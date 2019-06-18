2019-06-18T15:13:46+03:00
Общество

«На развалинах крысы дерутся»: в Самаре здание спортивной школы превратилось в притон для бомжей

Опасное здание уже много лет заброшено и уже давно стало любимым местом для игр горожан
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
В Самаре в заброшенном здании спортшколы живут бомжи и лежит мусорВ Самаре в заброшенном здании спортшколы живут бомжи и лежит мусорФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

- Нам страшно за здоровье и жизнь наших детей, - с просьбой о помощи в редакцию “КП-Самара” обратились жители дом № 36 на проспекте Кирова. - Уже много лет у нас во дворе стоит двухэтажный недострой. Туда как магнитом тянет местных мальчишек и девчонок. Здание разрушается, того и гляди кто-то провалится под бетонную плиту.

По словам местных жителей разваливающееся здание привлекает не только подрастающее поколение, но и людей без определенного места жительства.

- Я как-то заглянул туда, а мне на встречу вышел пьяный грязный мужчина и попросил закурить. А рядом центр детского творчества «Спектр», буквально в 10 метрах. Туда на занятие каждый день дети ходят. И летом, и зимой, когда темнеет рано. Разве такое соседство норма? Чего ждут? Пока кого-то, не дай Бог, изнасилуют или убьют там? - возмущается отец троих детей Даниил.

Соседи недовольны заброшенным зданием Фото: Евгения ВАСИНА

Соседи недовольны заброшенным зданиемФото: Евгения ВАСИНА

Крысы и бутылки

Пройти в недострой решили и корреспонденты “Комсомолки”. Аккуратно пробравшись мимо мусора, который местные жители выбрасывают прямо из окна, мы очутились напротив открытого мусоропровода.

- Не обращайте внимание. У нас так всегда, - продолжает экскурсию местная жительница Анна. - А вот и они, крысы. Опять дерутся.

В этот момент две жирные крысы, не поделившие закуску из мусора, устроили настоящий скандал. Они громко пищали, драли и догоняли друг друга. Казалось, что даже присутствие людей их не смущало.

Зайти в недострой особого труда не составило. На первом этаже оказалось огромное помещение, заполненное битым кирпичом и мусором. Вокруг стекло и пустые бутылки из-под спиртного.

- Здесь осторожнее, бетон тонкий, может провалиться под ногами. Несколько ям уже есть, - продолжает рассказывать уже на втором этаже наш экскурсовод. - А как проходить мимо этой “стройки” в зимний вечер!

На втором этаже все стены расписаны, сразу видно дети и подростки здесь бывают часто. Надписи есть даже под самым потолком, забраться туда можно только по хрупким балкам.

Каждый день мимо ходят дети

Больше всего местные жители переживают за воспитанников местного детского центра. Туда каждый день на тренировки после школы спешат местные дети. Если летом ребята успевают закончить занятия до темноты, то вот зимой домой им идти страшно, приходится ждать, пока родители заберут. Поэтому в детском центре недострой не любят.

- Там хоть дежурства устраивай. Проходил мимо, смотрю, кто-то там есть, зашел, встретил двух мальчишек, пригласил их на занятие. Теперь они в спортивно-патриотическом клубе, но я же не могу там караулить каждый день. Место опасное, - негодует тренер детского центра. - Но еще хуже местная мусорка. Отходы здесь складывают не в контейнеры, а рядом.

Вот такая дыра в полу недостроя Фото: Евгения ВАСИНА

Вот такая дыра в полу недострояФото: Евгения ВАСИНА

Варианты прорабатываются

В городской администрации уверили, что о недострое знают.

- По информации Департамента управления имуществом Самары двухэтажный пристрой к жилому дому, расположенному по адресу: пр. Кирова, 36а, внутренняя литера ЛЛ1. Закреплен на праве оперативного управления за Спортивной школой олимпийского резерва №3 им. ЗМС СССР В.А.Шишова. Сейчас рассматривается возможность завершения строительства данного объекта. Для этого прорабатываются варианты включения объекта в одну из муниципальных программ, - сообщили в городской администрации.

Пока прорабатываются варианты, местным жителям остается лишь гонять оттуда молодежь и бомжей, а также молится, чтобы в недострое никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители устроили стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Служившие России герои-пограничники стали обычными гастарбайтерами и никак не могут получить российское гражданство
В 1993-м бойцы 12-й заставы Московского погранотряда таджики Мирбако и Лутфулло сражались с моджахедами, а сегодня они подрабатывают стройкой в Екатеринбурге
«Нет ничего неприличного»: в Екатеринбурге лингвисты «разрешили» называть полицейских словом «мусор»
По версии обвинения, мужчина, пришедший на акцию в защиту сквера, назвал им сотрудника правоохранительных органов, который был не в форме и без знаков отличия
Внематочная беременность на ранних сроках
Задержка месячных, токсикоз, боль в нижней части живота – внематочная беременность ловко маскируется под обычную, вот только последствия у нее совсем не веселые. Поэтому важно как можно скорее встать на учет к гинекологу
"Нам нужна школа и поликлиника": Молодые мамы "Новой Самары" записали обращение на прямую линию к Владимиру Путину
Также они просят губернатора Дмитрия Азарова и главу города Елену Лапушкину помочь с решением вопросов социальной инфраструктуры в активно развивающемся районе
«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты
Сломанные молнии на платьях, трущая обувь, бесконечные поборы и путаница в победительницах – об этом и не только финалистка «Мисс Новосибирск» Кристина Вельченко рассказала в своем дневнике
Космодром и батут: юные самарцы нарисовали детскую площадку своей мечты
В регионе стартовал конкурс детских рисунков «Территория детства с Т Плюс». Работы победителей украсят новые игровые площадки, построенные благодаря акции теплоэнергетиков - «Лучшие УК и ТСЖ»
Новости 24
Два матча в 21:00, три – в 15:00: стало известно время первых 8 игр «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5
"Там детский сад, а они сексом занимаются!" Самарская пенсионерка пожаловалась на развратную молодежь под окнами
Надоела дубайская жара? Жена самарского олигарха Шаповалова вместе с пасынком отправилась в крио-камеру за российской зимой
В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
В Самарской области выявили случай заболевания клещевым боррелиозом
Парню, обвиняемому в зверском убийстве талантливой пловчихи из Тольятти, запросили 6 лет и 7 месяцев колонии
Самарский кадетский корпус получит новое общежитие на 350 мест
Жители Самары зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Жители Кинеля просят разобраться с терроризирующими их бездомными псами
Контроль над свалками и выявление ЧС: ученые СамГУПС будут изучать снимки из космоса
В Самаре проведут ремонт в здании Ленинского РОВД на Никитинской
В Самаре на Молодогвардейской на пешеходном переходе провалился асфальт