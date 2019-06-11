Спортсмены Самаранефтегаза снова взяли командное "золото"

«Роснефть» - компания, объединившая нефтяников практически всей России. И дважды в год - зимой и летом - наиболее спортивные из них встречаются на спартакиадах, чтобы в честной борьбе определить самых сильных, ловких, выносливых, быстрых. На зональный тур летней спартакиады съехались сборные восьми предприятий, чтобы сразиться в 11 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике (эстафета и бег на 500 м и 1000 м), настольном теннисе, шахматах, силовом двоеборье (толкание ядра, подъем гири), бильярде и боулинге, а также в перетягивании каната. Сборная Самаранефтегаза в командном зачете в очередной раз поднялась на первую ступень пьедестала, и в это «золото» внес вклад каждый из 40 нефтяников. Чтобы попасть в основную сборную Самаранефтегаза, ребята прошли серьезный отбор - в течение года по 11 видам спорта проходит спартакиада первичной профсоюзной организации Самаранефтегаза среди коллективов трех групп месторождений и аппарата управления. По итогам соревнований и определились сильнейшие спортсмены предприятия - «золотой» состав, обеспечивший победу.

Главное - не терять формы

Ведущий специалист управления делами АО «Самаранефтегаз» Татьяна Ушенко играет в настольный теннис всю жизнь. Хотя уместно ли здесь слово «игра»? Татьяна занимается этим видом спорта, несмотря на серьезную работу в нефтяной отрасли, вполне профессионально. В детстве постигала азы тенниса в спортивной школе - с тренерами, физическими нагрузками.

- Многие недооценивают настольный теннис, а ведь по технике тактической сложности он серьезнее футбола и большого тенниса, - защищает любимый вид спорта Татьяна Ушенко. - У мяча может быть более полутора тысяч вращений: ошибся одним градусом, и все - промах. Нужно себя координировать, на скорости мгновенно принимать решение. Это как быстрые шахматы плюс движение.

В спортивной «карьере» Татьяны эта спартакиада уже девятая по счету, и без медалей ни разу не обошлось. Девушка приносила предприятию и «бронзу», и «серебро», а в прошлом году привезла с финала медаль высшей пробы. Легко ли даются награды, да еще на последнем этапе, где соревнуются сильнейшие спортсмены Компании? Конечно, приходится потрудиться. И не время от времени, а постоянно - каждые выходные выкраивать часы для тренировок, чтобы не терять форму. Уровень соревнований каждый год растет, поэтому нужно повышать и свое мастерство - если хочешь оставаться первой ракеткой «Роснефти», конечно.

Сыгранность, техничность, результативность

Еще один «старожил» соревнований - ведущий специалист отдела главного механика АО «Самаранефтегаз» Сергей Кочетов. Он в шутку называет себя последним из могикан - единственный из первой сборной Самаранефтегаза до сих пор представляет предприятие на спартакиаде. В этом году нефтяник вышел на поле в составе баскетбольной команды 12-й раз! Баскетболом увлекся еще в школе - в молодости играл за родное Похвистнево и даже за Самарскую область. Ни сравнительно невысокий рост, ни цифра «13» на майке не мешает ему оставаться отличным атакующим защитником. Хотя молодежь уже, как говорится, наступает на пятки.

- За время, что я играю в баскетбольной сборной нашего предприятия, ее состав сменился уже раза три - приходят молодые ребята, играющие все лучше и лучше, - улыбается Сергей Кочетов. - Сейчас состав нашей команды самый оптимальный - техничный, результативный. Этому способствуют не только таланты ребят, но и регулярные еженедельные тренировки. И соревнований стараемся не пропускать - например, участвуем в чемпионате Самары по баскетболу.

Баскетбольная сборная Самаранефтегаза с 2014 года побеждает на зональных соревнованиях и входит в четверку сильнейших команд Компании. Победили и в этот раз, теперь главное - как следует подготовиться к финалу.

- В этом году в Самару на зональный тур приехали сильные команды Удмуртнефть, Варь- оганнефтегаз, РН-Транс, - рассказал руководитель сборной Самаранефтегаза, ведущий специалист по спортивно-массовой работе первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз» Алексей Малахов. - Это серьезные соперники, и чтобы их превзойти, нужно было очень постараться. В течение года наши ребята упорно тренируются - предприятие арендует спортивные площадки по разным видам спорта, сотрудники принимают участие в чемпионатах города по волейболу, баскетболу, мини-футболу, спартакиадах трудовых коллективов Самарской области. Именно эта подготовка обеспечила нам победу в зональном туре. Готовимся к финалу!