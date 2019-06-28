Убил за то, что не любила: в Тольятти на 6 лет осудили парня, который зарезал бросившую его пловчиху

В Автозаводском районном суде Тольятти сегодня, 28 июня, огласили приговор 16-летнему Никите М. Молодого человека признали виновным зверском убийстве своей ровесницы — подающей большие надежды пловчихи Сафии А. Причиной расправы стала неразделенная любовь.

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями — эксперты насчитали более 30-ти — обнаружили вечером 23 декабря 2018 года на пустыре у дома № 31А по улице Юбилейной. Перед уходом из дома она сказала родителям, что пошла за хлебом. Обратно спортсменка так и не вернулась. Позже у нее в комнате близкие обнаружили планшет, в котором прочитали угрозы дочери от ее бывшего кавалера — Никиты М. Юноша не хотел, чтобы Сафия его бросила.

Об этом, вероятно, подростки говорили и во время личной встречи. Аргументы молодого человека не убедили спортсменку. Как объяснил Никита после силовикам, экс-возлюбленная послала его «Нафиг» и после этого он потерял над собой контроль и схватился за нож, который зачем-то взял на встречу. Несчастная хотела убежать, но так и не смогла этого сделать.

— Мы быстро сопоставили все факты, а после переписки, обнаруженной в ее планшете, сразу стало понятно, где искать подозреваемого. Парень был готов к визиту полиции, — объяснял «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет on Twitter.Расставание подростков обернулось жестоким убийством.

Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Обвиняемый признал свою вину практически сразу и сотрудничал со следствием. На прениях заместитель прокурора области просил назначить подсудимому 6 лет и 7 месяцев лишения свободы. Служители Фемиды приняли другое решение.

— Судья назначил Никите М. 6 лет и 3 месяца воспитательной колонии. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда. Обвиняемый должен выплатить родителям погибшей по миллиону рублей, — сообщили «Комсомолке» в суде.

Приговор в законную силу не вступил. У осужденного и его защитников есть несколько дней на то, чтобы его обжаловать.

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