“Чуть на самолет не опоздали!”: пассажиров самарского аэропорта отправляли в полет с рок-музыкой

Во вторник 4 июня аэропорт Курумоч превратился в концертную площадку. На импровизированной сцене прямо в пассажирском терминале выступили сразу два музыкальных коллектива.

- Концерт мы провели в рамках большого музыкального тура в преддверии уральского фестиваля Ural Music Night 2019, - рассказывает директор по стратегическим коммуникациям Управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков. - Музыкальный тур пройдет в аэропортах, которые входят в холдинг “Аэропорты регионов”: Нижний Новгород, Самара, Ростов на Дону. В каждом концерте участвую бренд-амбассадор фестиваля группа РОМАРИО и местный музыкальный коллектив. В Самаре это группы King Spirit.

Первой выступила самарская группа King SpiritФото: Евгения ВАСИНА

Это была демо-версия, хотите полную, приезжайте в Екатеринбург

Такими мини-концертами организаторы приглашают всех желающих в Екатеринбург, где 28 июня пройдет фестиваль Ural Music Night 2019.

- Фестиваль проходит с 2015 года. В этом году у нас 75 площадок. Все находится в центре города, в шаговой доступности, вход на них свободный. В фестивале участвуют 2500 музыкантов, 35 хедлайнеров. У нас участвуют как известные музыканты Dschinghis Khan, ЛСП, Little Big и другие, а также молодые музыканты со всей страны, - презентует событие Booking- менеджер и организатор фестиваля Екатерина Кисеева. - Исключение мы сделали для нашего аэропорта. До этой площадки придется ехать. Но нам хочется погрузит гостей города в атмосферу праздниками, красоты музыки с первых минут, с первых шагов по нашему городу.

Зрителей было достаточноФото: Евгения ВАСИНА

Перед началом концерта музыканты очень переживали, ведь выступать нужно было перед теми, кто приехал по своим делам, а не на концерт. Но переживания ушли прочь как только зазвучала музыка. Люди с интересом подходили к сцене, снимали происходящее на видео, радовались.

РОМАРИО: аэропорты нас вдохновляют

В Самару группа РОМАРИО прилетела из Нижнего Новгорода, а после концерта улетели в Ростов. Артисты признались, что это их самый мимолетный приезд в наш город. У них не было времени выйти за пределы аэропорта и в очередной раз прогуляться по Самаре.

- Из-за этого немного неловко перед нашими самарскими друзьями, - признался Ромарио, автор и исполнитель одноименной группы, - Кстати, не первый наш концерт в самарском аэропорту. Самара для нас близкий и родной город, в котором много друзей.

Первый раз концерт РОМАРИО в самарском аэропорту был не таким громким. Музыканты ожидали вылета, но самолет задержали.

- Мы ждали вылета в Москву около 7 часов. Со всеми пассажирами уже сроднились, не знали чем себя занять и в итоге начали петь. Получился настоящий концерт. Он длился до тех пор пока к нам не подошли и не намекнули, что не согласованный концерт не приветствуется,- смеется музыкант.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/713050" frameborder="0"></iframe> Группа Ромарио в самарском аэропорту.Евгения ВАСИНА

Как уверяет Ромарио, в их музыкальном коллективе перелетов никто не боится, а аэропорты для них место вдохновения.

- Так в аэропорту Казани родилась одна из наших песен. Тогда наш рейс также задержали. Вообще задержка рейса обратно - это благо для любого артиста. Мы сидели в местном баре и занимались тимбилдингом. И все это время крутили объявление: “Пассажиры, опоздавшие на рейс Казань - Уфа - Сургут, просьба пройти в самолет”. И этот маршрут так зловеще звучал, что у нас прямо в аэропорту родилась песня про стюардессу рейса Казань - Уфа - Сургут, - рассказывает Ромарио.

Группа РОМАРИО сыграла около 10 песенФото: Евгения ВАСИНА

Эту песню они и сыграли в Курумоче и еще 9 песен из их летнего 40 минутного сета.

- Весь год на каждом концентре я приглашаю наших слушателей в Самару на Грушинский фестиваль, а прилетел пригласить самарцев в Екатеринбург, на свою родину на самый необычный фестиваль нашей стране Ural Music Night 2019.