2019-06-07T10:59:42+03:00
Общество

Самарская область подписала соглашение о сотрудничестве с ВТБ

Сотороны договорились вместе заниматься реализацией экономической, инвестиционной и социальной политик на территории региона
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Документ регламентирует взаимодействие банка и правительства областиДокумент регламентирует взаимодействие банка и правительства области
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Самарская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Это сделали заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Документ регламентирует взаимодействие банка и правительства области в реализации экономической, инвестиционной и социальной политик на территории региона.

Стороны намерены сотрудничать в части разработки и внедрения современных банковских технологий, оказания поддержки инновационному развитию промышленного комплекса и реализации приоритетных региональных проектов. Совместная работа будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов, в том числе с использованием предусмотренных законодательством механизмов государственной поддержки.

Сегодня клиентами ВТБ в Самарской области являются более 11 тысяч предприятий. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе на 1 мая 2019 года достиг 59,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%. При этом портфель малого и среднего бизнеса вырос на 8,9%, до 32,7 млрд рублей. Доля банка на региональном рынке корпоративного кредитования составляет 19%. Портфель привлеченных средств бизнес-сегмента по итогам января-апреля превысил 27 млрд рублей. На самарском рынке привлечения банк занимает долю 12%.

Денис Бортников отметил, что банк ВТБ и региональное правительство взаимодействуют уже много лет, успешно реализуя на территории Самарской области важнейшие социально-экономические проекты. ВТБ намерен развивать и укреплять это сотрудничество, оказывая поддержку местным компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе, и в рамках льготного кредитования.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал: «Соглашение задает новый импульс развитию взаимоотношений Самарской области и ВТБ. У области есть целый ряд значимых проектов, которые могут заинтересовать банк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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