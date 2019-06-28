Тандем науки и практики: СамГТУ и ПАО «Т Плюс» вместе готовят кадры для теплоэнергетики.

Студенты институтов и университетов нередко слышат вопрос: а кем ты будешь работать, когда окончишь вуз? Высшее образование, к сожалению, не гарантирует выпускникам трудоустройства по специальности. Но учащимся теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета повезло: тесное многолетнее сотрудничество вуза и ведущей российской теплоэнергетической компании ПАО «Т Плюс» открывает для них немало возможностей.

«Рекомендуем лучших»

Немного статистики:в 2019 году на теплоэнергетическом факультете студентызащитили 107 дипломов. 96 их них - по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

- Тематика обширная: от совершенствования работы ТЭС посредством расширения или модернизации, современных решений по оптимизации энергообеспечения промышленных предприятий до трендовых проектных работ, выполненных по заказу индустриальных партнеров факультета, в частности Самарского филиала ПАО «Т Плюс», - рассказывает декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын.

Такой интерес студентов объясняется легко. Сотрудничество с «Т Плюс» - приоритет работы факультета и университета в целом. Руководство компании входит в государственные экзаменационные комиссии сразу по нескольким образовательным программам теплоэнергетического факультета. На объектах «Т Плюс» студенты проходят производственную и преддипломную практику. Опытные теплоэнергетики наставляют и поддерживают ребят, а многие студенты старших курсов даже совмещают учебу с работой в Самарском филиале ПАО «Т Плюс». Получается, что будущие молодые специалисты и потенциальный работодатель знакомятся задолго до получения диплома. Не случайно около 30% выпускников теплоэнергетического факультета после вуза приходят на ПАО «Т Плюс». Перспективы заманчивые: 90% руководителей «Т Плюс» окончили СамГТУ. Кто знает, может, со временем и нынешние студенты займут руководящие посты в компании?

Проекты – в жизнь

Защита дипломов – важный момент и для студента, и для его потенциального работодателя.

- Мы сотрудничаем со всеми станциями теплоэлектроцентралями «Т Плюс» в рамках подготовки бакалавров и магистрантов. Кроме того, специалисты компании принимают участие в защите дипломных проектов. В состав государственной комиссии ежегодно входят не менее трех человек от Самарского филиала «Т Плюс», - говорит заведующий кафедрой тепловых и электрических станций Теплоэнергетического факультета СамГТУ Анатолий Кудинов.

В этом году директор филиала «Самарский» «Т Плюс» Александр Гришатов возглавил Государственную экзаменационную комиссию на кафедре «Тепловые и электрические станции» СамГТУ. В состав комиссии также вошли руководители Самарских ТЭЦ и ГРЭС, Безымянской ТЭЦ.

- Студенты достаточно хорошо подготовлены, дипломные проекты очень интересны с точки зрения выбранных тем. Например, любопытный и сильный проект по модернизации Привокзальной отопительной котельной с установкой ГТУ. Хорошая работа по расширению Самарской ТЭЦ. Есть решения, которые можно реализовать при реконструкции предприятий филиала», - поделился директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов.

Среди работ немало таких, тематика которых еще на стадии утверждения согласовывалась с потенциальными «заказчиками» Такие темы «рождаются» в ходе прохождения производственной и технологической практики.

- Были представлены проекты по модернизации тепловых электрических станций, современные решения по оптимизации энергообеспечения промышленных предприятий. Студенты также предложили новые идеи в сфере тарифообразования. Например, высокую оценку получила работа, посвященная вопросам совершенствования методики тарифа на тепловую энергию и ее передачу, - рассказал Константин Трубицын.

Об инновациях

Компания курирует подготовку специалистов в СамГТУ на протяжении нескольких лет. Энергетики помогают профильному факультету с совершенствованием лабораторной базы, курируют дипломников. Главный вуз региона является базовым для Самарского филиала, 90% руководителей его производственных подразделений - выпускники этого университета.

В последние два года теплоэнергетики совместно с молодыми учеными разрабатывают прикладные решения. Например, мобильное приложение для ремонтных бригад «Т+ мастер».

- Мы очень бы хотели продолжить этот успешный опыт. Как раз сейчас на стадии обсуждения сразу несколько проектов, которые в итоге могут перерасти в новые междисциплинарные задачи. Например, в наших планах – создание цифрового двойника Самарской ТЭЦ. Это беспрецедентный проект, аналогов которому пока нет. Он позволит не только дистанционно знакомить студентов с работой объекта, но и моделировать различные нештатные ситуации, прогнозировать возможное развитие событий, - делится планами Константин Трубицын.

С 2019 года по инициативе «Т Плюс» СамГТУ будет выбирать среди лучших выпускников российских школ тех, кто сможет обучаться на целевых местах компании. В дальнейшем они пополнят ряды специалистов «Т Плюс».