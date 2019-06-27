«Стены горят, полы проваливаются, а они все равно идут в дым»: про собак и людей, которым не все равно, когда ты потерялся

Ася и Елена

Ася - голден ретривер. По документам она Баядерка, но кто так зовет собак? Самый близкий для нее человек – кинолог Елена Трофименко назвала собаку коротко и ласково – Ася. В Волжском спасательном центре МЧС России теперь только так и кличут: «Ася, иди сюда! Ася, яблоко!» – уж очень она любит похрустеть кисло-сладким после тяжелой смены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716986" frameborder="0"></iframe> Кинолог МЧС России Елена Трофименко показывает как танцует служебная собака Ася.Евгения ВАСИНА

Ася - собака отказник. Ее взяли у заводчика в семью, но потом передумали с ней возиться и вернули. Тут ее и приметили сотрудники МЧС, забрали в кинологический центр.

- Тогда ей было примерно год. Она была такая благородная, спокойная, сразу запала мне в душу, и я решили - возьму и воспитаю, - вспоминает кинолог. - Учить пришлось многому. Ася была домашняя, умела только шашлык на природе есть. А теперь наши поездки в лес – работа. Мы с ней ищем пропавших людей.

Елена рассказывает о подвигах АсиФото: Личный архив героя публикации

В 2013 году Ася и Елена ездили на Универсиаду в Казань. Там стояли на усилении вместе с местным отрядом кинологов и даже участвовали в поиске мужчины. Ася нашла его в лесной чаще, без собаки туда никто не пробрался бы.

- Самым сложным для нас испытанием была работа на пожаре в торговом центре «Адмирал». Здание долго проливали. Затем началась наша работа. Мы наступали на то, что раньше было полом, и провалились. Под верхним слоем продолжали тлеть перекрытия. Я больше переживала не за себя, а за Асю. Конечно, на ней были средства защиты - бахилы, но все равно на таких заданиях собака менее защищена, чем люди. Пожарище - это всегда сложно. В любой момент может что-то обрушиться, все нервничают… Собака это чувствует, но должна сконцентрироваться и искать, не остались ли в доме люди, - рассказывает Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716988" frameborder="0"></iframe> Собака МЧС России Ася демонстрирует послушание.Евгения ВАСИНА

Для своей Аси она и начальник, и друг, и психолог. Да, собаки-спасатели тоже тяжело переживают потери.

- Однажды мы искали ребенка. Девочке было всего четыре года. Полиция определила нам квадрат поисков, мы шли четко по инструкции метр за метром. А потом окрик – возвращайтесь, нашли! На опушке леса Ася вдруг остановилась, начала скулить, отказывалась идти дальше. А мои коллеги уже грузили тело малышки в машину - ее нашли в заброшенном колодце, мертвую… Весь следующий день мы с Асей помогали друг другу пережить это. Мне пришлось изображать веселье, играть с собакой, искупать ее. Больше всего она любит яблоки. Ася грызет яблоко, веселеет и мне легче. Так и работаем.

Марго и Оксана

Лабрадора Марго восемь лет воспитывает Оксана Тактынова.

- Это моя первая воспитанница. Ей было год и два месяца, когда я ее увидела и поняла - моя собака. Марго общительная, никакой агрессии за эти годы я не видела, - хвалит подопечную сержант Тактынова.- Больше всего я гордилась Марго на Всероссийских соревнованиях в 2014 году в Новосибирске. Там также была и Ася и еще две собаки из Самарской области. В итоге мы среди военных команд заняли первое место. Наши собаки показали высший класс!

Оксана демонстрирует умения МаргоФото: Личный архив героя публикации

Каждый год кинологи и собаки проходят аттестацию. В первую очередь оценивают ее послушание, ловкость и отношение к людям. Обучение собак начинается с житейских команд. Затем идут специальные тренировки.

- У Марго очень развита мотивация на еду. Искать людей мы ее учили так: в контейнеры положили лакомства - сыр, колбасу. Отдали их человеку, который спрятался. Марго знала, что у человека еда, в первую очередь она искала еду, но в тоже время и человека. Когда собака находит человека, подает голос. За это получает поощрение. Во время тренировок - лакомство, а потом просто благодарность. Позже собака ищет человека уже без еды, - рассказывается Оксана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716989" frameborder="0"></iframe> Сержант Оксана Тактынова показывает навыки Марго.Евгения ВАСИНА

Много раз Марго выезжала на речку, искала утопленников. Прошлой осенью работала на руинах взорвавшегося дома в Самаре, помогла найти погибшего мужчину. Этим летом Марго пока на задания не отправлялась, но готова прийти на помощь в любой момент.

***

Чтобы не потерять форму, Ася и Марго тренируются каждый день.

- Плохих поисковых собак не бывает, - уверена Елена. - Вот представьте, на улице 40 градусов мороза, а надо идти в лес, искать человека. Какая собака подойдет? Только та, что бесконечно любит человека. Марго и Ася как раз такие!