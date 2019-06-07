Остановись, мгновенье! Юные музыканты из Самары стали зрителями «Классики на Дворцовой»

Юные музыканты из Самары получили возможность стать частью грандиозного события в мире классической музыки. На несколько часов главный оперный опен-эйр года перенесся из-под дождливого неба над Дворцовой площадью на берега великой русской реки. В зале на крыше небоскреба, из окон которого открывался волшебный вид на речные просторы, собрались студенты самарского музыкального училища им. Шаталова и ученики детской музыкальной школы им. Шостаковича. Сейчас у ребят горячая пора - экзамены, конкурсные прослушивания, но они все равно выбрали время, чтобы вместе с будущими коллегами и друзьями окунуться в мир бесподобной классики. Тем более, увидеть роскошное представление и даже заглянуть за кулисы шоу можно было не покидая Самары - благодаря современным технологиям от “Ростелекома”, генерального партнера праздника классической музыки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/713554" frameborder="0"></iframe> Самарские выпускники слушали классическую музыку на крыше.

Музыка, которой нет равных

В 2019 году Дворцовая площадь перед Зимним дворцом в Санкт-Петербурге превратилась в роскошно украшенную оперную сцену уже в восьмой раз. Лучшие оперные исполнители планеты прилетают сюда в этот день, выкроив буквально день между выступлениями в залах Венской Оперы и Большого театра. Вот и в этом году площадь заводил шикарный Теорадор Ильдар Абдразаков, и даже дождь не помешал густому обертону Вероники Джиоевой заполнить все пространство испровизированного зрительного зала. Мария Алеида, Алексей Лавров, Мария Мудряк, Артуро Чакон-Крус - от звездных имен даже у случайных зрителей кружилась голова, что уж говорить о тех, кто каждый год приезжает сюда специально, планируя посещение концерта задолго.

Ребятам кинопоказ понравилсяФото: Альберт ДЗЕНЬ

Перед сценой собирается более 300 тысяч зрителей, а еще миллион зрителей в этот вечер наблюдают за грандиозным действом, приникнув к экранам телевизоров. Самарские юные музыканты смогли увидеть даже больше, чем открыто глазу обычного зрителя. На огромном экране им продемонстрировали эксклюзивную трилогию от Ростелекома: это избранные выступления всех восьми лет существования фестиваля, интервью с артистами и теми людьми, которые создают грандиозное шоу. Вместе с ведущим Александром Маличем будущие звезды сцены смогли проникнуть за кулисы и увидеть, как прямо на артистах создают костюмы, узнать, сколько весит огромная люстра, которую каждый год поднимают над сценой. Увидеть эту классическую трилогию могут и все подписчики «Интерактивного ТВ» и мультимедийной платформы Wink.

Увидеть жизнь за кулисами

Ребятам, которые учатся на отделении вокала, было интересно все: работа режиссеров, которым нужно из разрозненных номеров, репетируемых в разных городах, собрать единое танцевальное обрамление для номера, взаимодействие исполнителей в дуэтах.

Ребята не только смотрели фильм, но и слушали живое исполнениеФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Это прекрасная возможность окунуться в атмосферу мероприятия, на котором ты не был. Редко получается посмотреть такие фильмы целиком: на это сложно найти время, постоянно смотришь что-то урывками. Здесь же целый фильм, с подробными объяснениями, комментариями, материалами. Особенно мне было интересно увидеть закулисную жизнь, обычно это скрыто от глаз зрителя, а тут нам показали процесс репетиций, переживания артистов - и становится понятно, что это такие же люди, - делится своими эмоциями студентка третьего курса музыкального училища Полина Кириллова.

Казалось, что песню слушает вся ВолгаФото: Альберт ДЗЕНЬ

За происходящим на экране ребята наблюдали, чуть ли не затаив дыхание. А в перерывах между сериями классическая музыка звучала уже прямо в зале и на крыше: студентка музыкального училища Екатерина Бурняшева исполнила две композиции “Звездный вальс” и “Я хочу танцевать”. Может быть, уже через несколько лет и нашу самарскую солистку можно будет услышать на большой сцене концерта на Дворцовой площади.

Лучшие студенты получили грамоты и подаркиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- За три года, которые мы провели вместе, мне кажется, мы вот так ни разу не собирались, вместе со всей группой. Собрались вместе, посмотрели фильм, делились впечатлениями. Мне понравилось, я люблю просматривать подобные материалы, это интересно для профессионального развития. Я уверен, что такие мероприятия очень нужны: Люди считают, что классическая музыка это что-то недосягаемое, для элиты. Мы живем в 21 веке, искусство стало доступнее людям, и скульптура, и музыка в том числе. И я считаю, что подобные фестивали – отличная возможность познакомиться с классической музыкой в том числе, - рассказывает один из самых активных участников просмотра Владислав Барышников, студент третьего курса музыкального училища.

А самому активному участнику достался суперприз - зарядник, работающий от солнечной энергииФото: Альберт ДЗЕНЬ

После того, как прозвучали финальные аккорды концерта, ребята смогли обсудить то, что увидели. А самых лучших учеников ждали почетные грамоты и подарки от “Ростелекома”, организовавшего им встречу с классикой. Что же, может быть уже в следующем году ребята будут в числе зрителей на большой сцене Дворцовой площади. А мы будем верить, что в их жизни наступит момент, когда на эту сцену они поднимутся уже в качестве звезд!