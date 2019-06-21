2019-06-21T19:59:52+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина пытался ограбить банк на 3 млн рублей с помощью гранаты, записки и замаскированного под иномарку авто

Пытаясь обвести полицию вокруг пальца, преступная парочка превратила свою отечественную легковушку в иномарку [видео]
Людмила АФАНАСЬЕВА
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Воришка судя по всему не продумал операцию до концаВоришка судя по всему не продумал операцию до конца
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Удивительная криминальная история произошла в Самаре 27 мая. Двое мужчин решили поживиться крупной суммой в одном из местных банков и отправились на дело, хорошо подготовившись. Для начала они решили хорошенько замаскировать свое средство передвижения. В распоряжении у горе-налетчиков была только обычная вазовская легковушка. Но они решили провести тюнинг и превратить ее в иномарку. Для того, чтобы еще больше запутать свидетелей, с двух сторон к машине прицепили разные поддельные номера.

Затем преступникам нужно было вооружиться. Они раздобыли только одну гранату, поэтому на дело пошел лишь один подельник, второй остался ждать в машине. Воришка спокойно зашел в банковское отделение на Вилоновской, подошел к кассе, показал кассирше гранату и передал записку, с вежливой просьбой: мол, выкладывайте 3 миллиона рублей. На видео заметно, как мужчина, в низко надвинутой кепке, размахивает руками, а потом быстро срывается с места и убегает.

- Преступника напугала кассирша, которая нажала на тревожную кнопку. Он скрылся, - объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Остается непонятным, на что рассчитывал чудо-преступник, который показывал гранату девушке, сидящей за стеклянной перегородкой в отдельном боксе. Но встречи с сотрудниками правопорядка он явно не ждал. Запрыгнув в машину к другу, преступник скомандовал - гони. Но далеко и надолго скрыться не удалось. Уже через сутки преступников нашли, они скрывались в частном доме в одном из поселков Самарской области.

Пока неизвестно, как именно маскировали свое авто хитрые воришки. На видео заметно, что у машины - новые колпаки на колесах. Возможно, мужчины также поработали и над кузовом. Но это их не спасло. Госзнаки, которые цепляли на машину, удалось найти на заброшенном участке в Железнодорожном районе. Здесь же обнаружили сумку, которую держал в тот день один из нападавших на банк.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые находятся под стражей.

Нападение разбойника с гранатой и запиской на банк в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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