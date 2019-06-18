Абонементы на игры ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2019-2020: цены, где купить, места на «Самара Арене», скидки

«Крылья Советов» опубликовали абонементную программу на сезон 2019-2020 РПЛ. «КП-Самара» рассказывает, где купить абонементы на сезон «КС», сколько они стоят, какие скидки есть, а также показывает, на какие места на «Самара Арене» можно купить сезонные пропуска.

В клубе отметили – цены по сравнению с прошлым годом не изменились.

- Цена абонементов от 4000 рублей (для держателей клубных карт минувшего сезона – от 3600 рублей). Абонемент включает в себя возможность посещения всех домашних матчей нашей команды в РПЛ, а также в Кубке России, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Продавать абонементы начнут 20 июня. В этот день они появятся в официальном клубном магазине на стадионе «Металлург». С 21 июня абонементы можно будет купить в магазине «КС» в ТЦ «Сила Спорта». Онлайн продажа начнется с 1 июля. При этом владельцы абонементов на сезон 2018-2019 смогут до 1 июля забронировать свои места.

Дарт Вейдер и Чубака тоже болеют за «Крылья».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Любой болельщик вместе с абонементом может купить сезонный автопропуск со скидкой. При этом, если вы купили сезонный пропуск на матчи на сектора А105-A107, то вам предоставят место на парковке. По всем вопросам, связанным с автопропусками, клуб просит обращаться по телефону: +7 917-101-75-24 (Светлана).

Всего же есть пять категорий абонементов:

- сезонный пропуск по стандартной цене,

- абонемент по скидке для владельцев клубных карт прошлого сезона,

- абонемент вместе с автопропуском,

- абонемент вместе с автопропуском со скидкой для владельцев клубных карт прошлого сезона,

- абонемент для льготников.

Студенты, кстати, могу рассчитывать на скидку.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Какие есть скидки?

Как уже было сказано выше, скидки будут для тех, у кого есть абонемент на сезон 2018-2019. Чтобы ее получить, надо взять клубную карту и паспорт с собой.

50% скидку дадут на детские абонементы в сектора С118-С119 и А102-А103. Родителям нужно захватить с собой паспорт или свидетельство о рождении своего ребенка. Дети до 6 лет на стадион смогут пройти бесплатно вместе со взрослым, у которого абонемент или билет.

Бесплатно пройти на игры «Крыльев Советов» смогут и ветераны Великой Отечественной войны. Для них по специальным приглашениям выделяют места на секторе A106. Приглашение дадут после предъявления удостоверения участника Великой Отечественной войны.

Сектора на «Самара Арене»

Цены на клубные карты сделают ниже и для студентов и пенсионеров. Первым для получения скидки достаточно показать студенческий, вторым – пенсионное удостоверение.

- Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектор B130, а также инвалидам 1 и 2 групп в сектор С117 и на специально оборудованные места трибун С, D (B) на 2 ярусе (для инвалидов по зрению, а также инвалидов-колясочников абонемент включает проход одного сопровождающего, а также автопропуск), - отметили в «Крыльях».

Цены на абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов» сезона 2019-2020

Цены на клубные карты

Цены в зону гостеприимства