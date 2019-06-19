Высокая экологическая награда - заслуга всего коллектива ННК

Ежегодно в День эколога в Самарской области подводят итоги регионального конкурса «ЭкоЛидер». Награды получают простые граждане, предприятия, организации и целые города за достижения в области охраны окружающей среды. Быть победителем не только почетно, но и ответственно: лучшие практики транслируются на весь регион. В этом году на конкурс поступило 475 заявок - число участников растет, как и экологическая культура губернии.

От всей души поздравляю всех вас с Днем эколога, - приветствовал победителей и участников конкурса министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. - Вы занимаетесь благороднейшим делом — охраной окружающей среды. Плоды этого труда нельзя пощупать руками, но их можно почувствовать, и их оценят наши потомки 10, 50, 100 лет спустя.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Победителем в одной из самых престижных номинаций «Промышленный гигант» стала Новокуйбышевская нефтехимическая компания - дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». Сегодня ННК, выпускающая более 30 наименований товарной продукции, является одним из ключевых предприятий нефтегазохимического блока Компании. Забота об окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной ответственности Роснефти и ее дочерних обществ: в основе экологической политики лежит масштабная работа по обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов. АО «ННК» не исключение: здесь реализуются природоохранные проекты, направленные на снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и создание благоприятной экологической обстановки. Рядом с производством находится город Новокуйбышевск, и это налагает на нефтехимиков дополнительную ответственность. В сентябре прошлого года предприятие впервые после вхожденияв состав компании «Роснефть» прошло аудит и получило сертификаты соответствия Интегрированной системы управления предприятия требованиям двух международных стандартов. Это ISO 14001:2015, устанавливающий требования к системам экологического менеджмента, и стандарт BS OHSAS 18001:2007, регламентирующий требования к функционированию систем менеджмента охраны труда и производственной безопасности.

Особое внимание нефтехимики уделяют контролю за воздушной средой. Фото: АО "ННК"

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПОД КОНТРОЛЕМ

Неотъемлемая часть деятельности предприятия - постоянный мониторинг окружающей среды. На ННК работает собственный аккредитованный Центр экоаналитического контроля (ЦЭАК). Область аккредитации ЦЭАК составляет 212 методик по 258 показателям для контроля атмосферного воздуха, почвы, поверхностных, грунтовых, промышленных и сточных вод. Пробы отбираются на рабочих местах, территории завода, очистных сооружениях, в санитарно-защитной зоне предприятия. Также сотрудниками Центра выполняются внеплановые замеры воздуха по просьбе администрации Новокуйбышевска. В каждую рабочую смену круглосуточно лаборанты отбирают до 300 анализов.

В зоне внимания коллектива и река: одно из традиционных и любимых экологических мероприятий — воспроизводство рыбных ресурсов, позволяющее сохранить многообразие речной фауны. Только в прошлом году нефтехимиками было выпущено в акваторию Волги более 103 тысяч мальков. А за последние пять лет предприятие пополнило «население» реки на 300 тысяч представителей ценных промысловых пород.

Экологическая деятельность ННК не ограничена периметром производственной площадки. Сотрудники предприятия с энтузиазмом участвуют во всех городских экологических акциях и субботниках: «Зеленый офис», «Весенний марафон по озеленению и благоустройству», «Всероссийский экологический субботник». Два года подряд коллектив Новокуйбышевской нефтехимической компании становился обладателем Кубка победителя в весеннем марафоне по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. И планирует удерживать его впредь!