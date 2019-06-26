АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 01 июля 2019 года по Лоту №1 (РАД-169947) перенесены на 15 июля 2019 года; торги по Лоту №1 c 04 июля 2019 года c 10.00 (мск) перенесены на 18 июля 2019 года на 11.00 (мск); торги 28 июня 2019 года по Лоту №1 (РАД-167642) перенесены на 28 августа 2019 года; торги 29 июня 2019 года по Лоту №4 перенесены на 16 июля 2019 года; торги 30 июня 2019 года по Лоту №1 перенесены на 19 июля 2019 года

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 01.07.2019 с 11.00 (мск) на 15.07.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-169947):

Лот 1: Нежилое здание, площадь: 490,50 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 63:09:0101162:11119, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Луначарского, д.6А.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 177 561 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 177 561 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 17 756 руб. 10 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): Арендодатель предоставляет Арендатору Здание во временное владение и пользование по Акту приема-передачи не позднее 30 сентября 2020г., после государственной регистрации Договора аренды.

Электронный аукцион будет проводиться 15 июля 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 31.05.2019 по 12.07.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 11.07.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 12.07.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 04.07.2019 с 10.00 (мск) на 18.07.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, площадь: 490,5 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенное по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Луначарского, д. 6А, кадастровый номер 63:09:0101162:11119;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадь: 1 243,00 +/- 12,3 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации здания в соответствии с градостроительным регламентом зоны № Ж-4, расположенный по адресу: Самарская обл, г. Тольятти, р-он Автозаводский, бул. Луначарского, квартал 10, дом 6а, кадастровый номер 63:09:0101162:18;

Объект 3: 8213w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/075 г. Тольятти, ул. Луначарского, 6а, общая длина 157,35 м., количество секций 55 штук, высота секций 1,83-1,85м., ширина 1,35-3,05м, инвентарный номер 4621W06

Начальная цена Лота №1 – 15 826 000 руб., с учетом НДС 20%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 12 952 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 715 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 159 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 582 600 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием продажи Объектов является передача Объектов Покупателю не позднее 31 сентября 2020г.

Дата и время проведения торгов: 18 июля 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 16 июля 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16 июля 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 17 июля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 18 июля 2019 г. 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 18 июля 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на электронной торговой площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru, с 28.06.2019 с 11.00 (мск) на 28.08.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым лотом №1 (РАД-167642):

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 310,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, поз. №№8-15, 17-26, 38, 39, кадастровый номер 63:01:0256001:573,

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 158,6 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: № - 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, комнаты №№ 12-18, кадастровый номер 63:01:0256001:750,

Объект 3: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 320,7 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, комнаты №№1-4, 6-9, 19-23, кадастровый номер 63:01:0256001:748,

Объект 4: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 316,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Цокольный этаж № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, пом.н7, кадастровый номер 63:01:0256001:572

Начальная цена лота №1 – 54 738 976 руб. 70 коп., с учетом НДС 20% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 16 917 300 руб. 27 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 8 164 590 руб. 45 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 12 379 445 руб. 91 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 17 277 640 руб. 07 коп., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 30 000 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 9 271 620 руб. 31 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 4 474 649 руб. 11 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 6 784 624 руб. 04 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 4 – 9 469 106 руб. 54 коп., включая НДС 20%.

Сумма задатка – 3 000 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 2 473 897 руб. 67 коп.

Шаг аукциона на понижение – 4 947 795 руб. 34 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 28 августа 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 30.04.2019 по 27.08.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26.08.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 27.08.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, с 29.06.2019 с 11.00 (мск) на 16.07.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №4:

Лот 4: Часть нежилого здания, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 63:01:0714001:7389, общей площадью 2671,3 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, д.130. В аренду передается часть здания: нежилые помещения общей площадью 730,7 кв.м. расположенные на 3 этаже, комнаты № 1-8,10-27.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 –

283 511 руб. 60 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 283 511 руб. 60 коп.

Шаг аукциона – 28 351 руб. 16 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 16 июля 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 12 июля 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 12 июля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 15 июля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 16 июля 2019 г. с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 16 июля 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 30.06.2019 с 11.00 (мск) на 19.07.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: ЗДАНИЕ (СБЕРБАНК), назначение: нежилое здание, площадь: 2671,30 кв.м., этажность: 3, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Ново-Вокзальная, д. 130, кадастровый номер: 63:01:0714001:7389;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 1159,60 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, д.130, кадастровый номер: 63:01:0714001:12;

Объект 3: Кабельная линия электроснабжения,6 кВ д.о.0369, инвентарный номер 604000003627W03;

Объект 4: Кабельная линия электроснабжения, 0,4 кВ д.о.0369, инвентарный номер 604000003628W02Т;

Объект 5: Трансформаторная подстанция 2БКТП д.о.0369, инвентарный номер 604000003629W03.

Начальная цена лота №1 – 95 261 096 руб., с учетом НДС в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 68 957 324 руб., с учетом НДС 20%;

Начальная цена Объекта 2 – 10 583 437 руб., НДС не облагается;

Начальная цена Объекта 3 – 5 337 855 руб., с учетом НДС 20%;

Начальная цена Объекта 4 – 7 535 381 руб., с учетом НДС 20%;

Начальная цена Объекта 5 – 2 847 099 руб., с учетом НДС 20%;

Сумма задатка – 9 526 109 руб. 60 коп.

Шаг аукциона – 1 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего ограничения (обременения): Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью 1411,8 кв.м, расположенных в цоколе (36,5 кв.м.), 1 этаже (618,5 кв.м.), 2 этаже (756,8 кв.м.) этаже, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 1411,8 кв.м, расположенных в цоколе (36,5 кв.м.), 1 этаже (618,5 кв..м.), 2 этаже (756,8 кв.м.), расположенных на первом этаже Здания (далее – Часть помещения);

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет:

за помещения в цоколе - 365 (Триста шестьдесят пять) руб. 00 коп.,

за помещения 1 этажа - 414 (Четыреста четырнадцать) руб. 00 коп.,

за помещения 2 этажа - 381 (Триста восемьдесят один) руб. 00 коп, с учетом НДС за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 557 722 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать два) руб. 30 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий

Дата и время проведения торгов: 19 июля 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 17 июля 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 июля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 18 июля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 19 июля 2019 г. с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 19 июля 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.