Не спеши на пути!

Рисковать не стоит

6 июня во всем мире отмечался международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В регионах ответственности Куйбышевской железной дороги расположено 628 переездов и безопасность на них - один из важнейших приоритетов компании. Внимание этой теме уделили и в Самаре, и это не случайно: ДТП на железнодорожных переездах особенно в черте города могут привести к самым тяжелым последствиям не только для водителей и пассажиров автотранспортных средств, но и для локомотивной бригады, пассажиров поездов и жителей регионов в целом.

Напомнить о том, что жизнь водителей и пассажиров не стоит риска и сэкономленных пары минут времени, решили автомобилистам сотрудники Куйбышевской железной дороги. Вместе с представителями управления ГИБДД МВД РФ по Самарской области они проверили автомобилистов на знание ПДД при пересечении железнодорожных путей. Самарцы и порадовали, и огорчили.

Главное правило знает каждый - как только включился светофор и начал опускаться шлагбаум, дороги дальше нет. Но вот на вопрос, на каком расстоянии от переезда необходимо остановиться и когда стоит прекращать обгон, ответили не все.

- Я уже давно за рулем, не помню подробно ПДД, - объясняли водители и обещали исправиться. А между тем, за это нарушение полицейские наказывают чаще всего.

- Выезжают на переезд под запрещающий сигнал, обгоняют иногда даже на переезде. Разные нарушения бывают, но в последнее время их все меньше, - рассказывает исполняющий обязанности главного инженера Самарской дистанции пути Александр Франтасов. - Водителей дисциплинируют камеры фото и видеонаблюдения. На самарской дистанции пути от Безенчука до Безымянки из 32 железнодорожных переездов камерами оснащены уже три: на 1101, 1083 и 1065 км. И мы продолжаем эту работу.

Переезды новее – нарушений меньше

Куйбышевская железная дорога большое внимание уделяет содержанию переездов в надлежащем состоянии, их модернизации, оборудованию дополнительными средствами заграждения. Это во многом способствует сокращению количества ДТП.

- В последнее время мы отмечаем, что на железнодорожных переездах у нас стало меньше нарушений. Это радует. Ведь железнодорожные переезды - это особый участок улично-дорожной сети. Все ДТП, которые там происходят, как правило, сопряжены с тяжкими последствиями. Конечно, особое внимание стоит уделять переездам в черте города, так как там высокая интенсивность движения, - отмечает начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД МВД России по Самарской области Артем Кудашев. - Идеальный вариант, когда переезд оснащен световой и звуковой сигнализацией, заградительными устройствами и шлагбаумами. Когда весь этот комплекс есть, то и переезд становится безопаснее.

Но это не 100% безопасности. Остальное зависит от автомобилистов. По данным Куйбышевской железной дороги, только с начала 2019 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги произошло 11 ДТП по вине водителей авто.

- Я лично видел аварию на путях. Прямо при мне поезд снес автомобиль. Я это на всю жизнь запомню. И этого примера достаточно, чтобы соблюдать правила на переезде, - рассказал Иван Кузнецов, который стал участником акции "Внимание, переезд".

Напомнить о том, что жизнь водителей и пассажиров не стоит риска и сэкономленных пары минут времени, решили автомобилистам сотрудники Куйбышевской железной дороги.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Соблюдаешь правила – получай подарок

Даже те, кто такого своими глазами не видел, наслышаны об опасностях и уверяют, что рисковать не будут.

- Я за рулем десять лет. На переезд не выезжала никогда. Даже мыслей не было. Почему? Потому что жить хочется, - говорит Маргарита Яковлева.

Таким добросовестным автомобилистам в ходе акции дарили сувениры: календари, автомобильные ароматизаторы и памятки с основными правилами движения через ж/д переезды. А еще водители получали бутылочку воды "Волжанка", которая особенно порадовала в жаркий летний день.

Когда остановиться, на сколько можно приближаться к путям, и что делать, если машина застряла на переезде? Теперь водители всегда могут освежить свои знания ПДД, обратившись к памяткам от Куйбышевской железной дороги, а также рекомендациям Госавтоинспекции.

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