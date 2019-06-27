Асфальт по ГОСТу не положен: Жители Зубчаниновки сами отремонтировали дорогу в поселке

Сами взялись за лопаты

Жители частного сектора поселка Зубчанинковка решили самостоятельно позаботиться о дорогах рядом с домом. И взялись за лопаты, не дожидаясь дорожных служб. Фотографии, как жители сами ремонтируют дороги, быстро разлетелись по социальным сетям. Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то порадовался, что в городе столько инициативных и неравнодушных людей. Другие же удивились: мол, ничего себе. Что же, в следующий раз, придется самим строить дома и больницы?

- Вот бы все так! Заплатили налоги, а после работы сами себе дороги проложили, улицы убрали, остановки общественного транспорта подправили, - сыронизировал кто-то в обсуждениях.

Сами жители Зубчаниновки, правда, иронию не одобрили. Управляющий микрорайоном №2 Сергей Пономарев, который и выложил в твиттер фотографии дружной работы жителей, пожимает плечами: ничего особенного, каждый год летом приходится это делать. Дело в том, что дороги здесь - грунтовые и для того, чтобы по ним можно было передвигаться без кочек и ям, их нужно постоянно благоустраивать.

- Глава города Елена Лапушкина дает распоряжение департаменту городского хозяйства, они выделяют нам асфальтовый гранулят. Иногда дают транспорт, в прошлый раз жители сами нанимали машину, - говорит Сергей.

В этом году жители сами отсыпали участок дороги по улице Подольская, от Смышляевского шоссе до улицы Бугурусланская.

Соседи решили, что для себя можно и постараться

Асфальтировать нельзя

Как объясняет Сергей Пономарев, строить асфальтовые дороги здесь не позволяет ГОСТ. Улица находится в ведении города. Зимой ее обслуживает департамент городского хозяйства: снег вывозят, чистят. А вот летом чиновники разводят руками - грунтовку не обслуживают, положить асфальт нельзя.

- ГОСТ не позволяет городу построить нормальную асфальтовую дорогу. Этот вопрос прорабатываем, встречались с Еленой Лапушкиной не раз. Есть варианты: можно менять ГОСТ, вопрос в работе, но это на федеральном уровне. Есть другой вариант - передать полностью обслуживание в район. Если дороги станут не городскими, а внутриквартальными, то ГОСТ меняется, если их передадут, то район может уже эти дороги заасфальтировать, - объясняет Сергей Пономарев.

Пока же вопрос не решен, жители не против и сами возить тележки. Главное, чтобы дороги были нормальные.

- Спасибо всем соседям, кто участвовал в развозе, рассыпал крошку по дорогам, вы самые лучшие, горжусь вами, - пишет в твиттере местная жительница Лилия Сидорова.

Сам Сергей говорит, что жители здесь дружные, никогда не против поработать. Да, в твиттере кто-то и поворчал, но пока другого выхода нет.

- У нас, конечно, бытовых проблем не мало. В этом году нам подарок сделали - дорогу по Смышляевскому шоссе. Она была очень плохая, жители домов за переездом были вообще отрезаны от мира, доехать туда нельзя было. Сейчас асфальт восстановили там, где можно, остальную часть дороги отсыпят гранулятом, прольют гудроном и катком заровняют. Мы ждем этого, - говорит он.