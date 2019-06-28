Это будет точка кипения: где будут стоять в пробке жители Куйбышевского района после перекрытия ул. Шоссейная

О пробках жители Куйбышевского района кричат уже давно. Теперь эти заторы станут плотнее и длиннее. В ночь с 30 июня на 1 июля в Самаре перекроют часть улицы Шоссейной. Речь идет об участке от поста ДТП до улицы Казачью.

Потерпеть придется всего месяц, до 1 августа. Зато уже в начале сентября, согласно плану, по Фрунзенскому мосту поедут первые автомобили. Открыть обещают основной путь, остальные съезды доделают чуть позже.

Из города автомобилисты будут поворачивать на ул. НароднаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автобусы и личный транспорт - в объезд!

- Сейчас строители вплотную подошли к улице Шоссейная, поэтому на месяц будет организован объезд. Транспорт пойдет через улицу Народная и далее по Казачьей вновь выйдет на Шоссейную. Понимаем, что будут определенные сложности, поэтому мы разработали усиленную схему маршрутов общественного транспорта, которая позволит обеспечить вывоз пассажиров,- заявил заместитель руководителя Департамента транспорта Юрий Тапилин.

Особое внимание уделят льготным маршрутам - N 5д, 26 и 66. Их путь не меняется, но вот количество машин при необходимости могут увеличить.

- Эти маршруты мы усилим и будем держать на контроле. Также смотрим за маршрутными такси - 48д, 48к, 92. При необходимости по ним также будет усиление, - объяснил руководитель дептранса.

Автобусы N 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199, 80 будут ходить по измененной схеме. - Автобусы 5д, 26, 66-это те льготные маршруты что есть у нас в Куйбышевском районе мы их усиливаем и держим на постоянном контроле. Если видим, что пассажиропоток увеличился, будем добавлять автобусы. Также смотрим за маршрутными такси - 48д, 92. При необходимости по ним также будет усиление.

Троллейбус остался без рогов!

А вот для троллейбуса N 6 организовать объезд невозможно. Его контактные линии как раз проходят по участку, попадающем под перекрытие. В итоге с 4 июля до 24:00 1 августа троллейбус N 6 будет следовать по укороченному маршруту - от остановки «Губернский рынок» до остановки «Хлебозавод».

Юрий ТапилинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот, левый поворот!

Из-за перекрытия на улице Шоссейной на улице народной и Казачьей установят временные светофоры, и даже разрешает поворот налево при выезде на улице Народную из микрорайона Волгарь.

- Светофоры появятся на перемычке между улицами Казачья и Народная, транспортный поток пойдет именно по этому участку. Левый поворот в сторону Сухой Самарки разрешат временно, лишь на время перекрытия, - уточняет Юрий Тапилин.

Увидев отрезок от улицы Казачья и ул. Народная, мы с фотографом переглянулись и с грустью заметили: “Одни ямы, где же асфальт”.

- Дорога пришла в негодность еще в прошлом году, - добавил местный автомобилист Александр. - Уже сейчас каждое утро на выезде из Волгаря на улицу Народную пробка, что же тут будет, когда перекроют Шоссейную. Остается искать съемную квартиру в городе или уезжать в отпуск.

В городской администрации попросили отнестись к ситуации с пониманием.

- Фрунзенский мост это масштабный инфраструктурный проект для нашего города. Служить он будет десятилетиями. Этот месяц - это минимальное время. Работа на участке будут идти усиленными темпами в несколько смен. А потом можно будет вновь пользоваться улицей Шоссейной, а когда по мосту пойдет движение, все вообще вздохнут с облегчением, - обратился к самарцам Юрий Тапилин.

Мост строят ударными темпамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К работе приступят сразу же

Строители уверяют, что с первого часа перекрытия приступят к работам, чтобы не терять драгоценного времени.

- Основной выход с мостового перехода как раз пересекает улицу Шоссейную и соединяется с ней в районе Волгаря. Чтобы оперативно запустить движение по мосту, без перекрытия не обойтись, - уверил главный инженер управления строительства мостового перехода Фрунзенский Алексей Атылин. - У нас в плане переустройство инженерных сетей, установка сетей освещения и переустановка троллейбусной линии. Как только будет перекрыто движение, начнем разборку улицы Шоссейной, демонтаж опор света, троллейбусной линии и устройство насыпи и дорожной одежды.

По утвержденным графикам открытие рабочего движения по основному входу Фрунзенского моста планируется в начале сентября 2019 года. Однако работы на мосту продолжатся. Будут строить развязки по левобережной и правобережной части.