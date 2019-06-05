Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, с 06.06.2019 с 11.00 (мск) на 20.06.2019 на 11.00 (мск) по Лоту№1 (РАД-167908):

Лот 1:Здание, назначение: нежилое здание, этажность: 3, подземная этажность: 1, площадь: 638,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район. ул. Куйбышева, д.93. В аренду передается нежилые помещения общей площадью 638,3 кв.м., а именно:

- комнаты общей площадью 51,1 кв.м., расположенные в подвальном этаже;

- комнаты общей площадью 271,1 кв.м., расположенные на 1 этаже;

- комнаты общей площадью 316,1 кв.м., расположенные на 2 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

600 318 руб. 40 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 600 318 руб. 40 коп.

Шаг аукциона – 60 031 руб. 84 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 20 июня 2019 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 30.04.2019 по 19.06.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18.06.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 19.06.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 10.06.2019 с 10.00 (мск) на 24.06.2019 на 10.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Здание, назначение: нежилое здание, этажность: 3, подземная этажность: 1, площадь: 638,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район. ул. Куйбышева, д.93, принадлежащее Доверителю на праве собственности, что подтверждается Регистрационным свидетельством БТИ №948а от 20.03.1996г.

На день опубликования информационного сообщения Объект на кадастровом учете не стоит, на Объект не зарегистрированы права собственности в ЕГРН. Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав в ЕГРН будет осуществляться новым собственником одновременно с государственной регистрацией перехода прав собственности. Продавец обязуется представить новому собственнику документы, являющиеся основанием для осуществления государственной регистрации прав в течение 5 (пять) дней с момента подписания Акта приема-передачи Объекта.

Объект расположен на земельном участке по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, д. 93, общей площадью 384,20 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов. Земельный участок находится в пользовании Продавца на правах аренды по договору аренды земельного участка №002459з, заключенного 02.09.1999г. с Комитетом по управлению имуществом г. Самары

Начальная цена Объекта – 45 308 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 4 530 800 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 1 000 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): Объект имеет статус объекта культурного наследия в соответствии с Охранным обязательством № 69-12/1967 от 15.06.2012г.

Дата и время проведения торгов: 24 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов :г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 20 июня 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 июня 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 21 июня 2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 24 июня 2019г.с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 24 июня 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.