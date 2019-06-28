2019-06-28T13:25:12+03:00
Общество

Сызранские нефтепереработчики готовы ко Дню рационализатора

На Сызранском НПЗ (дочернем обществе НК «Роснефть») формируют научно-техническое и инженерное мышление у сотрудников
Анна ФЕДОРОВА
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На СНПЗ не пропадает ни одна техническая мысль. Фото: АО «СНПЗ»На СНПЗ не пропадает ни одна техническая мысль. Фото: АО «СНПЗ»
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Внедренная система непрерывных улучшений позволяет заводчанам в режиме нон-стоп генерировать предложения по повышению эффективности производства.

Инноватор и рационализатор дремлет в каждом из нас. Мы стараемся оптимально организовать жизненное пространство дома, придумываем механизмы, облегчающие труд на приусадебном участке. А если идея не укладывается в бытовые рамки? Если она вырастает до масштабов целого предприятия или крупной компании? Тут речь заходит уже и о серьезном экономическом эффекте, и тоннах сбереженного ценного сырья, энергоресурсов, и надежной работе оборудования.

СТАТЬ НОВАТОРОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

С каждого компьютера Сызранского НПЗ есть доступ на инновационный портал предприятия. Здесь в режиме онлайн регистрируются предложения, которые может оставить любой сотрудник, будучи уверенным, что их рассмотрят эксперты и в случае положительной оценки внедрят в производство. Никакой бюрократии и хождения со своей идеей по кабинетам: достаточно ее сформулировать, кликнуть мышкой - и вот предложение в базе идей. Портал был создан в мае 2017-го, а на сегодняшний день на него подано уже более 850 предложений. Каждое из них всесторонне изучается отделом повышения операционной эффективности - именно специалисты этого подразделения помогают новаторам довести идею до ума.

- Инновационный портал - единое место, где работают автор и эксперты, - рассказал помощник генерального директора по инновационной деятельности Юрий Пушкарев.

- Пусть не все предложения, поступившие в базу, пока реализованы - процесс этот не всегда быстрый, требует проработки, расчетов, иногда - модернизации оборудования. Но мы ставили перед собой задачу максимально вовлечь персонал в решение проблем, чтобы каждый знал, куда и как обратиться с предложением. И эта задача выполнена - по каждому предложению автор получает от экспертов отклики, техническую поддержку.

На портале видно все. И узкие места производства, ждущие гениальных решений, так называемый раздел «Белая книга», и статус предложений, и рекомендации. А еще есть «Магазин подарков» - любая инициатива персонала имеет эквивалент в баллах, и, накопив определенное их количество, можно выбрать дополнительное поощрение: от нематериального в виде удобного парковочного места или вполне реального ноутбука. Впрочем, хорошие идеи премируются и «живыми» деньгами.

А авторы проектов с самой высокой эффективностью и коротким сроком окупаемости становятся победителями конкурса «Лучший инноватор/инновационная команда».

МАЛО ПОБЕДИТЬ, НУЖНО ВНЕДРИТЬ

По итогам прошлого года лучшей инновационной командой признан отдел моделирования производственных процессов - чтобы победить в этой номинации, важен не только суммарный экономический эффект, но и вовлеченность сотрудников. Один только инженер данного подразделения Александр Морозов разместил на портале четыре идеи и как автор, и в соавторстве с коллегами.

- Не каждую проблему, которую ты увидел, можно решить быстро - иногда требуется существенное финансирование, согласование, - рассказал Александр. - Система непрерывных улучшений - это как раз та лестница, прохождение по которой дает возможность реализации части новаторских решений. Например, это касается нескольких моих предложений по оптимальному направлению материальных потоков с установки на установку.

А инженер управления перспективного развития Игорь Митукевич - один из лидеров «личного зачета» конкурса. Он предложил повысить эффективность установок термического крекинга по уникальной технологии с применением дозированной подачи катализатора.

- Я начал рассматривать задачу оптимизации работы установок термического крекинга с подачи моего научного руководителя Александра Напалкова еще будучи молодым специалистом, - говорит Игорь Митукевич.

- Испытания на пилотной установке в университетской лаборатории дали положительный результат, однако стало ясно, что нужна апробация в условиях действующего производства. В ближайшее время запланирована переобвязка реакционной камеры К-1 на установке ТК-4, и испытания, надеюсь, подтвердят ожидаемый эффект.

Если расчеты Игоря Митукевича окажутся верными, опыт может стать полезен для всех НПЗ «Роснефти», использующих подобные установки. А это уже совсем другая экономия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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