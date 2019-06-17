Космодром и батут: юные самарцы нарисовали детскую площадку своей мечты

С детских улыбок и звонкого смеха стартовал конкурс рисунков «Территория детства с «Т Плюс»

Компания «Т Плюс» устроила для юных самарцев и их родителей незабываемый праздник с конкурсами и призами в Загородном парке. На веселом торжестве даже взрослые забыли, что они уже выросли, и пустились в пляс. Так с детских улыбок и звонкого смеха в Самарской области стартовал конкурс рисунков «Территория детства с «Т Плюс». Энергетики предлагают детям от 5 до 16 лет нарисовать двор своей мечты.

Рисунки получили действительно интересными

Включили фантазию на максимум

Первые рисунки юные самарцы нарисовали прямо во время веселого праздника. Помогали им в этом Розочка и Цветан из мультфильма «Тролли». Чтобы рисунки получили действительно интересными, сказочные персонажи подсказали ребятам, как включить фантазию с помощью танцев и конкурсов.

- Мы никогда с детьми не задумывались, а каким должен быть двор. Сегодня смогли не только обсудить, что нужно для активных игр на свежем воздухе, но и нарисовать и даже построить детскую площадку, - рассказала Наталья Лапшина, которая в этот день пришла в парк с дочкой и попала на праздник от компании «Т Плюс». – Дети сегодня рисовали детскую площадку своей мечты. Моя дочь нарисовала космодром и батут. Теперь наш рисунок будет участвовать в конкурсе. Быть может, мы выиграем ценный приз. Кроме того, мне известно, что компания не просто собирает рисунки, но и помогает воплотить в жизнь мечты о детской площадке.

Игры и конкурсы подняли настроение и зарядили фантазию

Фантазии ребят не ограничились привычными песочницами и качелями. Вместе с мультяшными персонажами дети придумали самые невероятные варианты. Список того, что должно быть на детской площадке ребята передали Теплославу. - Батут, бассейн, качели, карусель и беседка - вот что должно быть на идеальной детской площадке, - уверен Тимофей Кожин. Свой рисунок он уже отправил на конкурс. – Я попросил Теплослава из «Т Плюс» сделать у нас во дворе батут, потому что я очень люблю прыгать.

Герой сказочного города Энергограда выслушал юных проектировщиков и художников, и вместе с ними построил детский городок.

Теплослав письмо принял с радостью!

Конкурс для взрослых

Рисунки на конкурс «Территория детства с «Т Плюс» принимаются до 15 июля. Прислать их можно на почту samaraaif@mail.ru. Самые яркие работы украсят пять детских площадок, которые Т Плюс и Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подарят победителям акции «Лучшие УК и ТСЖ». Недавно теплоэнергетики объявили о начале акции, которая поможет реализовать мечты малышей о комфортной, безопасной и интересной детской площадке.