Степные пожары под Новотроицком в Оренбургской области 2019: пепел падает на голову, эвакуируют детей и села
Смог пришел из Казахстана
Сильнейшие степные пожары бушуют под городом Новотроицк в Оренбургской области 29 июня 2019 года. Огонь и сильнейший дым подступают к городу.
Пепел падает на балконы, на машины, на головы людям
- У нас все закутано стеной пепла. Как будто извержение вулкана. Очень страшно, - рассказывает жительница города Нина Юданова, которая живет на окраине города в 9-этажном доме. У меня ребенок задыхается, самой дышать тяжело, в горле першит, глаза как будто засыпаны пеплом. Достали платки, в аптеках все маски скупают. 15 минут назад проехали автобусы, детей из лагерей увозят. А вот пожарную машину я видела только одну. Мы, наверное, уедем из города.
Подары видны прямо с балкона жилого дома
Началось все в Казахстане: здесь по данным единой диспетчерской служзбы вспыхнули сильнейшие пожары в горах. Смог дошел и до приграничных территорий Оренбургской области.
- Уже ранним утром все это случилось. У нас на Винокурова невозможно балкон открыть, все полы в пепле, - рассказывает местная жительница Полина Федорчук.
- Горят степь и горы, уже к нам огонь подобрался. Беда - переживают обитатели Новотроицка.
Пожар в степи в Оренбургской области.
Пожары бушуют вдоль реки Урал на всем протяжении
Горят окрестности Новотроицка
Но пожары подобрались ближе к населенным пунктам. Уже утром пожарные отправились на ликвидацию возгорания в селе Пригорное. Пожар здесь начался буквально у границы села - на фото видно, что огонь подбирается к домам. Сюда выехали более пяти машин. Затем стало известно о том, что огонь бушует рядом с селом Хабаровское.
- У нас постоянно меняется информация, все больше новых точек возгорания уже в нашей области, - объяснили в ЕДДС.
Дымом заволокло все окрестности
Как стало известно, сейчас вывозят детей из детских лагерей рядом с этими селами. Готовы автобусы для того, чтобы вывезти сельчан, но пока не все хотят бросать свое хозяйство.
- У нас некоторые жители уехали сами, но остальные надеются, что до нас не дойдет огонь.Точек возгорания становится все больше.
В Новотроицке с неба падает пепел.
Сейчас МЧС намерены развернуть оперативный штаб ЧС рядом с Новтроицком. Возможно, будет объявлен режим ЧС.
Пока же жители призывают друг друга самостоятельно отправляться на ликвидацию пожаров подручными средствами: вооружаться лопатами и засыпать огонь песком.
Пожар в степи в Оренбургской области.
ИСТОЧНИК KP.RU