2019-06-28T10:41:59+03:00
Здоровье

Остаться в живых: как пережить аномальную жару

В «Комсомолке» врачи рассказали о том, как самарцам уберечься от губительного для здоровья перегрева
Елена СБОРНОВА
Поделиться:
Жара грозит не только тепловыми и солнечными ударами.Жара грозит не только тепловыми и солнечными ударами.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Мой дом - моя крепость

Погода дала нам небольшую передышку, но ненадолго - в Европе столбики термометров зашкаливают за 40-градусную отметку, а это значит, что скоро и к нам вернется жара. Эксперты предупреждают: палящее светило грозит не только тепловыми и солнечными ударами.

- Для людей с заболеваниями системы кровообращения, легких те факторы, которые добавляет жара, - обезвоживание, замедление тока крови, повышенный риск тромбообразования, лишняя нагрузка на сердце - серьезно увеличивают риск инфаркта и инсульта, - говорит к.м.н. главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» Александр Муравец. - В этом смысле жара опаснее холода, так как вызывает системные сдвиги в организме.

Александр Владимирович настоятельно рекомендует, если есть возможность, не выходить на улицу в самый солнцепек - с 11 до 16 часов. Дома создать нормальные температурные условия можно даже без приборов климатического контроля. Для этого достаточно на ночь оставлять окна открытыми, впуская прохладу, и закрывать их утром. Шторы тоже желательно задернуть. Если есть кондиционер, нужно включить его заблаговременно, до жары, на небольшую мощность. Для выхода на улицу выбирайте одежду из натуральных тканей светлых цветов. Обтягивающие вещи из синтетики - плохой выбор, а вот головной убор необходим. Но даже экипировавшись соответственным образом, не нужно геройствовать, отмахивая километры по душному мегаполису. Город тем и хорош, что по нему можно передвигаться «мелкими перебежками» от одного магазина к другому, давая себе отдых в охлажденных помещениях. И еще - соблюдение питьевого режима в жаркую погоду выходит на первый план.

- Нужно выпивать примерно 2,5 литра в сутки равными порциями, - советует Александр Муравец. - Пусть вас не обманывает отсутствие жажды - при перегреве, сопровождающемся головной болью и подташниванием, трудно заставить себя сделать первый глоток, хотя организму это необходимо. Пейте даже через силу. Причем пить нужно именно воду. Если чай - нейтральный по пользе напиток, то кофе и особенно, алкоголь приводят к обезвоживанию. А сладкие газированные напитки, по мнению врача, попросту вредны, и не только в жару. Александр Владимирович предупреждает огородников - работа на грядке в жару, тем более с опущенной головой, для пожилых людей опасна для жизни.

Александр Муравец и Олег Никитин советуют в жару пореже выходить из дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Муравец и Олег Никитин советуют в жару пореже выходить из дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как уберечься "крепким" и "хрупким"

Именно пожилые люди и старики - мишень, по которой жара бьет особенно больно. - Как у детей, так и у стариков система терморегуляции несовершенна, - поясняет д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «Самарская областная гериатрическая больница» Олег Никитин.

- Как правило, люди пожилого и старческого возраста имеют не одно хроническое заболевание. Врачи-гериатры классифицируют организм возрастных людей как «крепкий» (если есть заболевания, то в компенсированной форме) и «хрупкий» - с синдромом старческой астении, сопровождающийся нарушениями терморегуляции. В жаркую погоду в любом организме преобладают процессы теплоотдачи, для этого сердце работает с повышенной нагрузкой, как и органы дыхания, эндокринная и выделительная системы. Если в этих системах имеются хронические заболевания, процесс терморегуляции существенно нарушается - сердце у многих не выдерживает. Рекомендации для пожилых людей такие же, как и для всех, а вот нормы потребления воды ниже.

- Если трудоспособный человек в жару должен выпивать около 2,5 литра воды, пожилым достаточно 1,5 литра, - говорит Олег Львович. - Горячие напитки нежелательны, алкоголь противопоказан. И еще: в знойную погоду необходимо как никогда скрупулезно выполнять рекомендации лечащего врача. Будьте здоровы!

КСТАТИ

Как помочь человеку, которому стало плохо на жаркой улице? - Помочь переместиться в тень или прохладное помещение. - Положить на ровную поверхность, можно со слегка приподнятыми ногами. - Ослабить галстук, воротник, манжеты, снять обувь. - Дать воды. - Если видимых улучшений нет, вызвать «скорую помощь».

Остаться в живых: как пережить аномальную жару.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дела сердечные: как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, ревматизм сердца… Сердечно-сосудистые заболевания – непререкаемый лидер среди причин смерти в мире: каждый год от них умирает около 17,5 млн человек
Как приучить школьников к здоровому образу жизни
Родители, педиатры, учителя — кто отвечает за здоровье детей? Беседуем с руководителем лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины, профессором, д.м.н. Александром Александровым
Сколько нужно двигаться, чтобы оставаться здоровыми
Гиподинамия - одна из самых распространенных причин различных болезней цивилизации. Лишь четверть россиян регулярно занимаются спортом, но каждый из нас может уделить несколько минут в день на движение [сколько нужно заниматься в зависимости от возраста]
Новости 24
В Самарской области ухудшится погода: ожидаются гроза, дождь и сильный ветер
В Самаре перекроют дороги ради соревнований по велоспорту
Уйти от жестикуляции и излишней монументальности: макеты памятника Павлу Мочалову в Самаре отправили на доработку
В Тольятти третий месяц ищут рыжую девушку с татуировкой скелета руки
Житель Кинеля заплатит 1 тысячу рублей за ссору с бывшей супругой в WhatsApp
В Самаре возле Ботанического сада треснуло Московское шоссе: из-под асфальта потекла вода
В Самаре пройдет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»
В Тольятти на соцработников завели уголовные дела после гибели 3-летней девочки
Самарцев попросили не «подкармливать» животных зоопарка гвоздями и фантиками
В Новой Самаре открыли велопарковку - арт-объект
В Самарской области "КамАЗ" вылетел с дороги в кювет и опрокинулся
Бизнесмены Самарской области стали чаще заказывать «Видеонаблюдение»
В Отрадном сотрудников больницы уличили на мошенничестве с зубным протезированием льготников
В Тольятти возле дома на Калмыцкой застрелили 37-летнего мужчину
В Самаре водитель на "Приоре" врезался в опору и отправил свою пассажирку в больницу
Хотел вернуть машину: в Самарской области задержали автомобилиста-взяткодателя
В Самарской области назначили главного стоматолога региона
Из-за строительства Фрунзенского моста с 1 июля на улице Шоссейной в Самаре временно ограничат движение
Экс-тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воекций: «В Сызрани все застопорилось, не было задачи выйти в ФНЛ. Ни по финансовым возможностям, ни по желанию местной власти»
В Самаре произошла авария с участием 8 машин
Пошли на мировую: «Ашан» уедет из ТЦ «Московский»
Дожди в Самарской области будут идти до конца недели
На второй этап строительства ледового Дворца спорта в Самаре направят почти 1 млрд рублей