«Газпром трансгаз Самара» в третий раз признан Эколидером Самарской области

В День эколога в Самарской государственной филармонии наградили победителей ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер - 2018».

- Мы участвуем в конкурсе с 2014 года, - рассказал Владимир Субботин, генеральный директор «Газпром трансгаз Самара», - неоднократно попадали в призеры, и вот уже в третий раз становимся Эколидерами. Это очень почетная и ответственная награда, и это заслуга всего нашего большого коллектива. За прошлый год сделано очень много в сфере экологии – это и выполнение экологических программ, и перевод собственного транспорта на более экологичное топливо метан, и работа наших сотрудников – волонтеров по уборке озер, расчистке родников, высадке деревьев.

Субботники - не только полезные для экологии, но и командообразующие мероприятия

Среди 475 участников конкурса крупные компании,города и районы, детские сады и общественные деятели, СМИ и даже школьники. Самым юным победителем стала ученица 5 класса самарской школы №3Екатерина Рогова. Ее наградили в номинации «Энтузиаст». Девочка организовала в своей школе утилизацию батареек, проводит исследования на экологические темы – одно из последних доказало, что купленная на новый год искусственная елка приносит гораздо больше вреда, чем живая, с друзьями выпускает детский экологический журнал «Зеленые странички». Всех впечатлили не только дела юного энтузиаста, но и искренние слова.

- Самое главное не только любить природу и вдохновляться ею, самое главное делать что-то для ее сохранения, - сказала Екатерина со сцены, в своем ответном слове, - ведь даже мы, дети, можем внести свой вклад в дело защиты окружающей среды!

«Газпром трансгаз Самара» поддерживает подрастающее поколение в его стремлении сохранить природу, занимаясь экологическим воспитанием школьников и привлекая их к деятельности по охране окружающей среды. Среди многочисленных проектов предприятия многие уже стали традиционными и любимыми. Выпуск мальков стерляди в Саратовское водохранилище – один из них. В последние два года к этой благотворительной акции по восполнению водных биоресурсов сотрудники компании активно привлекают и детей. Активные и инициативные ребята, отдыхающие в оздоровительном комплексе предприятия «Березка», выпускают мальков вместе со взрослыми.

Газовики активно привлекают к экологическим акциям детей

Большие достижения, безусловно, и в производстве. Предприятие внедряет передовые технологии транспорта природного газа, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В 2018 году Общество удостоено премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за создание «Комплекса обезвреживания отходов и остатков одоранта природного газа». Разработанная технология не имеет аналогов и позволит решить проблему утилизации емкостей хранения одоранта, которые несут серьезную опасность для окружающей среды.

– Для нас это не только награда, но и стимул двигаться дальше в этом направлении, продолжая и развивая экологические проекты, - подытожил Владимир Субботин.