2019-06-17T10:11:36+03:00
Общество

«В нашем районе много православных людей, которые ведут насыщенную христианскую жизнь»: настоятель Храма в честь Сретения Господня в районе «Кошелев» рассказал о важности религии в жизни людей

Игумен Никон Ратников – о прихожанах, о семьях с детьми, которые все чаще приходят на богослужения, о воскресной школе и теплоте человеческих сердец
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Настоятелем вновь построенного храма в районе «Кошелев» Никон Ратников стал в 2014 году по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.Настоятелем вновь построенного храма в районе «Кошелев» Никон Ратников стал в 2014 году по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.Фото: Предоставлено героем публикации
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Колокольный звон ранним утром разносится по району «Кошелев» в Самаре. Еще сонные жители останавливаются на несколько секунд и наслаждаются музыкой. Говорят, колокольный звон лечит болячки тела и души. Так это или нет – не важно, главное, верить.

На колокольне стоит игумен Храма в честь Сретения Господня Никон Ратников. Вот уже около пяти лет он помогает людям стать ближе друг к другу и к богу. О прихожанах, воскресной школе и теплоте человеческих сердец игумен Никон Ратников рассказал проекту «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».

- В «Кошелеве» живет много верующих людей. В воскресенье и праздничные дни в храме особенно людно. В выходные всех детей района «Кошелев» ждут на занятиях в воскресной школе, которая открыта при храме, - рассказывает игумен.

Жители района "Кошелев" готовятся к Пасхе.Пасха один из главных праздников всех православных. Верующие посещают ночные пасхальные богослужения, собираются в кругу семьи и поздравляют друг друга радостной фразой: "Христос Воскресе!" Игумен Никон Ратников, настоятель храма в честь Сретения Господня, уже четыре года встречает этот святой праздник вместе с жителями района "Кошелев". О том, как готовятся жители района "Кошелев" к Пасхе и как отмечают главный церковных праздник, смотрите в новом видео проекта "Жизнь в стиле К".

Настоятелем вновь построенного храма в районе «Кошелев» Никон Ратников стал в 2014 году по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.

Среди прихожан не только старушки, но и молодые семьи с детьми. Они тоже приходят для того, чтобы стать ближе к богу.

- По выходным и праздничным дням к нам часто приходят молодые семьи с детьми, чтобы поучаствовать в богослужении, причаститься. Наш храм открыт для всех, - рассказывает настоятель храма.

Жители «Кошелева» охотно идут в храм на все праздники. На Пасху, например, горожане собираются на ночное богослужение, навещают своих близких и родных и обмениваются пасхальными куличами. Эта близость и теплота для них естественна. Она наполняет их сердца радостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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