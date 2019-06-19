2019-06-19T10:01:32+03:00
Общество

«Спасибо, что платите»: «Т Плюс» и «ЭнергосбыТПлюс» подарят самарцам детские площадки

В регионе проходит конкурс «Лучшие управляющие компании и ТСЖ»
Александра БЕЛОВА
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«Т Плюс» и «ЭнергосбыТПлюс» подарят самарцам детские площадки.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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Тепло в квартирах, тепло в сердцах

Коммунальные платежи жители региона, как и все россияне, обязаны платить ежемесячно и в срок. Но, к сожалению, на деле выходит иначе. Испытывая финансовые сложности, по небрежности или забывчивости, мы зачастую игнорируем квитанции за свет, газ, воду и тепло. К началу июня Задолженность потребителей превысила 9 млрд рублей. В том числе 65 % этой задолженности приходится на обслуживающие организации УК и ТСЖ. В «Т Плюс» нашли способ привлечь внимание к актуальной проблеме, а заодно наполнить теплом не только дома самарцев, но и их сердца. Благодаря конкурсу«Лучшая УК и ТСЖ»в городе появятся новые, современные, комфортные и самое главное безопасные детские площадки. О дополнительной возможности благоустройства придомовой территории теплоэнергетики рассказали на рабочем совещании в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

- Для участия необходимо выполнить ряд простых условий. Учитывается своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие действующего договора с «ЭнергосбыТ Плюс», агентом филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС». «Также важным критерием для участников конкурса станет наличие исправно работающих общедомовых приборов учета всех многоквартирных домов, находящихся под управлением организации, количество индивидуальных счетчиков горячего водоснабжения в МКД», - говорит заместитель директора Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евгений Голудин,

Акция уже началась. Заявки от управляющих компаний и ТСЖ принимаются до 28 июня включительно – претендентов на победу сейчас более 15-ти. Победителей будут выбирать из обслуживающих организаций Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Срок – до конца лета

Инициативу «Т Плюс» поддержали и в администрации Самары.

- Это очень хорошее предложение. Самое главное, чтобы жители узнали о нем. Нужно донести до людей о проведении конкурса, пригласить их к участию, ведь это реальная выгода: погасив долги, появляется шанс получить детскую площадку. Это должно мотивировать людей добросовестно выполнять свои обязанности. Мы поддерживаем этот проект, - комментируетпервый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко.

Победителей определят до конца лета. Лучшие из обслуживающих организаций получат сертификаты на благоустройство придомовых территорий и строительство современных, соответствующих всем требованиям безопасности игровые комплексы.

Все расходы по проведению работ берет на себя компания «Т Плюс». От участников конкурса требуется главным образом требуется своевременно оплачивать услуги поставщика тепла.

- Полнота платежей кардинально сказывается на своевременности и качестве проведения ремонтных работ на тепловых сетях. «Ремонтные работы и подготовка сетей должны быть выполнены до начала отопительного сезона», - объясняет исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов. - Такой конкурс мы проводим впервые. Нам важно поощрить тех, кто ответственно относится к выполнению своих обязательств перед жителями дома и перед энергетиками.

Как стать участником акции?

Очень просто. До конца июня все желающие могут направить заявку в конкурсную комиссию по электронному адресу Marina.Michkova@esplus.ru. В заявке необходимо указать наименование управляющей организации, номер лицевого счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.

«Территория детства»

Кстати, поучаствовать в благоустройстве могут и самые маленькие жители региона. Для них энергетики проводят конкурс «Территория детства с «Т Плюс». Малыши и подростки в возрасте от пяти до 16 лет могут нарисовать двор, в котором им хотелось бы гулять и играть, и отправить проекты по электронному адресу samaraaif@mail.ru.

- Сейчас в период летних каникул мы хотели бы предложить подрастающему поколению поделиться своими идеями по обустройству дворов и напомнить их родителям, о продолжении сбора заявок на участие в другом конкурсе по определению лучших УК и ТСЖ, - рассказывает Евгений Голудин.

Рисунки принимаются до 15 июля. Авторы лучших работ будут награждены подарками и почетными дипломами компании, а их проекты украсят детские игровые площадки, которые «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» подарят победителям конкурса «Лучшие Управляющие компании и ТСЖ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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