2019-06-20T16:57:21+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 24 июня 2019 года по Лоту №1 перенесены на 30 июня 2019 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 24.06.2019 с 10.00 (мск) на 30.06.2019 на 10.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым Лотом №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 611,9 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1, Этаж №2, Технический этаж №3, расположенное по адресу: Самарская область, Автозаводский район, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 55, c кадастровым номером 63:09:0101170:10540;

Объект 2: Доля 6119/84247 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 5 529 +/- 26.02 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д. 55, кадастровый номер 63:09:0101170:43, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания сбербанка (зона № Ж-4)

Начальная цена Лота №1 – 14 833 912 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 13 890 712 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 943 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 11 125 434 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 10 418 034 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 707 400 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 112 543 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 370 847 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 741 695 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является передача Имущества Покупателю по Акту приема-передачи не позднее 31 июля 2020г. при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в счет оплаты приобретенного Имущества.

Дата и время проведения торгов: 30 июня 2019г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 27 июня 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 июня 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 июня 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 июня 2019 г. 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 30 июня 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Такое в Самаре впервые: в Курумоч прибыли 40 однодвигательных самолетов
"Тяжело жить на 10 тысяч": смс-вопрос из Самары открыл прямую линию с Владимиром Путиным
В почтовых отделениях Самары покажут видеорекламу
В Самаре до конца лета обновят 83-летний дом на Победе
В Самаре на маршрутах № 8 и 45 увеличат число автобусов
«Для детей с особенностями развития мир устроен по-другому»: в «Особой Афинской школе» Самарской области завершился учебный год
Самарские выпускники прибыли в Москву на Кремлевский бал
В Самаре будут судить женщину, по вине которой на ребенка упала глыба снега
Два самарских молодежных коллектива поборются за победу в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
В Самаре часть улицы Некрасовской перекрыли до ночи 23 июня
Жители Самары смогут бесплатно проверить, нет ли у них меланомы и рака кожи
А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»
Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева
В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города
Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки
Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру
В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»
Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков
Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»
В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках