не спускалась оттуда. На Майкла она шипела, почти ничего не ела, - пересказывает Любовь. - Так было несколько месяцев. А потом они “принюхались” друг к другу, а стали “общаться”. Но до сих пор Фрося не ест из миски Майкла и не позволяет, чтобы тот ее ласкал. А Майкл очень ласковый кот. Они учатся вместе играть. Агрессии уже нет.

Друзья и родственники не сразу поняли, зачем Михаилу и Любви нужен больной кот. Даже немного упрекали этим. Но все, кто знакомится с Майклом совсем скоро, влюбляются в него. Так стало и с родными пары. Теперь семейные встречи не проходят без необычного кота. Все родственники с нетерпением ждут его в гости.

- Майкл научился ходить в туалет своим способом. Для этого мы купили самый большой лоток, из тех, что продаются. Он просто падает в него. Лежа на боку, делает свои дела, в этом же положении он все тщательно закапывает, а потом перекатывается из лотка на пол. Иногда после такой процедуры его приходится мыть, а все вокруг подметать, но это мелочи. Чтобы он меньше пачкался, мы его подстригли, - делится секретами ухода за особым котом Михаил.

Чудесная судьба Майкла стала самой любимой историей в стационаре “ФлагманВет”, теперь здесь знают, что чудеса случаются.