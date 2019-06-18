«На развалинах крысы дерутся»: в Самаре здание спортивной школы превратилось в притон для бомжей

- Нам страшно за здоровье и жизнь наших детей, - с просьбой о помощи в редакцию “КП-Самара” обратились жители дом № 36 на проспекте Кирова. - Уже много лет у нас во дворе стоит двухэтажный недострой. Туда как магнитом тянет местных мальчишек и девчонок. Здание разрушается, того и гляди кто-то провалится под бетонную плиту.

По словам местных жителей разваливающееся здание привлекает не только подрастающее поколение, но и людей без определенного места жительства.

- Я как-то заглянул туда, а мне на встречу вышел пьяный грязный мужчина и попросил закурить. А рядом центр детского творчества «Спектр», буквально в 10 метрах. Туда на занятие каждый день дети ходят. И летом, и зимой, когда темнеет рано. Разве такое соседство норма? Чего ждут? Пока кого-то, не дай Бог, изнасилуют или убьют там? - возмущается отец троих детей Даниил.

Соседи недовольны заброшенным зданиемФото: Евгения ВАСИНА

Крысы и бутылки

Пройти в недострой решили и корреспонденты “Комсомолки”. Аккуратно пробравшись мимо мусора, который местные жители выбрасывают прямо из окна, мы очутились напротив открытого мусоропровода.

- Не обращайте внимание. У нас так всегда, - продолжает экскурсию местная жительница Анна. - А вот и они, крысы. Опять дерутся.

В этот момент две жирные крысы, не поделившие закуску из мусора, устроили настоящий скандал. Они громко пищали, драли и догоняли друг друга. Казалось, что даже присутствие людей их не смущало.

Зайти в недострой особого труда не составило. На первом этаже оказалось огромное помещение, заполненное битым кирпичом и мусором. Вокруг стекло и пустые бутылки из-под спиртного.

- Здесь осторожнее, бетон тонкий, может провалиться под ногами. Несколько ям уже есть, - продолжает рассказывать уже на втором этаже наш экскурсовод. - А как проходить мимо этой “стройки” в зимний вечер!

На втором этаже все стены расписаны, сразу видно дети и подростки здесь бывают часто. Надписи есть даже под самым потолком, забраться туда можно только по хрупким балкам.

Каждый день мимо ходят дети

Больше всего местные жители переживают за воспитанников местного детского центра. Туда каждый день на тренировки после школы спешат местные дети. Если летом ребята успевают закончить занятия до темноты, то вот зимой домой им идти страшно, приходится ждать, пока родители заберут. Поэтому в детском центре недострой не любят.

- Там хоть дежурства устраивай. Проходил мимо, смотрю, кто-то там есть, зашел, встретил двух мальчишек, пригласил их на занятие. Теперь они в спортивно-патриотическом клубе, но я же не могу там караулить каждый день. Место опасное, - негодует тренер детского центра. - Но еще хуже местная мусорка. Отходы здесь складывают не в контейнеры, а рядом.

Вот такая дыра в полу недострояФото: Евгения ВАСИНА

Варианты прорабатываются

В городской администрации уверили, что о недострое знают.

- По информации Департамента управления имуществом Самары двухэтажный пристрой к жилому дому, расположенному по адресу: пр. Кирова, 36а, внутренняя литера ЛЛ1. Закреплен на праве оперативного управления за Спортивной школой олимпийского резерва №3 им. ЗМС СССР В.А.Шишова. Сейчас рассматривается возможность завершения строительства данного объекта. Для этого прорабатываются варианты включения объекта в одну из муниципальных программ, - сообщили в городской администрации.

Пока прорабатываются варианты, местным жителям остается лишь гонять оттуда молодежь и бомжей, а также молится, чтобы в недострое никто не погиб.