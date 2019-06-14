ТРК "ГУБЕРНИЯ" открыла фотовыставку в Самаре на площади Славы

В 2019-м "Губерния" отмечает 10-летний юбилей. В торжественный для себя год мы не только принимаем поздравления и получаем подарки, но и дарим их. Наша телерадиокомпания запустила марафон "10 добрых дел". 12 июня, на площади Славы, в одном из самых живописных мест Самары ТРК "Губерния" при поддержке областного правительства открыла выставку фотографий Волги с высоты птичьего полета. Авторы 204 ярких снимков пилоты-фотографы Андрей Востров и Виталий Безрученко. По словам авиаторов, выставка не случайно открылась именно в День России. - Наша страна и Волга давно стали абсолютно неразделимыми друг от друга понятиями. Как река делится с нами своей красотой, так и нам хотелось поделиться с самарцами этими видами, - рассказал Виталий Безрученко. Активная работа над проектом шла на протяжении трех лет. Пилоты преодолели по воздуху расстояние в 60 тысяч километров. Другими словами, это то же самое, что и полтора раза обогнуть Землю по экватору. Первые гости фотовыставки увидели знакомые многим места совершенно в новом ракурсе. - Цепь таких неслучайных совпадений привела к тому, что случилась эта выставка. Во-первых, мы единомышленники. Во-вторых, юбиляры. В третьих, все это объединено любовью к родной земле, - заявила главный редактор телерадиокомпании "Губерния" Татьяна Прокопавичене. В ближайшие две недели увидеть необычные и красочные пейзажи крупнейшей реки России своими глазами смогут все жители и гости города. Выставка "Волга от истока до устья - с высоты птичьего полёта" будет открыта на площади Славы в Самаре до 25 июня. В дальнейшем снимки с пейзажами расположатся на первой очереди городской набережной. Кроме того, летом этого года возможность посетить выставку появится и у жителей Тольятти.