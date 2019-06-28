К каждому пациенту – индивидуальный подход

Здоровье населения сегодня зависит не только от самих людей, но и от того, насколько подготовлены медики к новым вызовам. Непрерывное образование врачей просто необходимо. Чем лучше подготовлены врачи, чем лучше они информированы о современных трендах развития медицины, тем более качественную медицинскую помощью они оказывают. В Самарской области на достойном уровне организовано санаторно-курортное лечение. Волжские красоты и профессионализм врачей помогают встать на ноги жителям области, соседних регионов и даже пациентам из-за рубежа. Именно поэтому наш регион стал площадкой для научно-практических конференций по актуальным вопросам санаторно-курортного лечения.

- Перед нами стоит задача по всемерному укреплению здоровья людей всех возрастов для увеличения общей продолжительности жизни. Практический опыт самарских здравниц при болезнях органов дыхания неинфекционной и инфекционной природы был ценным для наших коллег, - отметила главный внештатный специалист областного минздрава по санаторно-курортному лечению, главный врач ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», член регионального штаба ОНФ Наталья Мокина. - Наши уникальные ресурсы, инфраструктура, научный потенциал, программы должны возродиться на новом уровне.

По мнению участников конференций, помочь достижению поставленных задач способствует обновление интернет-порталов и инфраструктуры в санаторно-курортной сфере, активное участие наших санаториев в реестрах престижных международных проектов. Внедряются и инновационные проекты, например, образовательные программы для людей на рабочем месте, подготовка «менеджеров здоровья». Это те специалисты, на предприятиях и в организациях, которые могли бы контролировать физическое и психологическое здоровье сотрудников.

- К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Это и доклиническое выявление заболеваний, и разработка комплекса профилактических мер, и ежедневные занятия: по балансу, самопомощи в стрессовой ситуации, для нормализации давления, сердцебиения, болевого синдрома. Необходимо вспомнить и возродить такие меры, как производственная гимнастика, рациональное чередование труда и отдыха, активный отдых в выходные, отдых в санаториях, - считает Наталья Мокина.