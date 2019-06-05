2019-06-05T14:58:39+03:00
Общество

Теплоэнергетики и судебные приставы напомнили самарцам о долгах за тепло

Жители областной столицы задолжали за отопление и горячую воду 808 миллионов рублей
Вера ЦЫГАНКОВА
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Некоторые самарцы впервые услышали о своих долгах за теплоэнергию от судебных приставовНекоторые самарцы впервые услышали о своих долгах за теплоэнергию от судебных приставовФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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Горячая вода и отопление – это те блага цивилизации, от которых сегодня вряд ли кто захочет отказаться. Это настолько привычные услуги, что некоторые жители Самары попросту забывают за них заплатить. А ведь квитанции копятся, появляются и растут долги. На данный момент жители Самары задолжали ресурсоснабжающей организации АО "ЭнергосбыТ Плюс" 808 миллионов рублей. Вместе со штрафными начислениями эта сумма уже превышает миллиард.

И, как говорится, долг платежом красен. К тому же именно сейчас в период ремонтной кампании до начала нового отопительного сезона на станциях и тепловых сетях крайне необходимы средства на закупку материалов и оплату работ подрядных организаций.

Напоминают о долгах за коммуналку разными способами.

- Сначала мы используем меры досудебного воздействия: смс-рассылки, извещения. На этом этапе можно оформить рассрочку, оплатив 20% от суммы долга. В ином случае, заводится исполнительное производство, - объясняет ведущий специалист отдела по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Алина Ахсарова.

Одним из самых эффективных способов воздействия на должников за отопление и горячее водоснабжение являются совместные рейды представителей энергокомпании и судебных приставов.

Теплоэнергетики и судебные приставы напомнили самарцам о долгах за тепло.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- В течение июня рейды по квартирам особо забывчивых горожан пройдут в Самарском, Железнодорожном и Октябрьском районах города, а дальше состоятся в Тольятти и Новокуйбышевске. В ходе визитов мы совместно вручаем постановления о возбуждении исполнительного производства. Также через приставов выносятся постановления на удержание с заработной платы. В этом случае взыскивается 50% от доходов, - рассказывает Алина Ахсарова.

На этой неделе сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" и судебные приставы зашли в гости к жителям Самарского района. В ходе мероприятия жительница одного из домов на улице Самарской Вилена Тимирзян услышала о долгах впервые.

- Я только сейчас об этом узнала, что должна больше шести тысяч рублей за тепло. Дело в том, что я собственник, но в этой квартире появляюсь редко, здесь живут мои родственники. И вообще узнать обо всех долгах тяжело, когда у тебя несколько квартир. Сейчас я расплатиться не могу, но в ближайшее время устроюсь на работу и обязательно погашу долг, - пообещала женщина.

Совместные рейды сотрудников энергокомпании с судебными приставами - метод, действительно, эффективный. Многие должники именно после них начинают рассчитываться по накопившимся квитанциям.

Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" напоминают, что в период отпусков те клиенты, чей долг превысил 30 тысяч рублей, могут получить запрет на выезд заграницу. В рамках акции «В отпуск – без долгов» энергетики предлагают заранее проверить наличие задолженности за тепло, чтобы не сорвались заранее запланированные заграничные поездки.

Проверить наличие задолженности можно, воспользовавшись сервисом Службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств»: http://r63.fssprus.ru/ или на Едином портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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