"Мечтаю пожать руку Дзюбе": 8-летний школьник из Самары с феноменальной памятью удивил Галкина и Черданцева футбольными знаниями

На прошлой неделе героем передачи Максима Галкина "Лучше всех" стал юный самарский футболист Дмитрий Тулгаев. Ему всего 8 лет, а он уже знает о футболе больше, чем некоторые профессиональные комментаторы. На шоу школьнику устроили экзамен: и он без запинки рассказал, кто и в каком году выигрывал чемпионаты мира, вспомнил самые крутые голы современности и легко смог назвать дни рождения и полные имена футболистов со всего мира.

Сбылась заветная мечта

Принимали экзамен у Димы спортивный комментатор Григорий Черданцев и певец Олег Газманов.

- Когда я увидел Олега Газманова, я чуть в обморок не упал. Он такой, как я его себе и представляли, - делится своими впечатления Дима. – У меня буквально застыло все тело и сердце забилось быстро-быстро.

Олег Газманов появился в студии не случайно. Дима обожает его песни, знает их все наизусть. Как рассказала мама Димы Ирина, любимые песни он поет и дома и в машине.

- Эта встреча Димы и его кумира - фантастический подарок от «Первого» канала. За улусами они даже спели вместе песню “Эскадрон” - с улыбкой рассказывает Ирина.

Еще одна страсть Димы – футбол. Он полюбил эту игру в три года, когда впервые оказался на стадионе.

- Это был матч “Крылья Советов” - “Урал”. Тогда “Крылья Советов” выиграли со счетом 3:2. И мне очень понравилась игра. Я стал много читать о футболе, у меня появилось много книг на эту тему и в итоге, я попал на шоу “Лучше всех”, - улыбается Дима.

Книги Диме покупала мама, она внимательно следит за интересами сына и помогает развивать навыки. Как только Дима взял в руки микрофон и начал петь, дома появился синтезатор. Появился интерес к географии, родители купили карту России.

- Футболом у нас увлекается папа. Он не пропускает ни одной трансляции. Дима смотрел матчи вместе с ним с самого детства. В футбол он играл и в детском саду и дома. В семь лет поступил в детско-юношескую спортивную школы №9. С тех пор футбольные тренировки у нас трижды в неделю. Но мне, кажется, Дима думает о футболе всегда. Недавно я нашла его рисунки, которые он сделал в первом классе. Вот что делают первоклассники на переменах? Дима рисовал схему футбольной игры. А недавно он нарисовал свой автопортрет, а на заднем плане - футбольные ворота, - смеётся мама. - Даже утро в нашем доме начинается с того, что Дима перечисляет, кто из футболистов в этот день родился. И весь день он вспоминает интересные факты из футбола.

Книги читал сидя в коляске

Еще Дима очень любит читать. Причем прочитанные книги Дима легко запоминает, а потом пересказывает. Малчику с эйдетической памятью это дается легко.

- Один из моих любимых писателей Александр Волков. Он написал сборник «Волшебник изумрудного города». Я прочитал его весь. Еще люблю книгу Кира Булычёва «Гости из будущего» и одноименный фильм, - рассказывает Дима.

Мальчик научился читать, когда ему было два года и девять месяцев. На всех его детских фотографиях он с книгой. Родителям даже иногда приходиться заставлять его играть, а Дима все равно предпочитает печатные буквы. Сейчас с упоением рассматривает и читает атлас, который размером больше него. А ещё планирует попробовать себя в роли ведущего футбольного шоу или комментатора. Он уже сейчас смотрит матчи без звука и комментирует их для родных.

- Мы заметили, что Дима не только читает книги, но и пересказывает их нам. Стали проверять его память и удивились. Мы с ним играли в игру: я открывала прочитанную им книгу с рассказами, читала пару строк, а он угадывал из какого это рассказа, - вспоминает мама. Тогда и решили, принять участие в шоу и отправили заявку на сайт, но её долго рассматривали.

«Так волновались, что даже переобуться забыли»

О том, что в Самаре проходит кастинг, семья узнала случайно и тут же подала заявку.

- На кастинге в Самаре я был последним в один из дней. Волновался так, что слышал как бьется мое сердце. Я почти не мог шевелиться. Там меня спрашивали про вместимость стадионов, принимающих прошедший чемпионат мира по футболу. Я перечислял где были чемпионаты мира. Оказалось, это совсем просто, - рассказывает юный футболист.

Сразу после испытаний родителям Димы намекнули, что шансы попасть на съёмки очень высоки, надо готовится.

- Мы волновались так, что ушли в лёгкой сменной обуви, а это был апрель. Про ботинки вспомнили, когда гуляли по пл. Литвинова. Пришлось вернуться, - улыбается Ирина. - Через две или три недели нам позвонили и пригласили в Москву.

Тренировка в самолёте

Так совпало, что в самолёте, в котором Дима с родителями летел в столицу, была юношеская футбольная команда “Луч” из Владивостока. Как только ребята узнали, куда и зачем летит Дима, тут же окружили и стали задавать вопросы.

- На некоторые я ответить не смог. Но это было здорово, мы всю дорогу говорили о футболе и даже сфотографировались в аэропорту перед прощание, - с горящими от радости глазами говорил футболист. - На съёмках было волнительно, но интересно. С Максимом Галкиным мы быстро нашли общий язык. Он очень весёлый, хотя и немного строгий.

Для Димы участие в шоу было важным для преодоление своей стеснительности. Особой победой он это не считает, а вот финала турнира “Лето с футбольным мячом” ждёт сильнее Нового года.

- Раньше я думал, что там участвуют только очень сильные команды. Я так обрадовался, когда туда пригласили нашу команду. А ещё больше, когда мы вышли из группы. В четверг будет финал, - с восхищением рассказывает мальчик.

У него есть ещё две футбольные мечты - побывать на стадионе “ Санкт-Петербург Арена” и встретиться с футболистом Артемом Дзюбой, да не просто увидеться (Дима уже видел его на стадионе “ Самара Арена” во время ЧМ. Мальчик посетил четыре матча), но и поговорить, а главное поздороваться за руку.

- Олег Газманов дал мне один важный совет. Он сказал, что я очень серьёзный мальчик и что мне нужно научится радоваться мелочам и как можно дольше оставаться ребёнком. И я этому учусь, - поделился выводами для своего будущего Дима.