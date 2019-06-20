Календарь игр МФК «Динамо Самара» в чемпионате России по мини-футболу на сезон 2019/2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют

Мини-футбольное «Динамо Самара» начнет второй в своей истории сезон в ранге бронзового призера российской Суперлиги. Доказывать, что они не случайно забрались на пьедестал, волжане начнут 7 сентября. В этот день «Динамо» сыграет в Норильске против местного «Норильского никеля». Второй матч тура пройдет 8 сентября.

Напомним, что в российском мини-футболе команды играют по два матча в туре между собой. Игры проходят друг за другом.

Второй тур «Динамо Самара» также проведет на выезде – в Югорске против клуба «Газпром-Югра». Матчи назначены на 13-14 сентября.

Первые домашние игры регулярного чемпионата сезона 19/20 волжане проведут 27-28 сентября и 4-5 октября – против «Ухты» и «КПРФ».

С чемпионом Суперлиги «Тюменью» самарцы встретятся 13-14 декабря в Самаре и 6-7 апреля в Тюмени.

Завершится регулярный чемпионат для «Динамо» домашними матчами против дебютанта Суперлиги грозненского «Беркута» 17 и 18 апреля.

Пока календарь для МФК «Динамо Самара» в чемпионате России по мини-футболу в сезоне 2019/2020 выглядит так. Отметим, что даты еще могут измениться.

1 тур (07-08 сентября) Норильский никель — Динамо Самара

2 тур (13-14 сентября) Газпром-Югра — Динамо Самара

3 тур (27-28 сентября) Динамо Самара — Ухта

4 тур (04-05 октября) Динамо Самара – КПРФ

5 тур (11-12 октября) Новая генерация — Динамо Самара

6 тур (02-03 ноября) Динамо Самара — Синара

7 тур (22-23 ноября) Сибиряк — Динамо Самара

8 тур (13-14 декабря) Динамо Самара – Тюмень

9 тур (20-21 декабря) Беркут — Динамо Самара

10 тур (10-11 января) Динамо Самара — Норильский никель

11 тур (17-18 января) Динамо Самара — Газпром-Югра

12 тур (07-08 февраля) Ухта — Динамо Самара

13 тур (14-15 февраля) КПРФ — Динамо Самара

14 тур (21-22 февраля) Динамо Самара — Новая генерация

15 тур (06-07 марта) Синара — Динамо Самара

16 тур (27-28 марта) Динамо Самара — Сибиряк

17 тур (06-07 апреля) Тюмень — Динамо Самара

18 тур (17-18 апреля) Динамо Самара — Беркут

Домашние матчи выделены жирным шрифтом. Информация взята с официального сайта МФК «Динамо Самара» и сверена с информацией на сайте Ассоциации мини-футбола России.

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