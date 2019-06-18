2019-06-18T12:54:50+03:00
Спорт

Абонементы на игры ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2019-2020: цены, где купить, места на «Самара Арене», скидки

Появилась абонементная программа ФК Крылья Советов на сезон 2019-2020 РПЛ. Рассказываем, где купить абонементы, сколько они стоят и какие скидки есть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Абонементы на «Самара Арену» стоят от 4 000 рублей.Абонементы на «Самара Арену» стоят от 4 000 рублей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» опубликовали абонементную программу на сезон 2019-2020 РПЛ. «КП-Самара» рассказывает, где купить абонементы на сезон «КС», сколько они стоят, какие скидки есть, а также показывает, на какие места на «Самара Арене» можно купить сезонные пропуска.

В клубе отметили – цены по сравнению с прошлым годом не изменились.

- Цена абонементов от 4000 рублей (для держателей клубных карт минувшего сезона – от 3600 рублей). Абонемент включает в себя возможность посещения всех домашних матчей нашей команды в РПЛ, а также в Кубке России, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Продавать абонементы начнут 20 июня. В этот день они появятся в официальном клубном магазине на стадионе «Металлург». С 21 июня абонементы можно будет купить в магазине «КС» в ТЦ «Сила Спорта». Онлайн продажа начнется с 1 июля. При этом владельцы абонементов на сезон 2018-2019 смогут до 1 июля забронировать свои места.

Дарт Вейдер и Чубака тоже болеют за «Крылья». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Дарт Вейдер и Чубака тоже болеют за «Крылья».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Любой болельщик вместе с абонементом может купить сезонный автопропуск со скидкой. При этом, если вы купили сезонный пропуск на матчи на сектора А105-A107, то вам предоставят место на парковке. По всем вопросам, связанным с автопропусками, клуб просит обращаться по телефону: +7 917-101-75-24 (Светлана).

Всего же есть пять категорий абонементов:

- сезонный пропуск по стандартной цене,

- абонемент по скидке для владельцев клубных карт прошлого сезона,

- абонемент вместе с автопропуском,

- абонемент вместе с автопропуском со скидкой для владельцев клубных карт прошлого сезона,

- абонемент для льготников.

Студенты, кстати, могу рассчитывать на скидку. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Студенты, кстати, могу рассчитывать на скидку.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Какие есть скидки?

Как уже было сказано выше, скидки будут для тех, у кого есть абонемент на сезон 2018-2019. Чтобы ее получить, надо взять клубную карту и паспорт с собой.

50% скидку дадут на детские абонементы в сектора С118-С119 и А102-А103. Родителям нужно захватить с собой паспорт или свидетельство о рождении своего ребенка. Дети до 6 лет на стадион смогут пройти бесплатно вместе со взрослым, у которого абонемент или билет.

Бесплатно пройти на игры «Крыльев Советов» смогут и ветераны Великой Отечественной войны. Для них по специальным приглашениям выделяют места на секторе A106. Приглашение дадут после предъявления удостоверения участника Великой Отечественной войны.

Сектора на «Самара Арене»

Сектора на «Самара Арене»

Цены на клубные карты сделают ниже и для студентов и пенсионеров. Первым для получения скидки достаточно показать студенческий, вторым – пенсионное удостоверение.

- Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектор B130, а также инвалидам 1 и 2 групп в сектор С117 и на специально оборудованные места трибун С, D (B) на 2 ярусе (для инвалидов по зрению, а также инвалидов-колясочников абонемент включает проход одного сопровождающего, а также автопропуск), - отметили в «Крыльях».

Цены на абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов» сезона 2019-2020

Цены на клубные карты

Цены на клубные карты

Цены в зону гостеприимства

Цены в зону гостеприимства

Сектора для льготников

Сектора для льготников

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я до сих пор ее люблю»: мексиканский болельщик, который сделал предложение уралочке на ЧМ-2018, намерен вернуться в Екатеринбург
Рассказываем, как спустя год после чемпиона мира по футболу сложилась судьба девушки из Екатеринбурга и мексиканского болельщика, которые собирались пожениться
Новости 24
Два матча в 21:00, три – в 15:00: стало известно время первых 8 игр «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5
"Там детский сад, а они сексом занимаются!" Самарская пенсионерка пожаловалась на развратную молодежь под окнами
Надоела дубайская жара? Жена самарского олигарха Шаповалова вместе с пасынком отправилась в крио-камеру за российской зимой
В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
В Самарской области выявили случай заболевания клещевым боррелиозом
Парню, обвиняемому в зверском убийстве талантливой пловчихи из Тольятти, запросили 6 лет и 7 месяцев колонии
Самарский кадетский корпус получит новое общежитие на 350 мест
Жители Самары зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Жители Кинеля просят разобраться с терроризирующими их бездомными псами
Контроль над свалками и выявление ЧС: ученые СамГУПС будут изучать снимки из космоса
В Самаре проведут ремонт в здании Ленинского РОВД на Никитинской
В Самаре на Молодогвардейской на пешеходном переходе провалился асфальт