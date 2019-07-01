2019-07-01T12:00:05+03:00
Экономика

Структура СВГК изменилась

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С 1 июля структура Средневолжской газовой компании изменилась. Вместо привычных гор- и райгазов центрами взаимодействия компании с клиентами станут укрупненные специализированные подразделения: Центры технологического присоединения (ЦТП) и Центры обслуживания клиентов (ЦОК).

В четырех ЦТП жители Самары и Самарской области смогут решить вопросы по подключению газа, проектированию и выполнению монтажных работ по газификации объектов.

В ЦОКе можно заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), на отключение-подключение, перенос газового оборудования, демонтаж или установку прибора учета, а также произвести сверку расчетов за эти услуги.

В Центрах обслуживания клиентов также будет производиться учет газа, потребленного объектами, которые заключили договоры поставки и транспортировки газа (ООО «Газпром межрегионгаз Самара» - Поставщик, ООО «СВГК» - ГРО и Потребитель).

Представители ЦОКов будут присутствовать практически в каждом городе или райцентре Самарской области

Вопросами обслуживания объектов газового хозяйства Средневолжской газовой компании займутся шесть Межрайгазов (МРГ), отделения которых также будут находиться на территории бывших гор- и райгазов, а также их крупных участков. Межрайгазы направят свои усилия на дальнейшее повышение надежности системы бесперебойного газоснабжения губернии.

Подразделения новой структуры СВГК сопоставимы по зонам обслуживания, усовершенствована логистика всех процессов. Перераспределение функций и ответственности позволит подразделениям сосредоточиться на качественном выполнении специализированных услуг.

Информацию о новой структуре СВГК и зонах обслуживания в каждой сфере деятельности можно найти на сайте СВГК https://svgk.ru/ , а также в территориальных и специализированных подразделениях компании. Для уточнения информации можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 707-65-55.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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