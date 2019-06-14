2019-06-14T13:21:30+03:00
Общество

ТРК "ГУБЕРНИЯ" открыла фотовыставку в Самаре на площади Славы

Это совместный подарок землякам от телерадиокомпании и пилотов-фотографов Андрея Вострова и Валерия Безрученко.
Поделиться:
В Самаре открылась уникальная выставкаВ Самаре открылась уникальная выставка
Изменить размер текста:

В 2019-м "Губерния" отмечает 10-летний юбилей. В торжественный для себя год мы не только принимаем поздравления и получаем подарки, но и дарим их. Наша телерадиокомпания запустила марафон "10 добрых дел". 12 июня, на площади Славы, в одном из самых живописных мест Самары ТРК "Губерния" при поддержке областного правительства открыла выставку фотографий Волги с высоты птичьего полета. Авторы 204 ярких снимков пилоты-фотографы Андрей Востров и Виталий Безрученко. По словам авиаторов, выставка не случайно открылась именно в День России. - Наша страна и Волга давно стали абсолютно неразделимыми друг от друга понятиями. Как река делится с нами своей красотой, так и нам хотелось поделиться с самарцами этими видами, - рассказал Виталий Безрученко. Активная работа над проектом шла на протяжении трех лет. Пилоты преодолели по воздуху расстояние в 60 тысяч километров. Другими словами, это то же самое, что и полтора раза обогнуть Землю по экватору. Первые гости фотовыставки увидели знакомые многим места совершенно в новом ракурсе. - Цепь таких неслучайных совпадений привела к тому, что случилась эта выставка. Во-первых, мы единомышленники. Во-вторых, юбиляры. В третьих, все это объединено любовью к родной земле, - заявила главный редактор телерадиокомпании "Губерния" Татьяна Прокопавичене. В ближайшие две недели увидеть необычные и красочные пейзажи крупнейшей реки России своими глазами смогут все жители и гости города. Выставка "Волга от истока до устья - с высоты птичьего полёта" будет открыта на площади Славы в Самаре до 25 июня. В дальнейшем снимки с пейзажами расположатся на первой очереди городской набережной. Кроме того, летом этого года возможность посетить выставку появится и у жителей Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спецназовцы ФСИН Приволжского федерального округа собрались пострелять в Тольятти
Самарский регоператор начал вывозить мусор с правого берега Волги и Поджабного
В Самаре сотрудники ФСБ нашли у старшего инспектора УФСИН 30 граммов марихуаны
Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал
Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире
Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих
Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание
Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг
Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике
В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать
Готов на 70%: в Самаре детсад на Ратнера достроят к концу 2019 года