Степные пожары под Новотроицком в Оренбургской области 2019: пепел падает на голову, эвакуируют детей и села

Смог пришел из Казахстана

Сильнейшие степные пожары бушуют под городом Новотроицк в Оренбургской области 29 июня 2019 года. Огонь и сильнейший дым подступают к городу.

Пепел падает на балконы, на машины, на головы людям

- У нас все закутано стеной пепла. Как будто извержение вулкана. Очень страшно, - рассказывает жительница города Нина Юданова, которая живет на окраине города в 9-этажном доме. У меня ребенок задыхается, самой дышать тяжело, в горле першит, глаза как будто засыпаны пеплом. Достали платки, в аптеках все маски скупают. 15 минут назад проехали автобусы, детей из лагерей увозят. А вот пожарную машину я видела только одну. Мы, наверное, уедем из города.

Подары видны прямо с балкона жилого дома

Началось все в Казахстане: здесь по данным единой диспетчерской служзбы вспыхнули сильнейшие пожары в горах. Смог дошел и до приграничных территорий Оренбургской области.

- Уже ранним утром все это случилось. У нас на Винокурова невозможно балкон открыть, все полы в пепле, - рассказывает местная жительница Полина Федорчук.

- Горят степь и горы, уже к нам огонь подобрался. Беда - переживают обитатели Новотроицка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/717418" frameborder="0"></iframe> Пожар в степи в Оренбургской области.

Пожары бушуют вдоль реки Урал на всем протяжении

Горят окрестности Новотроицка

Но пожары подобрались ближе к населенным пунктам. Уже утром пожарные отправились на ликвидацию возгорания в селе Пригорное. Пожар здесь начался буквально у границы села - на фото видно, что огонь подбирается к домам. Сюда выехали более пяти машин. Затем стало известно о том, что огонь бушует рядом с селом Хабаровское.

- У нас постоянно меняется информация, все больше новых точек возгорания уже в нашей области, - объяснили в ЕДДС.

Дымом заволокло все окрестности

Как стало известно, сейчас вывозят детей из детских лагерей рядом с этими селами. Готовы автобусы для того, чтобы вывезти сельчан, но пока не все хотят бросать свое хозяйство.

- У нас некоторые жители уехали сами, но остальные надеются, что до нас не дойдет огонь.Точек возгорания становится все больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/717420" frameborder="0"></iframe> В Новотроицке с неба падает пепел.

Сейчас МЧС намерены развернуть оперативный штаб ЧС рядом с Новтроицком. Возможно, будет объявлен режим ЧС.

Пока же жители призывают друг друга самостоятельно отправляться на ликвидацию пожаров подручными средствами: вооружаться лопатами и засыпать огонь песком.