Наркоторговцы помолодели и перешли на синтетику: самарские борцы с наркоманией рассказали, как противостоять пагубной зависимости

Проблема есть

Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, провозглашенный Генеральной Асамблеей ООН в 1987 году. В пресс-центре «Комсомольской правды — Самара» состоялся круглый стол, посвященный этой актуальной и по сей день проблеме. В мероприятии приняли участие люди, которые пытаются в нашем регионе помогать зависимым и противостоять тем, кто распространяет запрещенные вещества.

— Проблема есть, она межведомственная. Но сейчас, мы наблюдаем снижение количества наркозависимых в нашем регионе, — говорит председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Депутат добавила, что положительные моменты есть и в том, что изменилась ментальность в обществе. Наркотики — звучит уже не так модно у молодежи и подростков. Добиться такого настроения помогает пропаганда ЗОЖ, работа с родителями, лекции в образовательных учреждениях...

Илья Сиротко, руководитель управления организации социльно-значимой и высокотехнологичной помощи областного минздрава, также вспомнил, что были времена, когда Самарская область была в лидерах по наркомании в стране, но сейчас, благодаря грамотной межведомственной работе, губерния все ниже в этом рейтинге. Сиротко сравнил эту беду с айсбергом, в котором скрыты проблемы каждого человека, употребляющего наркотические вещества:

— К этой проблеме нельзя относиться только, как к медицинской составляющей, это еще и бизнес. Тем не менее, у нас в области есть целая сеть оказания медицинской помощи, даже на уровне сельской местности. Работает три наркодиспансера, первый из которых был открыт еще 55 лет назад.

И результат дан. По словам спикера, по статистике — на 100 тысяч населения у нас наркоманов меньше, чем в целом по стране. В то же время немного больше, чем в ПФО. Из них 5,7 тысяч зависимы, а 2,5 тысяч подверглись пагубному воздействию знакомых.

В моде синтетика и нарколаборатории

Самые распространенные наркотики в области — синтетические. В последние годы они активно вытесняют традиционные, потому что их удобнее прятать, продавать через интернет и даже производить.

— Это уже проблема. Они распространяются путем интернет-магазинов, которые с одних концов страны распространяют товар на другие, — объясняет начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков облМВД Денис Михейчев. — Мы выявляем и документируем преступные группировки, которые этим занимаются. Как правило, это ОПГ, потому что 1 человек не может сформировать сеть.

На сегодня полицейские выявили уже 470 фактов организации распространения наркотиков, в том году таких было 240. Изъято 62 килограмма наркотических средств, 1/3 из которых — синтетика.

— Из общего круга выделяется недавнее изъятие крупной партии героина — 25 кг. Также сейчас, в летнее время, чаще изымаем марихуану, — делится Михейчев. — Отмечу, что сейчас есть препараты, которые позволяют выращивать запрещенные вещества подпольно. Так, недавно мы на 9 этаже многоквартирного дома нашли нарколабораторию. Всего пресекли в этом году 6 таких.

Эксперты уверены, что проблема существует, но с ней нужно бороться, в том числе и профилактическими мерамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейский обратил внимание на то, что наблюдается и рост привлечения людей к административной ответственности — за употребление, хранение и культивирование запрещенных веществ. Силовики ведут активную профилактическую работу в этом направлении — в год проводится порядка 5 тысяч лекций: в школах, вузах, училищах и других учреждениях:

— Тут надо заметить, что если раньше распространением наркотиков занимались люди 30-35 лет, ранее сидевшие, то сегодня это молодые ребята, зачастую до 20 лет. Так, в том году мы задержали группу, которая легализовала около 300 миллионов, полученных от незаконного оборота наркотиков. 20 человек, от 18 до 24 лет. Все получили по 10 лет и больше.

Денис Михейчев поблагодарил граждан, оказывающих стражам порядка помощь в борьбе с наркоторговцами, а также общественные организации, например, «Ночной патруль».

Что же касается тех, кто занимается распространением «чумы» в Самаре и по области, то это, как правило, те, что и раньше: таджики, узбеки, цыгане. Наркотики приходят в регион из Азии. Но не только: с развитием технологий, оборудование для их производства доставляют в областную столицу и из других городов России. Были такие случаи, что даже по почте.

Обращайте внимание на зрачки

Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец в свою очередь заявил, что ежегодно его организация проводит 160 тематический мероприятий, охватывающих сотни тысяч людей. На них основное — переход от медицинской профилактики к общему здоровью.

— У нас 2 год пробуется новая форма: собираем людей из разных типов образовательных учреждений и обсуждаем ошибки в работе и современные подходы. Это очень помогает в работе и создании тренерских групп, работающих с подростками, — рассказывает Муравец.

Кстати, сами несовершеннолетние не признаются, что что-то употребляют. Из опроса, которые социологи делали в Самаре, следует, что «принимают» по городу только 0,8% респондентов, пробовали — 2,8 % и дружат с теми, кто постоянно употребляет — 7,6 %.

Специалисты проводят среди подростков соответствующие тестирования. Но, как сказал главный внештатный специалист минздрава по психиатрии и наркологии Андрей Щербань, выявление по ним очень маленькие. 0,02 % — по всей стране. Однако, каждый диспансер снабжен всем необходимым оборудованием. В ближайшее время соответствующую схему прохождения тестов хотят на законодательном уровне применять к тем, кто в алкогольном или наркотическом опьянении сел за руль и попался.

Еще один важный момент — наркомания и профилактика ее в системе УФСИН. Заместитель начальника ФКУ «Медсанчасть № 6» ведомства Алима Садыкова заявила, что сотрудниками УИС проводятся с осужденными мероприятия на всех уровнях. Осмотр сидельцы проходят уже в СИЗО, после задержания. Сейчас на учете состоит 1000 человек. По мере освобождения, сведения о них предоставляют в наркологические диспансеры. Помимо всего прочего в местах лишениях свободы с заключенными проводят постоянную психологическую работу.

В завершении встречи участники круглого стола напомнили, что ключевое в борьбе с наркоманией — совместные усилия как ведомств, так и общества. Плюс эксперты дали советы, как понять, что ваш близкий впал в зависимость. Бейте тревогу, если: у него изменилось поведение, расширенные зрачки, покрасневшие глаза. А еще лучше изучайте жизнь своего родственника, общайтесь с ним и узнавайте о проблемах, которые могут его мучить.