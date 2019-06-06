«Самых талантливых убирают!»: самарские студенты вступились за преподавателя, которого обвиняют в получении взятки

Студенты Самарского государственного аграрного университета заступились за преподавателя Евгения К., которого обвиняют в получении взятки. Ранее в СУ СК России по Самарской области рассказали, что один из преподавателей вуза получил мзду в 21 тыс. рублей.

- По версии следствия, подозреваемый пообещал студенту проставить зачеты и экзамены без их фактической сдачи, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления. – Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Правда, студенты настаивают: взятки не было. В вузе готовились к 70-летию инженерного факультета, и собирали пожертвования на юбилейную книгу.

- Обратились к выпускникам с просьбой о помощи, кто сколько может пожертвовать на выпуск книги, - сообщает «КП» - Самара» собственный источник. - Все собранные деньги сразу же отправляли в типографию - ни рубля на карман не приседало. А потом пришел родитель студента и попросил «дашь на дашь»: «Я даю деньги на книгу, а вы закройте зачеты и пропуски...» Естественно, человеку пошли на встречу, а за ним нагрянули люди в погонах.

Цена вопроса – 21 тысяча рублей. Именно этой суммы не хватало на выпуск книги.

За судьбу Евгения переживают студенты. По их словам, это был один из лучших преподавателей в университете, и он никогда ничего ни у кого не брал и не просил.

- Это один из самых перспективных и совсем не старый преподаватель. Ученый с длинным послужным списком, - рассказывают студенты. – И так молодых кадров в вузе по пальцам пересчитать, да тут еще и самых талантливых убирают. Как здесь учиться-то?

Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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