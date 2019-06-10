2019-06-10T19:53:15+03:00
Общество

Погода в Самаре на день России 12 июня 2019: жарит по-летнему, а ветер зимний

Стало известно, что готовит погода в Самаре на День России 12 июня 2019 отдыхающим, которые готовятся прогуляться по площадкам в центре города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Погода будет хорошая, можно отправляться с детьми на прогулкуПогода будет хорошая, можно отправляться с детьми на прогулку
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на День России 12 июня 2019. Всех, кто в этот день запланировал пикники и долгие прогулки по праздничным мероприятиям в центре Самары, ждут хорошие новости. Этот день будет по-летнему теплым.

- Температура поднимется до +26, +31 градуса, облачность переменная, без существенных осадков, - сообщают синоптики.

При это ветер будет прохладный он подует с северо-запада, скорость ветра 5-10 метров в секунду. А вот облачность - хорошая новость. Тем, кто в этот день собирается много гулять и посетить все площадки мероприятия, будет не так сложно столь долго находиться на улице.

Кстати, врачи советуют, отправляясь на прогулку в жаркий день, обязательно брать с собой бутылку воды и не экономить на питье. На голову лучше надеть бандану, кепку или шляпу, чтобы защитить себя от теплового удара и перегрева. Предпочесть стоит легкую, просторную одежду, а вот плечи лучше закрыть. Ну и, конечно, стоит не просто воспользоваться солнцезащитным кремом, но и в достатке взять его с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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