2019-06-14T10:45:36+03:00
Наука

Самарские нефтяники отметили 75-летний юбилей девонской нефти

В разгар войны, 9 июня 1944 года, куйбышевские нефтяники добыли первое в стране «черное золото» из девонских отложений
Анна ФЕДОРОВА
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Куйбышевская девонская нефть открыла новую эпоху советской нефтедобычи. Фото: АО "Самаранефтегаз".Куйбышевская девонская нефть открыла новую эпоху советской нефтедобычи. Фото: АО "Самаранефтегаз".
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В разгар войны, 9 июня 1944 года, куйбышевские нефтяники добыли первое в стране «черное золото» из девонских отложений.

Еще в 20-х годах академик Иван Губкин, изучив геологическое строение огромного нефтеносного района между Волгой и Уралом, пришел к выводу, что нефть должна залегать и в так называемых песчаных коллекторах девонских отложений, которые, по его прогнозам, будут встречены на доступной для бурения глубине 1600 - 2000 метров. Первые скважины на девон бурились на Самарской Луке еще в 1931 году, но результата не дали. Вторая волна поисков велась с 1939 по 1943 год - и тоже впустую. Учитывая, что стоимость бурения каждой скважины сопоставима со строительством многоэтажки, роскошь продолжать поиски была непозволительной - шла война, каждая копейка работала на битву с врагом. И вместе с тем самарские нефтяники не могли сдаться - прогнозные «моря» девонской нефти были жизненно необходимы фронту.

Когда скважина №41 в Яблоновом овраге, бурившаяся как эксплуатационная на горизонт Б, показала, что не представляет большой ценности, у старшего геолога Квиквидзе появилась мысль углубить ее на девон. И хотя в случае неудачи рисковали получить неоправданные расходы, решились на этот шаг. Так скважина №41, заложенная бригадой бурового мастера Ракова, 9 июня 1944 годастала первооткрывательницей девонской нефти в Советском Союзе. К вечеру того же дня она была сдана в эксплуатацию с дебитом 212 тонн безводной нефти в сутки. Девонский фонтан, ударивший в Жигулевских горах, салютовал в честь побед Советской армии. И это глубоко символично, событие произошло в то время, когда наши доблестные войска, одержав победу в Сталинграде, гнали немцев на Запад, громили их на всех рубежах. И вполне заслуженно пять куйбышевских нефтяников: Рыжов, Мустафин, Квиквидзе, Ткаченко и Чепиков, стали лауреатами Государственной (Сталинской) премии СССР.

В апреле 1944 года до девонских отложений была углублена скважина №36, затем - скважина №57. Данное событие имело величайшую важность для государства. С вводом в эксплуатацию Зольненского месторождения и девонских скважин в Яблоновом овраге Ставропольский укрупненный нефтепромысел выдвинулся в число первых и дал в 1944 году самый большой прирост нефти - 82,4%.

Открытие девонской нефти - яркая страница в истории АО «Самаранефтегаз» (бывшее ПО «Куйбышевнефть»), и нынешнее поколение нефтяников достойно продолжает дело своих героических предшественников. На сегодняшний день акционерным обществом добыто более 1,2 млрд тонн «черного золота».Куйбышевская девонская нефть открыла новую эпоху в советской нефтедобывающей отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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