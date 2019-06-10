"Здесь простор для нового бизнеса": самарцы рассказали, почему выбирают квартиры в "Кошелеве"

Район "Кошелев" сегодня - это динамично развивающаяся часть города (и области), куда с удовольствием переезжают люди разных возрастов. Для молодых и активных кажущаяся удаленность района - не проблема. Качественные квартиры, низкие цены и огромное поле новых возможностей - такие причины называют те, кто выбрал квартиры в новых домах "Кошелева". Для проекта "Жизнь в стиле К" о своей жизни в новом районе рассказал Сергей Шевченко, ведущий на "Radio Record Samara".

- Конечно, те, кто покупает жилье, рассматривают разные варианты. А потом смотрят на показатели цена-качество. Вот для меня здесь все срослось: качество хорошее, стоимость доступная, были скидки, плюс в квартиру можно было въезжать хоть сейчас, они продавались сразу с отделкой, - рассказывает он.

Что пугает новых жителей больше всего - возможные пробки и долгий путь до работы или до дома. Сергей рассказывает, что до рабочего места добирается за полчаса - никаких неудобств. А в планах на будущее - собственный бизнес в новом районе.

- Мы когда приезжали смотреть квартиры, то поняли, что здесь можно что-то делать, пока еще нетронутое поле возможностей, - признается Сергей.

Кстати, также думают многие жители района, которые уже смогли открыть здесь свое дело, занялись социально важными делами. О людях, которые делают жизнь района лучше и богаче, рассказывает проект "Жизнь в стиле К", героями видеоролик которого становятся обычные жители "Кошелева".

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