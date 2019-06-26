Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала», лучший бомбардир и настоящий мужик: белорусы, которые поиграли за «Крылья Советов»

Следующий сезон РПЛ станет особенным из-за одного знакового события в истории отношений братских народов России и Беларуси. Белорусские футболисты перестанут быть легионерами в чемпионате России.

Игроков из братской страны в нашем чемпионате всегда любили. Они отличались надежностью, да и в отличие от большинства других иностранцев, легко вливались в российские коллективы. Ну а что, язык знают, быт тоже знаком, и для болельщиков не важно, русский ты или белорус – свой же.

Белорусов в Самаре любят.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В России, кстати, есть один клуб, за которым давно закрепилось негласное звание самого белорусского в чемпионате страны. Это самарские «Крылья Советов». Сколько белорусов в разные годы надевали футболку с ромбом и буквами «К» и «С» на груди, сосчитать трудно. В Самаре тренировал Вадим Скрипченко, играли Виталий Булыга, Денис Ковба, Тимофей Калачев, Алексей Сквернюк, Дмитрий Молош, Андрей Хлебосолов, Александр Мартешкин, Сергей Веремко, Александр Чайка, Станислав Драгун, Александр Глеб, Сергей Корниленко и многие другие, всех не перечислить.

Ясно одно – в Самаре белорусов любят. «Комсомолка» рассказывает о тех белорусских футболистах «Крыльев», кто больше всего запомнился болельщикам.

Самый самарский белорус

Сергей Корниленко

Сергей Корниленко - настоящий лидер самарской команды.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игрок, которого называют играющей легендой команды. Начать с него будет правильно.

Сергей, 15-лет отдавший сборной Беларуси, появился в Самаре в 2011 году и до сих пор защищает цвета «КС». Более того, в наступающем сезоне 36-летний форвард может стать лучшим бомбардиром «Крыльев» в истории. Ему осталось совсем чуть-чуть, чтобы обогнать Андрея Каряку – забить один мяч.

«Крылья Советов» - не единственный клуб Корниленко в России. Он забивал больше гола за игру за «Томь», пытался заменить Погребняка в «Зените», пробовал свои силы в английском «Блэкпуле», играл за принципиального соперника зелено-бело-синих «Рубин». Но именно в «Крыльях» Сергей Корниленко остался надолго и уже 8 год является безоговорочным игроком основы, одним из тех, кто выводит коллектив на поле с капитанской повязкой.

8-й номер «КС» даже во времена, когда клуб вылетал в ФНЛ, не бросал команду, соглашался на понижение зарплаты и продолжал штамповать забитые мячи. Именно поэтому его очень любит публика, постоянно посвящающая своему кумиру песни с трибун.

Первый белорус в самой белорусской команде России

Александр Мартешкин

Самая белорусская команда России началась с тогда еще юного скромняги Александра Мартешкина. 24-летний парень вошел в историю «Крыльев» как первый футболист из Беларуси, который приехал играть в «КС». Тогда Александра еще не признали лучшим белорусским вратарем, тогда не было рекордных сухих серий. Все это будет позже – после возвращения в Беларусь. А тогда – в далеких 94-ом и 95-ом – Мартешкин набирался опыта, получал от одноклубников и пропускал мячи. В «Крыльях» вратарь не только прошел курс молодого бойца, но и выяснил, что у него проблемы со зрением. И это не метафора и не оскорбление от болельщиков. После одного из матчей, когда Мартешкин пустил сразу два мяча издали, губернатор Самарской области в сердцах бросил, что парню надо проверить зрение. Александр послушал совета, проверил зрение – врачи нашли у голкипера близорукость.

Кстати, она никак не помешала Мартешкину сделать успешную карьеру футболиста.

Душа компании

Станислав Драгун

Станислав Драгун и Сергей Корниленко.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Один из лучших игроков чемпионата Беларуси Станислав Драгун когда-то тоже выступал в «Крыльях Советов». В стан самарцев полузащитник перебрался из минского «Динамо» за 1,5 млн евро в 2013 году (самый дорогой белорус «КС»), отыграл 75 матчей и забил шесть голов. Он умудрялся быть на поле везде – закрывал свою зону в центре, смещался на фланги, помогал защите и стабильно атаковал. Кроме того, Станислав был душой компании – он очень открытый и интересный человек.

В «Крыльях» у Драгуна все было очень даже неплохо, но настоящей звездой чемпионата и сборной Станислав стал только после возвращения в Беларусь – он стабильно играет в еврокубках за самый титулованный клуб страны БАТЭ, стабильно забивает (часто – головой), в том числе «Арсеналу» в Лиге Европы, часто играет в сборной. Видимо, аура поигравших за «КС» белорусов подействовала на Драгуна. Или это все из-за возвращение на родину.

Сейчас, после того, как лимит на легионеров в России не распространяется на игроков из Беларуси, на Драгуна обратят внимание многие клубы РПЛ. Возможно, полузащитник вернется и в Самару. Болельщики, по крайней мере, этого очень хотят.

Самая грустная история – самый звездный белорусский игрок

Александр Глеб

Александр Глеб дважды приезжал в «Крылья Советов».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самый известный игрок Беларуси. Поиграл в «Арсенале» и «Барселоне». Выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, шесть раз становился футболистом года в Беларуси… После оглушительных лет в «Штутгарте» и «Арсенале» и громкого трансфера в «Барселону», казалось, что карьера Глеба выглядит безоблачно. Тем более в услугах белоруса были заинтересованы боссы и тренер каталонцев. Но за вершиной последовало долгое падение: несколько лет аренд, Германия, Англия и, наконец, Россия. «Крылья Советов» должны были стать для Глеба тихой гаванью. Тогда Александру уже был 31 год – футболисту поздно перезапускать карьеру, но в России он мог зажечь.

Лучшие годы «Крыльев» были позади, однако команда и не с самым большим бюджетом смогла хорошо укрепиться. Глебом в Самаре были довольны, но что-то не заладилось. За «Крылья» Александр сыграл 8 матчей и вскоре вернулся домой – в БАТЭ.

В 2017 году история повторилась – Глеб вновь приехал в Самару играть за «КС», отыграл 7 матчей и вновь уехал в БАТЭ.

За все время в «КС» поиграло много белорусских игроков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пушка страшная

Дмитрий Молош

Дмитрий Молош - обладатель пушечного удара с левой ноги.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Левый защитник со страшным дальним ударом. Некоторые называли его белорусским Роберто Карлосом, потому что его удары с левой были такими же пугающими, как у знаменитого бразильца. Почти все свои голы Молош забил выстрелами из-за пределов штрафной площади.

Большую часть карьеры Дмитрий провел на родине, в его активе 118 игр за БАТЭ, с которым он дважды выигрывал чемпионат и однажды кубок. В 2006 году футболист получил вызов в первую команду страны.

В России Молош тоже мог выиграть кубок, дошел до финала с «Сибирью», уступившей тогда питерскому «Зениту».

В «Крылья Советов» Дмитрий Молош перешел зимой 2010 года. На правах свободного агента, после окончания контракта с сибиряками.

В Самаре он пробыл до лета 2012 года, но сыграл немного. Всего 13 матчей, в которых порадовать публику красивыми голами не получилось. «КС» и игрок закончили сотрудничество по обоюдному согласию.

Молош продолжил карьеру в минском «Динамо», где получил капитанскую повязку. Там он и повесил бутсы на гвоздь. Сейчас Дмитрий является ассистентом тренера в БАТЭ.

Настоящий мужик

Тимофей Калачев

Сердце Тимофея Калачева отдано «Ростову», но и за «Крылья» он успел поиграть.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самый ростовский белорус не мог не поиграть за «Крылья». Тимофей Калачев играл в Самаре, когда у него еще были волосы – в 2008 и 2009 годах. Он приехал в «Крылья» из «Ростова», а потом вернулся в стан желто-синих.

В Самаре Калачева, конечно, не так любили, как в Ростове – на Дону даже таксисты отказывались брать деньги у футболиста за поездку – но не уважать такого бойца было просто невозможно. Да и жизнь в «Крыльях» не была такой насыщенной, как в «Ростове». Он не закусывался, а потом не обнимался с Моуринью, не играл в Лиге чемпионов, не брал Кубок России. Но за два сезона в Самаре Тимофей успел поиграть вместе с Андреем Тихоновым, могучим Яном Коллером, Иржи Ярошиком и Евгением Савиным под руководством Леонида Слуцкого. И был собой – Калачев играл стабильно, смело и по-мужски, мог выйти сразу на несколько позиций. Белорусский парень даже влюбил в себя суровых ирландских болельщиков – во время матча «Крыльев» в Лиге Европы против «Сент Патрикс» каждое касание мяча Тимофея Калачева вызывало бурные овации на трибунах ирландцев.

Самарские болельщики до сих пор с теплотой отзываются о белорусском парне со вторым номером на спине.

Если бы повезло больше, мог бы стать одним из лучших

Алексей Сквернюк

Алексей Сквернюк поработал в Самаре с Леонидом Слуцким.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В «Крылья Советов» Алексей пришел из минской «Звезды» - в статусе молодого таланта. Игрок был призван подменять Андрея Каряку, занимать левый фланг атаки. В 2004 году, когда самарцы выиграли «бронзу» чемпионата России, хавбек не выступал за основу, но летом 2005 он все-таки дебютировал в РФПЛ.

Сквернюк стал появляться на поле все чаще, тем более что Каряка уехал в «Бенфику», и за два сезона записал на свой счет 2 мяча. Алексей уверенно попал в основной состав, играл все чаще и в 2007 даже получил вызов в сборную.

Вскоре отношения с клубом, у которого были серьезные финансовые трудности, у Сквернюка разладились. Полузащитник добивался статуса свободного агента, но ничего не получилось. В 2008 году Алексей сыграл за «КС» только в двух первых матчах чемпионата России, получил травму в товарищеской встрече Белоруссии и Турции и лечился до августа, а потом - перед закрытием трансферного окна - был исключен из заявки команды, отказавшись продлевать контракт с «Крыльями».

Алексей продолжил карьеру в «Кубани» - в первом дивизионе. В 2011 Сквернюк подписал краткосрочное соглашение со «Спартаком» из Нальчика, но по окончании сезона покинул клуб. В России он пытался закрепиться в «Уфе», перейдя туда в 2013 году, но тоже не сложилось. Доигрывал футболист в скромной «Белшине» - на родине.

Любимчик местной публики

Виталий Булыга

Виталий Булыга в некоторых матчах выходил с капитанской повязкой.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Виталий пришел в «Крылья Советов» в 2002 году. Он был одним из основных нападающих у Александра Тарханова и Гаджи Гаджиева. Результативностью не отмечался, но помогал партнерам по команде и радовал болельщиков постоянной активностью в штрафной площади соперника.

Виталий - бронзовый призер в составе «КС», финалист Кубка России и участник Кубка Уефа. В родной стране он тоже отметился - два раза стал чемпионом, с «Днепром-Трансмаш» в 1999 году и с БАТЭ 10 лет спустя - в 2009.

В 2003 году Виталия пригласили в сборную Беларуси. Цвета родной команды он защищал до 2008 года, провел 37 матчей и забил 8 мячей.

Кроме «Крыльев» Булыга поиграл и в других российских командах – «Уралан», «Амкар», «Томь», «Луч-Энергия». Также он «пылил» в первом дивизионе, а заканчивал на родине.

В последнее время Виталий работал начальником минского «Динамо», но в начале лета этого года покинул должность. Сейчас экс-форвард «КС» находится в поиске работы.

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