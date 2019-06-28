Остаться в живых: как пережить аномальную жару

Мой дом - моя крепость

Погода дала нам небольшую передышку, но ненадолго - в Европе столбики термометров зашкаливают за 40-градусную отметку, а это значит, что скоро и к нам вернется жара. Эксперты предупреждают: палящее светило грозит не только тепловыми и солнечными ударами.

- Для людей с заболеваниями системы кровообращения, легких те факторы, которые добавляет жара, - обезвоживание, замедление тока крови, повышенный риск тромбообразования, лишняя нагрузка на сердце - серьезно увеличивают риск инфаркта и инсульта, - говорит к.м.н. главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» Александр Муравец. - В этом смысле жара опаснее холода, так как вызывает системные сдвиги в организме.

Александр Владимирович настоятельно рекомендует, если есть возможность, не выходить на улицу в самый солнцепек - с 11 до 16 часов. Дома создать нормальные температурные условия можно даже без приборов климатического контроля. Для этого достаточно на ночь оставлять окна открытыми, впуская прохладу, и закрывать их утром. Шторы тоже желательно задернуть. Если есть кондиционер, нужно включить его заблаговременно, до жары, на небольшую мощность. Для выхода на улицу выбирайте одежду из натуральных тканей светлых цветов. Обтягивающие вещи из синтетики - плохой выбор, а вот головной убор необходим. Но даже экипировавшись соответственным образом, не нужно геройствовать, отмахивая километры по душному мегаполису. Город тем и хорош, что по нему можно передвигаться «мелкими перебежками» от одного магазина к другому, давая себе отдых в охлажденных помещениях. И еще - соблюдение питьевого режима в жаркую погоду выходит на первый план.

- Нужно выпивать примерно 2,5 литра в сутки равными порциями, - советует Александр Муравец. - Пусть вас не обманывает отсутствие жажды - при перегреве, сопровождающемся головной болью и подташниванием, трудно заставить себя сделать первый глоток, хотя организму это необходимо. Пейте даже через силу. Причем пить нужно именно воду. Если чай - нейтральный по пользе напиток, то кофе и особенно, алкоголь приводят к обезвоживанию. А сладкие газированные напитки, по мнению врача, попросту вредны, и не только в жару. Александр Владимирович предупреждает огородников - работа на грядке в жару, тем более с опущенной головой, для пожилых людей опасна для жизни.

Александр Муравец и Олег Никитин советуют в жару пореже выходить из дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как уберечься "крепким" и "хрупким"

Именно пожилые люди и старики - мишень, по которой жара бьет особенно больно. - Как у детей, так и у стариков система терморегуляции несовершенна, - поясняет д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «Самарская областная гериатрическая больница» Олег Никитин.

- Как правило, люди пожилого и старческого возраста имеют не одно хроническое заболевание. Врачи-гериатры классифицируют организм возрастных людей как «крепкий» (если есть заболевания, то в компенсированной форме) и «хрупкий» - с синдромом старческой астении, сопровождающийся нарушениями терморегуляции. В жаркую погоду в любом организме преобладают процессы теплоотдачи, для этого сердце работает с повышенной нагрузкой, как и органы дыхания, эндокринная и выделительная системы. Если в этих системах имеются хронические заболевания, процесс терморегуляции существенно нарушается - сердце у многих не выдерживает. Рекомендации для пожилых людей такие же, как и для всех, а вот нормы потребления воды ниже.

- Если трудоспособный человек в жару должен выпивать около 2,5 литра воды, пожилым достаточно 1,5 литра, - говорит Олег Львович. - Горячие напитки нежелательны, алкоголь противопоказан. И еще: в знойную погоду необходимо как никогда скрупулезно выполнять рекомендации лечащего врача. Будьте здоровы!

КСТАТИ

Как помочь человеку, которому стало плохо на жаркой улице? - Помочь переместиться в тень или прохладное помещение. - Положить на ровную поверхность, можно со слегка приподнятыми ногами. - Ослабить галстук, воротник, манжеты, снять обувь. - Дать воды. - Если видимых улучшений нет, вызвать «скорую помощь».