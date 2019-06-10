2019-06-10T08:10:03+03:00
Общество

"Здесь простор для нового бизнеса": самарцы рассказали, почему выбирают квартиры в "Кошелеве"

Сергей Шевченко, ведущий на "Radio Record Samara" рассказал, что повлияло на его решение о покупке квартиры в новом районе
Ирина ЛАПШОВА
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Сергей Шевченко, ведущий на "Radio Record Samara"Сергей Шевченко, ведущий на "Radio Record Samara"
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Район "Кошелев" сегодня - это динамично развивающаяся часть города (и области), куда с удовольствием переезжают люди разных возрастов. Для молодых и активных кажущаяся удаленность района - не проблема. Качественные квартиры, низкие цены и огромное поле новых возможностей - такие причины называют те, кто выбрал квартиры в новых домах "Кошелева". Для проекта "Жизнь в стиле К" о своей жизни в новом районе рассказал Сергей Шевченко, ведущий на "Radio Record Samara".

- Конечно, те, кто покупает жилье, рассматривают разные варианты. А потом смотрят на показатели цена-качество. Вот для меня здесь все срослось: качество хорошее, стоимость доступная, были скидки, плюс в квартиру можно было въезжать хоть сейчас, они продавались сразу с отделкой, - рассказывает он.

Что пугает новых жителей больше всего - возможные пробки и долгий путь до работы или до дома. Сергей рассказывает, что до рабочего места добирается за полчаса - никаких неудобств. А в планах на будущее - собственный бизнес в новом районе.

- Мы когда приезжали смотреть квартиры, то поняли, что здесь можно что-то делать, пока еще нетронутое поле возможностей, - признается Сергей.

Кстати, также думают многие жители района, которые уже смогли открыть здесь свое дело, занялись социально важными делами. О людях, которые делают жизнь района лучше и богаче, рассказывает проект "Жизнь в стиле К", героями видеоролик которого становятся обычные жители "Кошелева".

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Для жизни самарцы выбирают район "Кошелев".Район "Кошелев" особенно популярен среди молодежи. Здесь живет очень много интересных и активных людей. Сергей Шевченко, ведущий на "Radio Record Samara", купил квартиру в этом районе из-за развитой инфраструктуры и доступной цены. В новом видеоролике проекта "Жизнь в стиле К" Сергей рассказал о том, зачем переезжает в "Кошелев" и сколько по времени добирается до работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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