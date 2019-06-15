2019-06-15T14:05:36+03:00
Дом. Семья

«Вместо лап - кровавое месиво»: в Самаре ищут умельца, который смастерит протезы покалеченному щенку

Бездомную дворнягу на заправке сбила машина, с перебитыми лапами он ползал в грязи, пока его не отвезли в ветклинику добрые люди
Евгения ВАСИНА
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Малыш Барни по прогнозам врачей не должен был выжитьМалыш Барни по прогнозам врачей не должен был выжить
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«Он был комочком боли»

- Ни радости, ни злости. Лишь один раз огрызнулся на медсестру. Как посадишь его, так он и сидит. Это было страшно! Я никогда не видела таких печальных собак. Даже представить не могу, как он страдал, ползал с гниющими лапами. Комок боли был, а не Барни. Мы назвали его так после операции, - рассказывает Олеся Кулико - волонтер при ветеринарной клинике «ФлагманВет».

Барни в клинике появился два месяца назад. Его нашли на одной из автозаправок Самары. Щенок был весь в крови, передняя лапа – грязное месиво из которой торчала кость.

- Мне позвонила подруга и попросила помочь. Рассказала, что на заправке мужчина сбил щенка, что бедолага лежит в лужи крови, а денег на лечение у подруги не было. Это было поздно вечером, примерно в 22 часа. Большинство ветклиник в это время уже не работают, но даже если и работают, то рентген там уже не сделаешь. Я позвонила в «ФлагманВет». Руководитель стационара выслушала нас и согласилась осмотреть щенка. Барни людям не доверял, когда его подбирала с дороги, огрызался. А потом затих в коробке, просто скулил. В клинике врачи огорошили спасителей: все очень плохо.

- Повреждены были обе передние лапы. Одна их них была похожа на одну большую кровавую рану с торчащей костью. Врач предполагает, что так щенок ходил не меньше недели. Лапа уже начала гнить , ее пришлось срочно ампутировать, - вспоминает Олеся. - На другую лапу пес опирался, но падал. Там были порваны связки - скорее всего результат наезда автомобиля.

У Барни была раздроблена передняя лапа

У Барни была раздроблена передняя лапа

Нужна специальная коляска

Когда Барни нашли ему было на вид 2,5 месяца. Постепенно он научился доверять людям, стал отзываться на ласки, на новую кличку. Волонтеры уверены, что Барни может стать отличным домашним питомцем в заботливой семье, и ищут ему хозяев.

- Мы приходим к нему в стационар 2-3 раза в неделю. Гуляем с ним по 40 минут, по часу и с радостью замечаем, как он привыкает к людям. Врачи говорят, он хорошо идет на поправку. До 1,5 лет кости у собак растут и укрепляются и Барни до этого времени придется носить специальный фиксатор на оставшейся передней лапе. Самое сложное уже позади, - говорит Олеся.

Щенку нужно специальное устройство

Щенку нужно специальное устройство

Если сухожилие нормально зарастет, то Барни сможет бегать на трех лапах, а если нет, то в лапу придется вставлять металлическую пластину.

- Такая операция обойдется в 8-10 тыс. рублей, - рассуждает волонтер. - Операция вполне рядовая. Но оказалось, что одного фиксатора для Барни мало. Его вес не распределяется равномерно. Из-за этого вся нагрузка приходится на локтевой сустав, из-за этого лапа может деформироваться.

Чтобы изменить ситуацию, нужна специальная коляска. Она поможет сохранить оставшуюся лапу. Деньги на приспособлении уже собрали, осталось только сделать.

- Ищем умельца. Вдруг кто-то из читателей «Комсомолки» сможет смастерить такое приспособление! – обратилась к самарцам Олеся. На содержание Барни в стационаре клиники уходит по 12 000 р добровольных пожертвований. Волонтеры надеются, что скоро Барни кто-то заберет на реабилитацию в семью.

-Мне как-то написали в соцсетях, мол, легче эту собаку усыпить. Вы посмотрите на него! Посмотрите в эти доверчивые глаза. Барни обязательно будет жить и бегать. Я уверена! – не оставляет надежды Олеся.

Если вы знаете, как помочь Барни, пишите в комментариях или на адрес электронной почты evgenya.vasina@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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